CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN : Information financière trimestrielle au 31 mars 2022

Crédit Agricole du Morbihan

Activités et résultats au 31 mars 2022

(Communiqué diffusé le 29 avril 2022 après bourse)



Vannes, le 29 avril 2022

Le Conseil d’Administration de la Caisse Régionale du Morbihan s’est réuni le vendredi 29 avril 2022 pour procéder à l’arrêté des comptes au 31 mars 2022.

Une activité toujours dynamique et d es r ésultats solides

Le Crédit Agricole du Morbihan fait preuve d’une belle dynamique commerciale avec :

Une collecte globale qui progresse de 4,7 % à 14,3 Milliards d’euros d’encours. L’épargne liquide et sécurisée (comptes à vue et livrets) est toujours en forte hausse. Dans le même temps, les encours d’assurance vie progressent à un rythme de 2,8 %, tout en tenant compte de l’évolution défavorable des marchés boursiers.

Des encours de crédits finançant l’économie locale qui sont en augmentation de 5,3 % sur un an à 9,6 Milliards d’euros.

Un nombre de contrats en assurances de biens et de personnes qui croît de 3,1 % sur un an.





Le Produit Net Bancaire Social s’établit à 57,6 M€ en hausse de 13,6 % par rapport à l’exercice précédent. Il est tiré par l’amélioration de la marge d’intermédiation et des commissions sur services et assurances.

La marge d’intermédiation progresse de 9 % à 27,7 M€. Cette évolution favorable est liée au dynamisme commercial associé à des conditions de refinancement plus favorables. De plus, la hausse des taux d’intérêts constatée au cours du premier trimestre 2022 entraîne une reprise sur la provision épargne logement de 1,3 M€ contre une légère dotation en 2021.

Les commissions sont en forte hausse (+18 %) par rapport à 2021 en raison du développement continu des activités d’assurances et des services utilisés par les clients. La forte contribution au PNB des activités d’assurances sur ce trimestre est en partie due à une fin d’année 2021 meilleure que prévue en termes de provisions pour sinistres.

Conformément à nos engagements mutualistes et sociétaux, nous avons mis en place « l’alerte SMS » depuis le 1er janvier. En cas de débit au-delà des autorisations, le client est alerté par SMS pour lui permettre de régulariser son compte dans la journée tout en étant exonéré de frais.

Les charges de fonctionnement qui s’élèvent à 35,7 M€, progressent significativement de + 5,0 % tout en restant inférieures à la progression du produit net bancaire. Cette hausse provient de l’impact des performances financières sur le montant provisionné au titre de l’intéressement et participation, de l’augmentation des charges de personnel et des autres charges de fonctionnement dans un contexte de préparation du prochain projet d’entreprise et d’une année moins perturbée par les effets de la crise sanitaire qui s’allègent.

Le Résultat Brut d’Exploitation s’élève à 21,9 M€, en hausse de 31,3 %.

Le taux de créances douteuses et litigieuses continue de baisser à 1,63 % contre 1,70 % au 31 décembre 2021 (sur base sociale). Les mesures d’accompagnement dont bénéficient les particuliers et les entreprises (prêts garantis par l’Etat notamment) ont permis à ce stade de modérer les impacts de la crise sanitaire. Le taux de couverture qui rapporte les dépréciations aux encours de créances clientèles douteuses et litigieuses reste satisfaisant à 61,55 %. Il était de 61,82 % à fin décembre 2021.

Le coût du risque et la dotation aux Fonds pour Risques Bancaires Généraux (FRBG) s’élèvent à 7,8 M€ contre 3,6 M€ en 2021. Le coût du risque sur créances affectées présente une reprise nette de 2,1 M€ contre une reprise de 2,5 M€ au 31 mars 2021. Les provisions collectives et filières augmentent de 1,2 M€. De plus, 8,5 M€ ont été dotés au FRBG dans les comptes sociaux en anticipation des conséquences potentielles sur la solvabilité de certains clients dans des contextes sanitaire, géopolitique et économique (hausse du prix des matières premières) incertains. A noter que la Caisse Régionale ne détient aucune exposition directe sur des contreparties ukrainiennes ou russes.

