Rapport individuele aandelen en aandelenmandjes van FXCM voor maart

AMSTERDAM, April 29, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- FXCM Group, LLC ('FXCM Group' of 'FXCM'), de toonaangevende internationale aanbieder van online handel in vreemde valuta, handel in CFD's, cryptovaluta en bijbehorende dienstverlening, publiceert vandaag zijn gegeven van meest populaire instrumenten voor de maand maart voor de productlijnen CFD individuele aandelen en de bedrijfseigen aandelenmandjes.



FXCM maakt het mogelijk om zonder commissiekosten* te handelen in individuele onderaandelen van toonaangevende bedrijven in de VS, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Hongkong en Australië. De producten van FXCM die uit een aandelenmandje bestaan, brengen de aandelen van meerdere bedrijven uit een bepaalde sector in één afzonderlijk verhandelbaar instrument samen. Op dit moment beschikt het bedrijf over een portfolio dat uit zestien aandelenmandjes bestaat. De lijst met bedrijven en hun relatieve aandeel vindt u op de website van FXCM met aandelenmandjes ( https://www.fxcm.com/nl/markets/stock-baskets /)

Volgend op de ophef met betrekking tot de regelgeving rond de Amerikaanse beursnotering van Chinese aandelen was maart een goede maand voor Chinese ADR's en Hongkong-aandelen die een beursnotering in de VS hebben. De meest verhandelde Chinese techbedrijven, Alibaba Group ADR, Alibaba Group (HK) en Tencent Holdings, kwamen samen met Tesla en Amazon in de top 5. We zagen ook hoe Ping An Insurance, een in China gevestigde verzekeraar met een beursnotering op de beurs van Hongkong, voor het eerst de top 10 van verhandelde aandelen binnenkwam.

Ten aanzien van de handel in aandelenmandjes zien we na twee jaar verstoring als gevolg van de coronapandemie nu dat internationaal reizen normaliseert en het mandje Airlines aanzienlijke aandacht krijgt. Na FAANG als meest verhandeld mandje in maart kwam Airlines op de tweede plaats, met China Ecommerce, China Tech en ESports & Gaming op respectievelijk derde, vierde en vijfde plaats. Na een daling in februari kwam het mandje Uranium de top 10 weer binnen en bereikte de hoogste plek sinds het mandje in november vorig jaar werd gelanceerd.

Positie op basis van volume Verandering positie t.o.v. vorige maand Bedrijf Symbool 1 - Tesla Inc TSLA.us 2 ↑2 Alibaba Group Holding Ltd ADR BABA.us 3 - Amazon.com Inc AMZN.us 4 ↑13 Tencent Holdings TENC.hk 5 ↑1 Alibaba Group (HK) BABA.hk 6 ↑2 Rivian Automotive RIVN.us 7 ↑6 Pinduoduo Inc PDD.us 8 ↑18 Lucid Group Inc LCID.us 9 ↑30 Ping An Insurance PING.hk 10 ↑15 Meituan MEIT.hk





Positie op basis van volume Verandering positie t.o.v. vorige maand Sector Symbool 1 - Big US Tech FAANG 2 ↑2 Airlines AIRLINES 3 ↑4 China Ecommerce CHN.ECOMM 4 ↑2 China Tech CHN.TECH 5 ↑4 ESports & Gaming ESPORTS 6 ↓3 Crypto Stocks CRYPTOSTOCK 7 ↑4 Uranium URANIUM 8 ↑5 US Banks US.BANKS 9 ↓1 Big China Tech ATMX 10 ↑2 Biotech BIOTECH

In het verleden behaalde resultaten en populariteit vormen geen garantie voor toekomstige resultaten.

De positie wordt bepaald op basis van klantvolume van FXCM

*FXCM kan op verschillende manieren een vergoeding krijgen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het toevoegen van een opslag aan de spreads die van de liquiditeitsverschaffers afkomstig zijn, het toevoegen van een opslag aan het doorrollen enz. Op accounts van het type Active Trader is prijsvorming op basis van commissie van toepassing.

Over FXCM:



FXCM is een toonaangevende aanbieder van online handel in vreemde valuta, handel in CFD's en bijbehorende dienstverlening. Het bedrijf is opgericht in in 1999 met de missie om handelaars over de hele wereld toegang te geven tot de grootste en meest liquide markt ter wereld, door het aanbieden van innovatieve handelsinstrumenten, het inhuren van uitstekende mentoren voor handelaars, het voldoen aan strenge financiële normen en het streven naar de beste online handelservaring die er op de markt te krijgen is. Klanten hebben het voordeel van mobiel handelen, het uitvoeren van opdrachten met één muisklik en handelen op basis van grafieken in real-time. Bovendien biedt FXCM opleidingstrajecten aan op het gebied van het handelen in vreemde valuta en biedt het handelsinstrumenten, bedrijfsgegevens en premium-informatiebronnen. FXCM Pro geeft retail-effectenmakelaars, kleine hedge funds en banken in opkomende markten toegang tot grootschalige uitvoering en liquiditeit, en geeft tegelijkertijd high frequency-fondsen en medium frequency-fondsen via FXCM Prime toegang tot de allerbeste effectendienstverlening. FXCM is een bedrijf van Leucadia Company.

Forex Capital Markets Limited: FCA-registratienummer 217689 (www.fxcm.com/uk)

CFD's zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico van snel oplopende verliezen met zich mee.

63% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder.

Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD's werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

FXCM EU LTD: CySEC-vergunningnummer 392/20 (www.fxcm.com/eu)

CFD's zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico van snel oplopende verliezen met zich mee.

74% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder.

Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD's werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

FXCM Australia Pty. Limited: AFSL 309763. Wanneer u handelt, kunt u de door u gedeponeerde financiële middelen volledig verliezen. De producten zijn mogelijk niet voor alle beleggers geschikt. Zorg ervoor dat u een volledig begrip hebt van de betrokken risico's. Indien u besluit om in producten te handelen die door FXCM AU worden aangeboden, dient u de Financial Services Guide, Product Disclosure Statement, Target Market Determination en Terms of Business op www.fxcm.com/au te lezen en te begrijpen.

FXCM South Africa (PTY) Ltd: FSP-nr. 46534 (www.fxcm.com/za). Onze diensten bevatten producten die met een hefboom worden gehandeld en brengen het risico op verlies met zich mee dat hoger is dan de door u belegde financiële middelen. De producten zijn mogelijk niet voor alle beleggers geschikt. Zorg ervoor dat u een volledig begrip hebt van de risico's.

FXCM Markets Limited: Het verlies kan hoger zijn dan de door u gedeponeerde financiële middelen. (www.fxcm.com/markets).

Persvoorlichting:

Chatsworth Communications

+44 (0) 20 7440 9780

fxcm@chatsworthcommunications.com