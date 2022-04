ENCRES DUBUIT : RESULTATS ANNUELS 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le 29 avril 2022

RÉSULTATS ANNUELS 2021

PROGRESSION DU CHIFFRE D’AFFAIRES : +11%

RETOUR À UNE RENTABILITÉ NETTE POSITIVE

ÉVÉNEMENT RÉCENT

FERMETURE DES ACTIVITÉS EN CHINE POUR UNE DURÉE INDÉTERMINÉE EN RAISON DE MESURES SANITAIRES ET GOUVERNEMENTALES

ENCRES DUBUIT (ISIN : FR0004030708, mnémo : ALDUB), le spécialiste des encres de hautes technologies, publie ce jour ses résultats pour l’année 2021.

Résultats

Les résultats consolidés au titre de l’année 2021 ont été arrêtés lors du Directoire qui s’est tenu le 22 avril 2022 et examinés lors du Conseil de Surveillance qui s’est tenu le 27 avril 2022. Les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées par les commissaires aux comptes de la société.

Milliers d’euros – Normes IFRS (*) 31.12.2021 31.12.2020 Variation - k€ Chiffre d’affaires 20 683 18 637 + 2 046 Marge brute (**) 13 268 11 624 + 1 644 Taux de marge brute en % du chiffre d’affaires 64,1% 62,4% Résultat opérationnel courant 1 229 -284 + 1 513 Résultat opérationnel 1 237 -254 + 1 491 Résultat financier 98 -146 + 244 Résultat net 905 -498 + 1 403 Résultat net part du Groupe 905 -554 + 1 459

(*) Comptes audités

(**) Chiffres d’affaires – coûts des matières premières consommées

À taux de change constants, le chiffre d’affaires pour l’année 2021 s’élève à 20,5 M€ en hausse de 9,8% par rapport à l’exercice précédent.

Activité en Europe – 57 % du chiffre d’affaires du Groupe

A fin décembre 2021, le chiffre d’affaires de la zone s’élève à 11,8 M€ contre 10,3 M€ sur l’exercice précédent, en progression de 14,2 % par rapport à 2020.

Ainsi, la zone confirme sur le second semestre 2021, la reprise de l’activité amorcée sur le premier semestre puisqu’elle enregistre une progression de 14,8 % contre 13,5 % au premier semestre.

Activité en Asie – 38,5 % du chiffre d’affaires du Groupe dont 95 % réalisé par la filiale chinoise

Au cours du premier semestre 2021, la zone Asie a connu une forte progression de son activité par rapport au premier semestre 2020 (plus 29 %). Elle n’a pas pu reproduire une telle performance sur le second semestre notamment du fait de la crise touchant les composants électroniques. Par conséquent, l’activité s’affiche en repli de 8,4 % par rapport au second semestre 2020.

Activité en Amérique du Nord – 3,2 % du chiffre d’affaires du Groupe

La zone affiche une progression de son activité de plus 5,8 % par rapport à 2020. La progression est due au gain de nouvelles parts de marché en Amérique centrale.

Activité en Afrique / Moyen-Orient – 1,3 % du chiffre d’affaires du Groupe

La zone affiche un chiffre d’affaires en progression de 6,5 % par rapport à 2020.

Analyse des résultats annuels 2021

Marge brute, Résultat opérationnel courant et résultat opérationnel du Groupe

Le résultat opérationnel pour l’année 2021 s’élève à 1,237 million d’euros (6,0 % du chiffre d’affaires) contre moins 254 mille euros (-1,4 % du chiffre d’affaires) sur l’année 2020.

L’amélioration de 1,491 million d’euros du résultat opérationnel est due à :

une amélioration de la marge brute de 1,6 million d’euros liée à la hausse de l’activité pour 1,3 million d’euros et à la progression du taux de marge qui passe de 62,4 % à 64,1 % soit en valeur 0,7 million d’euro,





L’amélioration du taux de marge est liée d’une part à la hausse du prix de vente réalisée sur le second semestre 2021 afin de faire face à la hausse du prix des matières premières et d’autre part au repositionnement de l’offre commerciale sur des marchés industriels à meilleure valeur ajoutée,

le groupe reste vigilant et poursuit un encadrement de sa structure de coûts tout en menant une politique RH dynamique en quête de nouveaux talents pour renforcer ses équipes commerciales, techniques et administratives.