Les encours de provisions sur créances douteuses et encours sains sur base sociale s’élèvent à 189,0 M€. En complément, le montant de FRBG est de 91,0 M€. En prenant en comptes ces deux éléments, le taux de couverture global (provisions sur encours douteux, sains, dégradés et FRBG/total des prêts bruts) se porte à 2,95 %.

Après un impôt sur les sociétés de 6,1 M€, le Résultat Net Social s’établit à 7,8 M€ au 31 mars 2022 contre 6,9 M€ en 2021.

Le Résultat Net Consolidé (part du Groupe) ressort à 14,3 M€ au 31 mars 2022 contre 9,5 M€ au 31 mars 2021.

Une structure financière solide

La structure financière de la Caisse Régionale confirme sa solidité avec 1 885 M€ de capitaux propres consolidés, part du Groupe au 31 mars 2022. Le ratio CET 1 s’élevait à 27,38 % au 31 décembre 2021. De même, la Caisse Régionale du Morbihan respecte, au 31 mars 2022, tous les indicateurs de suivi du risque de liquidité. Il s’agit notamment des limites internes d’endettement à court et à moyen terme, et du ratio LCR qui, calculé sur 2022, s’élève en moyenne à 181 % (pour une exigence réglementaire de 100 %). Il s’établit à 180,7 % au 31 mars 2022.

Le total du bilan consolidé au 31 mars 2022 s’établit à 12,7 Milliards d’euros, les capitaux propres et les dettes représentent respectivement 14,9 % et 85,1 % du bilan consolidé. En structure, les dettes envers la clientèle, constitutives des dépôts à vue et à terme, représentent 32,4 % de l'ensemble des dettes, tandis que celles envers les établissements de crédits, essentiellement vis-à-vis de Crédit Agricole SA au regard des règles internes de refinancement du Groupe, représentent 63,8 %.

Le cours du Certificat Coopératif d’Investissement (CCI) du Crédit Agricole du Morbihan coté sous le code ISIN FR0000045551 a baissé sur la période. Il s’élève à 69,00 € au 31 mars 2022, contre 70,50 € au 31 décembre 2021.

L’Assemblée Générale du 17 mars 2022 a voté le versement d’un dividende de 2,72 € par titre (soit 3,65% de rendement sur le cours moyen 2021). Il sera versé à partir du 1er juin 2022.

Les c hiffres c lés

En M€ Mars 2021 Mars 2022 Evolution sur un an Collecte Globale 13 705 14 354 +4,7% Crédit (1) 9 166 9 652 +5,3% Produit Net Bancaire – Social 50,7 57,6 +13,6% Charges d’Exploitation – Social -34,0 -35,7 +5,0% Résultat Brut d’Exploitation – Social 16,7 21,9 +31,3% Résultat Net – Social 6,9 7,8 +14,0% Résultat Net – Consolidé 9,5 14,3 +50,8% Total Bilan – Consolidé 12 188 12 690 +4,1% Capitaux Propres – Consolidé (part du Groupe) 1 659,6 1 884,9 +13,6%

(1) Ces montants intègrent les créances habitat cédées dans le cadre des opérations de titrisation Groupe, qui se sont déroulées en, 2018, 2019, 2020 et 2022.

Les p erspectives

Depuis le début de la crise sanitaire, la Caisse Régionale du Morbihan, s’est donné pour objectif de renforcer encore sa proximité et l’accompagnement de ses clients. Cette mobilisation et cette envie d’apporter plus à nos clients demeurent intactes et se poursuivent dans un environnement économique et géopolitique qui s’est fortement complexifié depuis le début d’année 2022.

L’augmentation importante de la satisfaction de nos clients (Indice de recommandation client à +13), et notre positionnement de « banque préférée des morbihannais » sont de vraies fiertés qui nous encouragent à poursuivre et accentuer nos choix stratégiques et notre orientation client.

Malgré cet environnement complexe, la Caisse Régionale aborde l’avenir avec sérénité grâce à la croissance de son nombre de clients et à son assise de solvabilité extrêmement solide qui lui permettent d’étendre son action au service de son territoire.

Le Crédit Agricole du Morbihan continue d’agir chaque jour dans l’intérêt de ses clients et de la société en s’appuyant sur son modèle singulier de banque universelle de proximité.

