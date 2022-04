ENCRES DUBUIT : MISE A DISPOSITION RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2021

COMMUNIQUE DE PRESSE

Le 29 avril 2021

MISE A DISPOSITION DU RAPPORT ANNUEL 2021

ENCRES DUBUIT (ISIN : FR0004030708, mnémo : ALDUB), le spécialiste des encres de haute technologie, annonce la publication du rapport annuel de l’exercice clos au 31 décembre 2021.

Il comprend notamment les informations suivantes :

Les comptes annuels et consolidés pour l’exercice clos au 31 décembre 2021 et leurs annexes qui ont été certifiées par nos commissaires aux comptes,

Le rapport du directoire,

Les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et consolidés.





Le rapport financier annuel pour l’exercice clos au 31 décembre 2021 peut être consulté sur le site Internet de la Société, http://www.encresdubuit.com, dans la rubrique Le Groupe/Investisseurs/Informations réglementées.

À propos d’ENCRES DUBUIT

Le groupe Encres DUBUIT est spécialisé dans la conception, la fabrication et la vente d’encres techniques et industrielles pour la sérigraphie, la tampographie, et l’impression numérique. Il s’impose comme le spécialiste des encres de hautes technologies dédiées au marché de l’impression industrielle allant de la simple communication visuelle au marquage industriel et à l’utilisation d’encres fonctionnelles. Encres DUBUIT s’adresse à une clientèle internationale diversifiée qui intervient dans des secteurs aussi variés que la communication visuelle, le packaging, la cosmétique, l’automobile, l’industrie électronique …

Les actions Encres DUBUIT sont cotées sur Euronext Growth Paris (code ISIN : FR0004030708, ALDUB).

Le périmètre de consolidation comprend les sociétés Encres DUBUIT SA, SCREEN MESH, TINTAS DUBUIT, Encres DUBUIT SHANGHAI, DUBUIT BENELUX, PUBLIVENOR, DUBUIT Shanghai Co, DUBUIT OF AMERICA, DUBUIT INKS VIETNAM et POLY-INK.

Contact

Encres DUBUIT

Chrystelle Ferrari, Présidente du Directoire

Tel : 01.64.67.41.60

www.encresdubuit.com

