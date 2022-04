Publication du rapport financier annuel 2021

English French

Paris, 29 avril 2022

Le rapport financier annuel 2021 de la société Ecoslops, intégrant le rapport du Conseil d’administration, le rapport sur la gouvernance d’entreprise, les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2021, ainsi que les rapports des commissaires aux comptes afférents, a été mis en ligne,

- sur le site de la société: https://www.ecoslops.com/fr/finance/finance-centre-dedocumentation/

rapports-financiers-et-documents-de-reference

- et sur Euronext Growth: https://www.euronext.com/fr/products/equities/

FR0011490648-ALXP

Notre rapport de Développement Durable sera publié le 30 mai 2022.





