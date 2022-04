English French

COFACE SA : Publication du SFCR Groupe et Solo au 31 décembre 2021

Paris, le 29 avril 2022 – 17h45

COFACE SA a publié aujourd’hui son rapport unique sur la solvabilité et la situation financière (Solvency and Financial Condition Report ou SFCR dans son acronyme anglais) de COFACE SA et Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur (« la Compagnie »), conformément aux exigences de la directive Solvabilité 21.

Le SFCR relatif à l’exercice 2021 a été approuvé par les conseils d’administration respectifs de COFACE SA et de la Compagnie. Il est produit avec une fréquence annuelle :

pour le Groupe Coface, c’est-à-dire en consolidant l’activité de COFACE SA et de ses principales filiales en France et hors de France ;

pour la Compagnie, un établissement surveillé sur base solo.

ELEMENTS CLES

Pour évaluer sa solvabilité, COFACE SA utilise le modèle interne partiel, approuvé par l’ACPR en 2019. La solvabilité de la Compagnie reste évaluée avec l’interprétation de la formule standard.

Au 31 décembre 2021, les fonds propres disponibles pour la couverture du SCR Groupe s’élèvent à 2 472 M€, composés à : 82% de fonds propres de niveau Tier 1 ; 17% de fonds propres de niveau Tier 2, correspondant à la dette subordonnée éligible dans le cadre des mesures transitoires ; 1% de fonds propres de niveau Tier 3, représentant les impôts différés actifs.

Le taux de couverture définitif du SCR Groupe 2021 est de 195% 2 et traduit une solvabilité au-dessus de la fourchette cible (155% - 175%). Ce niveau soutient la décision prise par le Groupe de distribuer 100% de son résultat net 2021 au moyen d’un dividende par action de 1,50€ 3 .

et traduit une solvabilité au-dessus de la fourchette cible (155% - 175%). Ce niveau soutient la décision prise par le Groupe de distribuer 100% de son résultat net 2021 au moyen d’un dividende par action de 1,50€ . Le taux de couverture 2021 du SCR de la Compagnie (Solo) est de 263%4.





CALENDRIER FINANCIER 2021/2022

(sous réserve de changements)

Assemblée Générale 2021 : 17 mai 2022

Résultats S1-2022 : 28 juillet 2022, après bourse

Résultats 9M-2022 : 27 octobre 2022, après bourse

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Le présent communiqué de presse et l’information réglementée intégrale de COFACE SA sont disponibles sur le site Internet du Groupe : https://www.coface.com/fr/Investisseurs

Pour les informations réglementées relatives aux Indicateurs Alternatifs de Performance (IAP), se reporter au Rapport Financier Semestriel 2021 ainsi qu’au Document d’enregistrement universel 2021

(voir 3.7 « indicateurs clés de performance financière »).





COFACE: FOR TRADE

Avec plus de 75 ans d’expérience et avec l’un des plus vastes réseaux internationaux, Coface est un leader dans l’assurance-crédit et les services spécialisés adjacents : l’Affacturage, le Recouvrement, l’Assurance Single Risk, la Caution et les services d’Information. Les experts de Coface opèrent au cœur de l’économie mondiale, aidant ~50 000 clients, dans 100 pays, à construire des entreprises performantes, dynamiques et en croissance. Coface accompagne les entreprises dans leurs décisions de crédit. Les services et solutions du Groupe renforcent leur capacité à vendre en les protégeant contre les risques d’impayés sur leurs marchés domestiques et à l’export. En 2021, Coface comptait ~4 538 collaborateurs et a enregistré un chiffre d’affaires de 1,57 €Mds.







www.coface.com









COFACE SA est cotée sur le Compartiment A d’Euronext Paris

Code ISIN : FR0010667147 / Mnémonique : COFA





AVERTISSEMENT - Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué peuvent contenir des prévisions qui portent notamment sur des événements futurs, des tendances, projets ou objectifs. Ces prévisions comportent, par nature, des risques et des incertitudes, identifiés ou non, et peuvent être affectées par de nombreux facteurs susceptibles de donner lieu à un écart significatif entre les résultats réels et ceux indiqués dans ces déclarations. Vous êtes invités à vous référer au chapitre 5 « Principaux facteurs de risque, et leur gestion au sein du Groupe » du Document d’enregistrement universel 2021 du Groupe Coface déposé auprès de l’AMF le 6 avril 2022 sous le numéro D.22-0244, afin d’obtenir une description de certains facteurs, risques et incertitudes importants, susceptibles d’influer sur les activités du Groupe Coface. Le Groupe Coface ne s’engage d’aucune façon à publier une mise à jour ou une révision de ces prévisions, ni à communiquer de nouvelles informations, événements futurs ou toute autre circonstance.

1 Cette directive i) formalise et organise les demandes en matière d’information, et ii) précise les obligations en matière de gouvernance et processus à respecter par les assureurs. En particulier, la réglementation prévoit l’établissement de deux rapports narratifs à destination respectivement des contrôleurs (RSR) et du public (SFCR).

2 Calcul définitif du ratio de couverture effectué en utilisant le modèle interne partiel du groupe. Non audité.

3 Le détachement du dividende interviendra le 20 mai 2022 et la mise en paiement interviendra à compter du 24 mai 2022. La proposition de distribution de 1,50 € par action est soumise à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires du 17 mai 2022.

4 Calcul définitif du ratio de couverture effectué selon l’interprétation par Coface de la formule standard Solvabilité II. Non audité.

