AS Trigon Property Development nõukogu kiitis heaks 27.04.2022 2021. aasta auditeeritud majandusaasta aruande koos kasumi jaotamise ettepanekuga. Nõukogu otsustas juhatuse poolt ette valmistatud aruande ja ettepaneku kasumi jaotamise kohta saata kinnitamiseks aktsionäride korralisele üldkoosolekule juhatuse poolt esitatud kujul. Seoses kinnisvarainvesteeringute ümberklassifitseerimisega varudeks muutus auditeeritud aruandes võrreldes 28. veebruaril 2022 avaldatud esialgsete tulemustega ettevõtte müügitulu 824,040 euro võrra väiksemaks. Ümberklassifitseerimine ei avaldanud aga mõju kasumile ning võrreldes 28. veebruaril 2022 avaldatud esialgsete tulemustega ettevõtte puhaskasum ei muutunud.



AS Trigon Property Development 2021. majandusaasta auditeeritud aruande originaaldokument on esitatud masinloetavas .xhtml formaadis Nasdaq Tallinna börsile ja allkirjastatud digitaalselt (Link: https://nasdaqbaltic.com/statistics/et/instrument/EE3100003443/reports ).

AS Trigon Property Development 2021. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne .pdf formaadis Euroopa ühtse elektroonilise aruandlusvormingu (ESEF) märgistuseta on kättesaadav emitendi kodulehelt http://www.trigonproper ty.c om . Samuti on võimalik tutvuda majandusaasta aruandega emitendi asukohas Pärnu mnt 18, Tallinn.

