AdUX : Mise à disposition du rapport annuel

Communiqué de presse

ADUX ANNONCE LA MISE A DISPOSITION DE SON RAPPORT ANNUEL 2021

Paris, 29 avril 2022, 18h

Le groupe de publicité digitale AdUX (Code ISIN FR0012821890 - ADUX) annonce que le rapport annuel 2021 a été déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers.

Les documents suivants ont été intégrés dans le rapport annuel :

Le rapport financier annuel 2021 comprenant les comptes consolidés, les comptes annuels, le rapport de gestion et les rapports des commissaires aux comptes

Le rapport sur le gouvernement d’entreprise

Les informations sur les honoraires des commissaires aux comptes

Le rapport annuel est disponible sur le site internet de la Société à l’adresse suivante : http://www.adux.com dans la rubrique Investisseurs/Documentation.

À PROPOS DE ADUX

Pionnier du secteur, ADUX est un spécialiste européen de la publicité digitale et de l’expérience utilisateur.

Présente dans 6 pays européens, la société ADUX a réalisé un chiffre d’affaires de 24 millions d’euros en 2021.

La société est cotée à Paris (Euronext - compartiment C) et Amsterdam (Euronext) et détient le label « Entreprise Innovante ».

Ce label offre, pour une durée de 3 ans, la possibilité pour les Fonds Communs de Placement pour l’Innovation (FCPI) d’investir dans le capital d’ADUX, et pour leurs souscripteurs de bénéficier des avantages fiscaux correspondants.

Code ISIN : FR 0012821890 / LEI : 969500IIE66C3CFB1K57 / Mnémo : ADUX

Plus d’informations sur : www.adux.com

