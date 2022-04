COIL: STERKE STIJGING VAN DE RESULTATEN IN 2021

English French Dutch

PERSBERICHT



Brussel, 29 april 2022 (17.45 uur)

STERKE STIJGING VAN DE RESULTATEN IN 2021

Omzet: 25,2 mln. €, een groei van 10%

EBITDA: 6,3 mln. €, oftewel 24,8% van de omzet, vermenigvuldigd met 6 ten opzichte van 2020

Nettoresultaat: 2,1 mln. €, oftewel 8,1% van de omzet

Netto financiële schuldenlast: 13% van het eigen vermogen op 31 december 2021

Doelstelling: CO 2 -neutraliteit op de middellange termijn





COIL, wereldleider op het gebied van aluminiumanodisatie, maakt zijn jaaromzet 2021 bekend.

Hoogtepunten van het boekjaar





Na een boekjaar 2020 dat sterk werd beïnvloed door de wereldwijde crisis in verband met de Covid-19 pandemie heeft COIL in 2021 een aanzienlijke verbetering van zijn handelsprestaties genoteerd.

De gevolgen van de gezondheidscrisis bleven een weerslag uitoefenen op de activiteiten van het bedrijf met enerzijds, een verkoop van anodisatiediensten die afgeremd werd door de lange productietermijnen voor hoogwaardig geanodiseerd aluminium bij de Europese walserijen vanwege de zeer grote vraag in andere activiteitensectoren en anderzijds, de exportverkoop van het totaalpakket1 in Azië die bemoeilijkt werd door de sluiting van de grenzen en de lange productietermijnen die nog versterkt werden door het gebrek aan capaciteit binnen de logistieke keten en de zeer hoge leveringskosten.

Binnen deze context heeft de verkoop van anodisatiediensten zich hersteld (+ 24% ten opzichte van 2020), met name in de tweede jaarhelft, dankzij de aanhoudende opleving van de vraag op de eindmarkten van bouw en architectuur. De verkoop van het totaalpakket daalde (- 24%) door een hoge vergelijkingsbasis in 2020, waarin met name grote orders in China waren opgenomen en die niet kon worden gecompenseerd door het solide herstel van de verkoop in Europa in 2021.

Deze evolutie van de productmix ten gunste van het toeleveringsaanbod heeft gezorgd voor een significante verbetering van de brutomarge van het bedrijf, rekening houdend met een veel hoger margeniveau bij het toeleveringsaanbod dan bij de verkoop van het totaalpakket waarbij het metaal is inbegrepen.

Op industrieel vlak heeft het bedrijf zijn variabele kosten verder geoptimaliseerd door de productiecapaciteit te stroomlijnen. De groei en de productiviteitsverbetering hebben zo een positief effect gehad op de activiteiten en de winstgevendheid van het bedrijf.

Resultaten





De omzet van het boekjaar 2021 is met 10% gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor. De omzet bedraagt 25,2 mln. €, wat hoger is dan de verwachtingen van het bedrijf, en kan worden beoordeeld tegen een gunstige vergelijkingsbasis: de omzet van 2020 was met 23% gedaald en had zwaar te lijden onder de gevolgen van de gezondheidscrisis.

De EBITDA steeg met 5,3 mln. € en komt uit op 6,3 mln. €, oftewel 24,8% van de omzet tegenover 4,4% in 2020 en 21,0% in 2019. Deze gunstige ontwikkeling wordt verklaard door i) de stijging van de brutomarge dankzij de verkoopgroei en de evolutie van de productmix ten gunste van het toeleveringsaanbod, waardoor metaal minder zwaar doorweegt in de omzet, en ii) de daling van de bedrijfslasten door de afname van de salariskosten en de niet-recurrente elementen in verband met beloningen en bonussen voor het management.

Na toewijzingen aan voorzieningen en afschrijvingen die met 0,4 mln. € zijn gedaald, bedraagt het bedrijfsresultaat 2,8 mln. €, tegen een verlies van (2,9) mln. € in 2020 en een winst van 2,1 mln. € in 2019.

Het nettoresultaat bereikt 2,1 mln. €, oftewel een stijging van 5,4 mln. € ten opzichte van 2020 en 1,1 mln. € ten opzichte van 2019. Het omvat voornamelijk financiële lasten voor een bedrag van 0,6 mln. €.

Vereenvoudigde resultatenrekening





(in miljoen euro) 2019 2020 2021 Variatie

2021 / 2019 Omzet 29,8 23,0 25,2 - 15% Omzet toeleverantie 20,7 16,2 20,1 - 3% Omzet totaalpakket2 9,0 6,8 5,1 - 43% EBITDA 6,3 1,0 6,3 + 0% in % omzet 21,0% 4,4% 24,8% + 3,8 punten Bedrijfsresultaat 2,1 (2,9) 2,8 + 32% in % omzet 7,1% (12,5)% 11,1% + 4,0 punten Resultaat vóór belasting 1,1 (3,2) 2,2 + 102% Nettoresultaat 1,0 (3,3) 2,1 + 107% in % omzet 3,3% (14,1)% 8,1% + 4,9 punten

Balans





Rekening houdend met de groei van de resultaten bedroeg het eigen vermogen op 31 december 2021 29,2 mln. € en steeg met 2,1 mln. € ten opzichte van 31 december 2020. De netto financiële schuldenlast op 31 december 2021 bedroeg 3,9 mln. €, een daling van 4,7 mln. € ten opzichte van het jaar daarvoor, en vertegenwoordigt 13% van het eigen vermogen, tegenover 32% op 31 december 2020 en 28% op 30 december 2019.

