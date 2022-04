English French

SYNERGIE annonce la publication de

son Rapport Financier Annuel 2021

Paris, le 29 avril 2022 : SYNERGIE annonce que son Rapport Financier Annuel 2021 est disponible sur son site Internet www.synergie.com

A propos du groupe SYNERGIE

Spécialiste européen de la Gestion des Ressources Humaines, SYNERGIE couvre l’ensemble des besoins liés à l’emploi. Fort d’un réseau de 770 agences en Europe, au Canada et en Australie, le Groupe a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires consolidé de 2.696,6M€ dont plus de 58% à l’international. La stratégie de SYNERGIE repose sur une politique de croissance organique et externe active destinée à renforcer son positionnement d’acteur clé européen.

Euronext Paris Compartiment B

ISIN FR0000032658, mnémo SDG

Reuters SDGI.PA, Bloomberg SDG:FP

www.synergie.com

Siège social : 11 avenue du Colonel Bonnet – 75016 PARIS

Société Européenne au capital de 121 810 000 euros

RCS PARIS 329 925 010

Pièce jointe