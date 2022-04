Proactis SA Mise a disposition du rapport semestriel S1-2022

***

Mise à disposition du Rapport Financier Semestriel au 31 Janvier 2022

***

Paris, le 29 avril 2022

La société Proactis SA annonce ce jour avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers son Rapport Financier Semestriel au 31 Janvier 2022.

Le Rapport Financier Semestriel peut être consulté sur le site internet de la société à l’adresse https://www.proactis.com/proactis-sa, dans la Rubrique « Investor relations /Regulated information ».

Des exemplaires du Rapport Financier Semestriel sont également disponibles au siège de la société (26-28, quai Gallieni, 92150 Suresnes).

***

A propos de Proactis SA (https://www.proactis.com/proactis-sa), Société du Groupe Proactis.

Proactis SA connecte les entreprises en offrant des solutions globales de gestion des dépenses et d’automatisation des processus commerciaux concernant biens et services dans un contexte collaboratif, dans le Cloud, via The Business Network.

Nos solutions s’intègrent à tout ERP ou système de gestion achat, et offrent au client des systèmes faciles à utiliser, qui favorisent l’adoption, la conformité et les réductions de charges.

Parmi les principaux clients se trouvent BASF et Michelin.

Proactis SA est présent à Paris, à Bonn, aux Etats-Unis et à Manille

Proactis SA est coté au Compartiment C de Euronext Paris Eurolist.

ISIN: FR0004052561, Euronext: PROAC, Reuters: HBWO.PA, Bloomberg: HBW:FP

Contacts

Tel: +33 (0)1 53 25 55 00

E-mail: investorContact@proactis.com



Pièce jointe