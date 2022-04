EGIDE : Le rapport financier annuel 2021 sera mis à disposition le 5 mai 2022

English French

Bollène, le 29 avril 2022 – 18:00 (CET)

Communiqué de presse

Pour diffusion immédiate

Le rapport financier annuel 2021

sera mis à disposition le 5 mai 2022

Le Groupe Egide annonce qu’il mettra à disposition son rapport financier annuel 2021, le 5 mai 2022 afin d’intégrer les derniers ajustements d’audit sur les indemnités d’assurance.

Ces ajustements, qui seront arrêtés par le Conseil d’Administration de lundi 2 mai, ont un impact favorable sur les résultats 2021du Groupe qui ressortent désormais à 201 K€ (au lieu de 55 K€ tel que présentés le 30 mars dernier.)

Information sur les opérations financières en cours aux Etats-Unis

Comme annoncé lors de la publication des résultats annuels 2021 du Groupe le 30 mars 2022, deux projets de financement sont en cours chez Egide USA et Santier :

Un projet de refinancement du bâtiment de Cambridge et des actifs qu’il contient afin de permettre un désendettement massif pour 6M$ par World Business Capital

Un projet de refinancement des lignes de crédit revolving de financement du Besoin en Fonds de Roulement d’Egide USA et Santier par Gibraltar Business Capital avec un plafond de 6M$ permettant de financer la croissance des 2 entités américaines.

A ce jour, ces deux projets, cumulatifs, en sont au même stade : « Letter of Intent »acceptées, audits et constitutions de dossiers en cours, approbations attendues mi-juin.

Pour mémoire, la banque de Santier et Egide USA depuis 2018, Pacific Mercantile Bank (PMB), a été absorbée par une autre banque plus importante (Banc of California) qui a communiqué son souhait de ne pas continuer à supporter les lignes de crédit des deux entités américaines au-delà du 30 juin 2022. Grâce aux deux projets concrets de financement envisagés , la limite du 30 juin 2022 fixé par PMB est en cours de négociation pour être reportée au 30 septembre 2022.

Même si les règles de communication financière imposent de bien mettre en lumière les risques de défaillance pouvant mettre en cause la continuité d’exploitation des opérations américaines, la Direction du Groupe Egide est optimiste sur l’issue positive de ces démarches et se réjouit de l’apport important de capitaux qui permettrait de financer les ambitions de modernisation d’Egide USA et de Santier, sur le modèle des projets démarrés chez Egide SA en France.

Egide est un groupe d'envergure internationale, spécialisé dans la fabrication de boîtiers hermétiques et les solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles. Il intervient sur des marchés de pointe à fortes barrières technologiques dans tous les univers critiques (Imagerie thermique, Optronique, Hyperfréquence, boitiers de Puissance, …). Seul acteur global dédié, Egide est présent industriellement en France et aux Etats-Unis.

EGIDE est coté sur Euronext Paris™- Compartiment C - ISIN : FR0000072373 – Reuters : EGID.PA – Bloomberg : GID