Résultat financier du Groupe

Le résultat financier de l’exercice 2021 est un profit financier de 98 mille euros qui s’analyse ainsi :

Un profit net de change constaté dans les comptes annuels de chaque entité étrangère pour 123 mille euros,

Une charge d’intérêts liés aux emprunts pour 44 mille euros ; la dette financière du groupe est principalement sur des taux fixes. L’impact de la hausse ou de la baisse des taux n’est pas significatif.

Des autres produits et charges financières pour plus 19 mille euros.





Charge d’impôt Groupe

La charge d’impôt sur les sociétés (impôt courant et impôts différés) au titre de l’exercice 2021 est de 431 mille euros.

L’impôt courant correspond à l’impôt société calculé sur le bénéfice des filiales belge (8K€) et chinoise (415K€).

Résultat net part du Groupe

Le résultat net part de Groupe au titre de l’exercice 2021 est un profit de 905 mille euros contre une perte de 554 mille euros en 2020.

En l’absence d’opération de capital, le bénéfice net par action s’établit à plus 0,288 euro par action contre moins 0,177 euro au titre de 2020.

Structure financière renforcée

Les capitaux propres consolidés part du Groupe s’élèvent au 31 décembre 2021 à 23,9 millions d’euros comparés à 22,1 millions d’euros au 31 décembre 2020, et le Groupe bénéficie d’une trésorerie nette d’emprunt de 6,8 millions d’euros au 31 décembre 2021, comparée à 6,9 millions d’euros à l’exercice précédent.

Evénement récent et Perspectives 2022

Evénement récent :

Les mesures sanitaires en Chine ont nécessité la fermeture des activités de notre filiale dans ce pays depuis la fin du mois de mars, sans que le groupe n’ait, à ce jour, de visibilité sur le moment auquel les mesures gouvernementales chinoises, qui impactent directement le tiers du chiffre d’affaires consolidé, prendront fin.

Perspectives 2022 :

La politique zéro COVID menée par la Chine paralyse ainsi l’activité chinoise et amplifie les pénuries de matières premières existantes en ce début d'année 2022. Ces situations viennent contrarier l'activité du groupe qui doit manœuvrer avec des tensions sur les prix, sur les quantités et sur les délais de livraison qui viendront peser sur les résultats du groupe pour l'exercice 2022.

En faisant preuve de résilience, d'agilité et de réactivité, le groupe Encres DUBUIT continue à travailler sur des projets ambitieux qui assurent le maintien de ses compétences et de son leadership sur ses marchés malgré les inquiétudes et les incertitudes générées par le retour de la guerre en Europe.

Les axes prioritaires pour le Groupe restent :

La santé de ses collaborateurs et de ses clients,

L’efficacité commerciale et marketing ;

Le renforcement de l’excellence industrielle ;

L’innovation.

Prochain rendez-vous

Le rapport financier sera disponible sur le site internet le 29 avril 2021 après bourse.

L’assemblée générale mixte aura lieu, au siège social de la société Encres DUBUIT, le 8 juin 2022 à 14 heures.

À propos d’ENCRES DUBUIT

Le groupe Encres DUBUIT est spécialisé dans la conception, la fabrication et la vente d’encres techniques et industrielles pour la sérigraphie, la tampographie, et l’impression numérique. Il s’impose comme le spécialiste des encres de hautes technologies dédiées au marché de l’impression industrielle allant de la simple communication visuelle au marquage industriel et à l’utilisation d’encres fonctionnelles. Encres DUBUIT s’adresse à une clientèle internationale diversifiée qui intervient dans des secteurs aussi variés que la communication visuelle, le packaging, la cosmétique, l’automobile, l’industrie électronique …

Les actions Encres DUBUIT sont cotées sur Euronext Growth Paris (code ISIN : FR0004030708, ALDUB).

Le périmètre de consolidation comprend les sociétés Encres DUBUIT SA, SCREEN MESH, TINTAS DUBUIT, Encres DUBUIT SHANGHAI, DUBUIT BENELUX, PUBLIVENOR, DUBUIT Shanghai Co, DUBUIT OF AMERICA, DUBUIT INKS VIETNAM et POLY-INK.

Contact

Encres DUBUIT

Chrystelle Ferrari, Présidente du Directoire

Tel : 01.64.67.41.60

www.encresdubuit.com

