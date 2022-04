PHI Contemporain : un nouvel ancrage culturel et un repère architectural pour l'art et la vie publique

English French

Après quinze ans de programmation audacieuse, avant-gardiste et innovante, PHI entame un nouveau chapitre avec la transformation de quatre bâtiments patrimoniaux avec l'intention de convertir ces sites en un nouveau lieu culturel permanent et élargi sous la bannière de PHI Contemporain.

La Fondation PHI (2007, anciennement DHC/ART), qui célèbre son 15e anniversaire, se consacre à la présentation d'œuvres d'art contemporain d'avant-garde réalisées par des artistes de classe mondiale, par le biais d'expositions majeures, d'un programme public dynamique et d'un programme éducatif progressif. Le Centre PHI (2012), qui célèbre son 10e anniversaire, a proposé des projets au carrefour de l'art, du cinéma, de la musique, de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée, explorant de nouveaux territoires de narration en présentant et produisant des installations inspirées des nouveaux médias. PHI Studio (2019), la troisième entité de l'écosystème PHI, développe des expositions innovantes et des expériences immersives captivantes présentées à l'échelle internationale.

Ouvrant ses portes en 2026, le bâtiment de 6 900 mètres carrés (approximatif) sera une institution dédiée à l'examen critique du contemporain à travers le prisme de l'art et de la culture. En réponse à un besoin croissant d'espace pour s'engager avec les différents publics et artistes de PHI, le projet consolidera toute l'étendue de l'offre culturelle publique de PHI sous un même toit. Actuellement divisé entre la Fondation et le Centre, PHI Contemporain créera un carrefour ouvert dédié à sonder les idées les plus pertinentes de notre temps.

Au sein de ce nouveau lieu, des expositions soigneusement sélectionnées rencontreront des œuvres d'avant-garde provenant de territoires créatifs en plein essor. Celles-ci permettront aux différentes équipes de PHI d'explorer pleinement les synergies émergentes et les opportunités curatoriales qu'elles représentent. Ce nouvel ancrage culturel s'engagera auprès des communautés locales, y compris les futurs résidents de l'Est du Vieux-Montréal en pleine évolution, attirant également des publics étrangers, en raison des populations touristiques visitant la ville, ainsi que du réseau artistique en constante expansion de PHI.

PHI Contemporain est une opportunité rare et passionnante pour nous de poursuivre notre engagement en faveur de la pertinence de l'art dans la vie quotidienne en offrant des espaces élargis pour se rassembler, se rencontrer et vivre auprès de pratiques artistiques en pleine évolution d'ici et du monde entier.

- Phoebe Greenberg, Fondatrice et chef de la création, PHI

Le nouveau projet fournira un espace de la plus haute qualité architecturale qui permettra à PHI de pérenniser son offre à plusieurs niveaux ; culturelle, technologique, environnementale, sociale et économique, tout en apportant une contribution significative à la vie citoyenne autant pour les résidents du quartier, que pour les visiteurs provenant du reste du Québec, du Canada et de l’international.

Eric Albert, Président directeur-général, PHI

Historique du site

Depuis la période précédant l’arrivée des Européens jusqu’à l’ère de la colonisation, le site de PHI Contemporain a été d’une importance stratégique et symbolique, avec une lignée de protagonistes qui ont joué un rôle important dans l'évolution de la ville. Situé à l’intersection des rues Bonsecours et Saint-Paul Est dans le quartier historique de Montréal — le Vieux-Montréal, — le site de PHI Contemporain (anciennement l’Auberge Pierre-Du-Calvet) consiste en un amalgame de quatre bâtiments historiques et d’un vaste terrain adjacent datant du 18e siècle. À proximité immédiate du Marché Bonsecours (1847) et de la Chapelle Notre-Dame-de-Bonsecours (1675) - deux points de repère historiques de la ville et de son patrimoine - PHI Contemporain est sur le point de devenir un nouvel ancrage culturel du 21e siècle dans ce secteur déterminant et en pleine évolution de la ville.



Compétition internationale d’architecture

Le 26 août 2021, PHI a lancé un concours international d'architecture pour la conception de PHI Contemporain. L'appel à candidatures a suscité 65 candidatures de cabinets d'architectes de classe mondiale de 14 pays, parmi lesquels 11 ont été sélectionnés pour concourir. Le concours est actuellement dans sa deuxième étape avec cinq finalistes pour présenter leurs propositions architecturales pour le projet.

Le 15 juillet 2022, le jury annoncera le lauréat du concours, qui poursuivra le développement de la proposition gagnante en partenariat avec PHI et les parties prenantes du projet.

Présentations publiques

Le 2 mai 2022, de 11h à 14h EST , chacune des cinq firmes d’architectes finalistes dans le concours international d’architecture de PHI Contemporain présentera son concept architectural au jury lors d'un événement virtuel. Afin d'exprimer l'engagement de PHI envers la transparence et leur processus créatif, le grand public est invité à l'événement, à assister aux présentations et aux discussions avec le jury.

Pour participer à l’évènement en ligne, utilisez ce lien* : https://zoom.us/j/95684836222

* une traduction simultanée en français, anglais, ASL et LSQ sera accessible via zoom

Ou via la diffusion en direct* sur : contemporary.phi.ca

* aucune traduction ne sera diffusée dans la version live stream

Si vous avez des questions, veuillez contacter : info@contemporain.phi.ca

Remerciements

Cet ambitieux projet est réalisé, en partie, grâce au soutien financier du Gouvernement du Canada et du Gouvernement du Québec. PHI est fier de ce partenariat pour protéger et mettre en valeur le patrimoine montréalais tout en apportant un ancrage culturel et un repère architectural pour les générations futures. Cette contribution et ce soutien se font par le biais du Programme d’aide financière au développement des infrastructures culturelles.

À propos

Fondé et dirigé par Phoebe Greenberg à Montréal, PHI est un pôle artistique multidisciplinaire situé au croisement de l’art, du film, de la musique, du design et de la technologie. Tourné vers l’art et les publics de demain, l’organisme couvre le spectre des idées radicales en misant sur l’expérience collective, la responsabilité sociale et la participation de l’auditoire.

PHI englobe le Centre PHI, le Studio PHI, des programmes d’artistes en résidence et la Fondation PHI pour l’art contemporain. Grâce à une programmation éclectique et une prédilection pour la création de contenus, PHI favorise les rencontres imprévues entre artistes et publics.

