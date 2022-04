Kronprinsen og ungdommer døpte Yara Birkeland, verdens første utslippsfrie containerskip

English Norwegian

Brevik, 29. april 2022: 500 ungdommer og Kronprins Haakon feiret dåpen av Yara Birkeland, verdens første elektriske og selvkjørende containerskip med nullutslipp. Pernille Gundersrud og Malene Moen Straume, begge 12 år, fikk æren av å være gudmødre.



- Her på havna i dag står vi midt i framtiden. Jeg har fulgt arbeidet med Yara Birkeland i fem år, og har sett veldig fram til denne dagen. Skipsfart står for 2% av det årlige CO2 utslippet i verden. Om vi klarer å redusere dette til et minimum, vil det ha store positive konsekvenser for jorda, for dere når dere blir voksne, og for barna og barnebarna deres, sa H.K.H. Kronprins Haakon til publikum da han deltok på skipsdåpen av Yara Birkeland ved Grenland Havn fredag.

Sammen med rundt 500 skoleungdommer fra Porsgrunn i femte, sjette og syvende klasse hyllet Kronprinsen samarbeidet som har bidratt til å realisere det unike skipet.

Klimaengasjert ungdom

Pernille Gundersrud ved Klevstrand skole og Malene Moen Straume ved Brevik skole, begge elever i 7. klasse, fikk æren av år være gudmødre for Yara Birkeland. De to er klimaengasjerte ungdommer og aktive i elevrådet ved skolen.

- Kampen for å redusere klimakrisen og bidra til å få ned farlige CO2-utslipp, er vår viktigste oppgave. Å begrense global oppvarming handler om vår fremtid og hvilken jordklode vi skal vokse opp på, sier Pernille Gundersrud.

-Ungdommen representerer fremtiden, slik som Yara Birkeland. Derfor er vi utrolig stolte over å få lov til å være gudmødre. Skipet skal gå i rute mellom Yaras gjødselfabrikk i Porsgrunn og havnen i Brevik, og erstatter 40.000 turer med dieseldreven lastebiltransport i året, sier Malene Straume.

Champagneflaske av is

-Vi døper deg «Yara Birkeland». Måtte hell og lykke følge deg på dine oppdrag og måtte du inspirere andre i kampen for et bedre klima og miljø, sa de to gudmødrene før de kastet en spesiallaget champagneflaske av is mot baugen av skipet.

Navnet «Yara Birkeland» er etter en av Norges fremste forskere, fysikkprofessor Kristian Birkeland. På begynnelsen av 1900-tallet fant han hvordan det var mulig å utvinne nitrogen fra luft til bruk i mineralgjødsel. Dette ga grunnlaget for å etablere Yara, det første selskapet i det som i dag er en verdensomspennende industri for mineralgjødsel, og en nødvendighet for å brødfø verden.

En dristig beslutning

-Dette er en merkedag for Yara. I 2017 tok vi en dristig beslutning: Vi ville bygge verdens første nullutslipps-containerskip. I dag, fem år senere, feirer vi denne beslutningen. Yara Birkeland er et resultat av teknologi, samarbeid og framtid i fokus, sier Yara-sjef Svein-Tore Holsether.

Yara har utviklet det batteridrevne skipet i samarbeid mellom flere norske aktører. Teknologiselskapet Kongsberg Maritime er ansvarlig for utvikling og leveranse av teknologien. Skipet er bygget ved Vards verft i Brattvåg. Skipet skal driftes fra Horten, av joint venture-selskapet Massterly, eid av Wilhelmsen-gruppen og Kongsberg-gruppen. Statseide Enova har støttet utviklingen av Yara Birkeland med 133,5 millioner kroner.

Vitenskapsshow

På dåpsdagen arrangerte Yara et spektakulært vitenskapsshow med fysiker og NRK-profil Andreas Wahl for skoleungdommer fra Brevik, Grønli, Klevstrand og Stridsklev skoler. Skuespiller Gard Eidsvold, som har turnert med Riksteateret med teaterstykket «Birkeland & Eyde», fortalte hvordan samarbeidet mellom forskeren Kristian Birkeland og forretningsmannen Sam Eyde la grunnlag for det som i dag er to av Norges største selskaper: Yara og Hydro.

- Det krever mot å skape noe nytt. Det krever investering, tålmodighet, og at man ikke gir seg etter første forsøk. Innovasjon krever prøving og feiling – og prøving igjen – helt til man lykkes. Det har dere som har jobbet i Yara gjennom mange år vært med på flere ganger før gjennom selskapets historie, sa kronprins Haakon. Tidligere på dagen besøkte han prilletårnet på Yaras anlegg på Herøya industripark. Tårnet, med sine 23 etasjer Norges høyeste bygning i tre år da det stor ferdig i 1987. Bygget er 109 meter høyt og brukes i produksjonen av gjødselpellets. Flytende masse føres opp til toppen av bygget, og slippes deretter ned. I fallet kjøles massen ned, størkner og lander som harde pellets. Fra toppen av Prilletårnet fikk Kronprinsen en fantastisk utsikt over Herøya Industripark, Frierfjorden og det meste av ruten der Yara Birkeland skal gå.

Fakta Yara Birkeland

Yara Birkeland er verdens første elektriske og autonome containerskip med nullutslipp. Skipet skal gå i rute mellom Yaras gjødselfabrikk i Porsgrunn og havnen i Brevik, og erstatter 40.000 turer med dieseldreven lastebiltransport i året. Yara Birkeland vil bidra til å redusere NOx (nitrogenoksid) og CO2-utslipp, forbedre trafikksikkerheten ved at transporten av gjødsel flyttes fra vei til sjøs, redusere veistøvdannelse og redusere trafikkstøy.

Skipet er utviklet i samarbeid mellom flere norske aktører. Teknologiselskapet Kongsberg Maritime er ansvarlig for utvikling og leveranse av teknologien hos Yara Birkeland. Dette gjelder sensorer og integrasjon som kreves for fjernstyring og autonome operasjoner, samt elektrisk fremdrift, batteri og kontrollsystemer.

Det batteridrevne skipet er bygget ved Vards verft i Brattvåg. Massterly, en joint venture mellom Wilhelmsen-gruppen og Kongsberg-gruppen, har driftsansvar for «Yara Birkeland» fra sin overvåknings- og operasjonssentral i Horten. Statseide Enova har støttet utviklingen av Yara Birkeland med 133,5 millioner kroner.

Yara Birkeland skal settes i drift i 2022. I første omgang vil det starte en toårig prøveperiode for å bli autonom og sertifisert som et autonomt, helelektrisk containerfartøy.

Fakta Yara Herøya

Yara Porsgrunn er Norges største industripark og eksporterer til 90 land. Gjødsel fra Yara Porsgrunn sørger for mat til ca. 40 millioner mennesker hver dag. Yara Porsgrunn leverer også en rekke industrielle produkter: CO2 til industrielle formål samt kalksalpeter til for eksempel betongproduksjon, luktfjerning og til latexproduksjon. Produksjonskapasiteten er på 2 000 000 tonn NPK og 810 000 tonn Kalksalpeter. Omtrent halvparten går til Europa, resten hovedsakelig til Asia.

Yara har utviklet en lystgasskatalysator for å fjerne lystgass fra produksjonen. Siden 2004 har den mer enn halvert klimagassutslippene, og den selges globalt. Samlet sørger denne oppfinnelsen for en årlig utslippsreduksjon på 23 millioner tonn CO2–ekv. tilsvarende cirka halvparten av Norges samlede utslipp.





