Proactis SA Information Financiere 6m 01 22

Proactis SA – Information financière des 6 mois se terminant au 31 janvier 2022

Paris – 29 avril 2022 – Proactis SA (Euronext: PROAC), leader dans la gestion globale du spend et des solutions collaboratives des processus business, diffuse aujourd’hui l’information financière au titre des 6 mois se terminant le 31 janvier 2022, en application de la Directive Européenne Transparence.

Eléments Financiers

Millions € 6 mois au

31 janvier 2021 6 mois au

31 janvier 2022 Chiffre d'affaires (*) 5.8 6.8 EBITDA (**) 0.6 1.1 Résultat Net - Part du groupe -0.7 -0.3 Flux de trésorerie d'exploitation -0.2 0.2 Trésorerie 0.8 0.5 (*) Le chiffre d'affaires a été corrigé pour intégrer les management fees (**) EBITDA: Résultat Opérationnel avant dotations aux amortissements, dépréciation des actifs

d'exploitation et charges et produits non récurrents

Les comptes des 6 mois se terminant au 31 janvier 2022 ont fait l’objet d’un examen limité des Commissaires aux Comptes et ont été approuvés par le Conseil d’Administration le 26 avril 2022.

Le chiffre d’affaires au 31 janvier 2022 était de 6.8M€, 17% de plus que le chiffre d’affaires au 31 janvier 2021 (5.8M€). Cette augmentation fait suite à la mise en place de la nouvelle politique groupe de transfert de coûts (Management fees). La répartition du chiffre d’affaires est la suivante :

Millions € 6 mois au

31 janvier 2021 6 mois au

31 janvier 2022 Chiffre d’Affaires 5.8 6.8 Chiffre d’Affaires opérationnel 5.5 4.8 Management Fees 0.3 1.9

Le chiffre d'affaires opérationnel au 31 janvier 2022 s'élevait à 4.8 millions d'euros, soit une baisse de 13% par rapport au 31 janvier 2021. Comme indiqué en février dernier, cela s'explique principalement par le non-renouvellement des contrats intégrant des technologies partenaires ou par une diminution de valeur des contrats qui correspond à l’annulation de l’élément relatif aux technologies partenaires.

L’EBITDA (*) s’améliore à 1.1 millions d’euros sur la période de 6 mois se terminant au 31 janvier 2022 contre 0.6 million d’euros sur les 6 mois se terminant au 31 janvier 2021.

Au 31 janvier 2022, la trésorerie s’établit à 0.5 million d’euros, en diminution par rapport à la position de trésorerie enregistrée au 31 juillet 2021 (1.0M€).

A propos de Proactis SA (https://www.proactis.com/proactis-sa), Société du Groupe Proactis.

Proactis SA connecte les entreprises en offrant des solutions globales de gestion des dépenses et d’automatisation des processus commerciaux concernant biens et services dans un contexte collaboratif, dans le Cloud, via The Business Network.

Nos solutions s’intègrent à tout ERP ou système de gestion achat, et offrent au client des systèmes faciles à utiliser, qui favorisent l’adoption, la conformité et les réductions de charges.

Parmi les principaux clients se trouvent BASF et Michelin.

Proactis SA est présent à Paris, à Bonn, aux Etats-Unis et à Manille

Proactis SA est coté au Compartiment C de Euronext Paris Eurolist.

ISIN: FR0004052561, Euronext: PROAC, Reuters: HBWO.PA, Bloomberg: HBW:FP

Contacts

Tel: +33 (0)1 53 25 55 00

E-mail: investorContact@proactis.com