Omzet van het eerste kwartaal 2022 en vooruitzichten





Het eerste kwartaal 2022 is een voortzetting van de in 2021 waargenomen tendens. De kwartaalomzet bedraagt 6,6 mln. €, een groei van 11,8% ten opzichte van het eerste kwartaal 2021. De omzet van het totaalpakket (1,2 mln. €) daalt met 28,4% terwijl de omzet van de toeleveringsdiensten zijn hersteldynamiek behoudt (5,4 mln. €; + 28,1%).

Het bedrijf heeft vertrouwen in de vooruitzichten, behoudens nieuwe grote impact van de gezondheidscrisis en de geopolitieke context. Het inflatoire klimaat zou echter een weerslag kunnen hebben op de marges van het bedrijf, ondanks de verhoging van de verkoopprijzen die aan het begin het boekjaar is doorgevoerd.

Binnen een context van energietransitie en vermindering van het verbruik van fossiele energie, onderzoekt het bedrijf, in het bijzonder in Duitsland, al meer dan een jaar manieren om de aankoop op lange termijn van nieuwe hernieuwbare energiebronnen tegen aantrekkelijke kosten te versnellen. In samenwerking met de exploitanten van de sector zal een actieplan, dat in 2022 en 2023 wordt uitgevoerd, het bedrijf in staat stellen om op lange termijn aanzienlijke besparingen te realiseren en zijn energie-efficiëntie te verbeteren, met in het bijzonder de doelstelling om de fabriekslocatie van Bernburg in Duitsland CO 2 -neutraal te maken.

Ondanks een complexe economische context blijft het bedrijf investeren in de rendabele ontwikkeling van zijn activiteit. Dankzij een flexibele en doeltreffende industriële organisatie, een groeiende geografische aanwezigheid en een solide financiële situatie blijft het bedrijf vertrouwen hebben in zijn ontwikkelingsvooruitzichten door te profiteren van een portefeuille met hoogwaardige, duurzame producten die een lage CO 2 -afdruk hebben om zijn mondiale marktleiderschap te versterken.

Aanvullende informatie





De jaarrekening is op 28 april 2022 door de raad van bestuur goedgekeurd. Deze wordt overgenomen in de geconsolideerde jaarrekening 2021 die te raadplegen is op de financiële website van het bedrijf (http://investors.coil.be).

Agenda





1 juni 2022 Algemene jaarvergadering 28 juli 2022 Omzet van het eerste halfjaar 2022 31 oktober 2022 Resultaten van het eerste halfjaar 2022 en financieel halfjaarverslag

Over COIL

COIL is de grootste anodiseur ter wereld voor de bouw- en industriesectoren en handelt onder het merk Aloxide®.

Anodisatie is een elektrochemisch procedé (elektrolyse) waarmee op de oppervlakte van het aluminium een natuurlijke oxidelaag wordt aangebracht die beschermt en die kan worden gekleurd in een assortiment uv-bestendige afwerkingen. Dit zorgt voor een buitengewone weerstand tegen corrosie en/of verhoogt de functionele kwaliteiten van het metaal. Anodisatie beschermt alle natuurlijke en ecologische eigenschappen van aluminium. Het metaal behoudt zijn uitstekende verhouding sterkte/gewicht, zijn niet-magnetische eigenschappen en zijn uitzonderlijke weerstand tegen corrosie. Het metaal kan in zijn geheel, en meerdere malen, worden gerecycled door het eenvoudigweg te smelten. Geanodiseerd aluminium wordt gebruikt in verschillende soorten toepassingen: architectuur, design, industrie of auto's.

COIL ontwikkelt een industrieel model met een meerwaarde door te steunen op zijn unieke knowhow, zijn operationele uitmuntendheid, de kwaliteit van zijn investeringen en de expertise van zijn teams. COIL heeft ongeveer 110 medewerkers in België en Duitsland en heeft in 2021 een omzet gerealiseerd van ongeveer 25 mln. €.

Genoteerd aan de Euronext Growth Paris | Isin: BE0160342011 | Reuters: ALCOI.PA | Bloomberg: ALCOI:FP

Voor meer informatie: www.aloxide.com

Contact

COIL

Tim Hutton | Gedelegeerd bestuurder

tim.hutton@coil.be | Tel.: +32 (0)11 88 01 88 CALYPTUS

Cyril Combe

cyril.combe@calyptus.net | Tel.: +33 (0)1 53 65 68 68

1 Het totaalpakket omvat voor-geanodiseerd metaal dat direct wordt geleverd aan de eindklant.

2 Anodisatie inclusief metaal

