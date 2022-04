Kalera, chef de file mondial de l'agriculture verticale en intérieur, adopte une nouvelle feuille de route avec le lancement d'une nouvelle image de marque

German Italian Spanish Dutch French Russian

ORLANDO, Floride, 30 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kalera , l'une des plus grandes entreprises de culture verticale d'intérieur hydroponique au monde, annonce le changement de son image de marque avec des éléments de design minimalistes et frais pour mettre en valeur ses variétés haut de gamme et propres de laitue et de graines germées. Le changement d'image de marque comporte un nouveau logo et un nouveau design du site Web qui attireront les consommateurs du monde entier.



« Le design minimaliste de notre nouveau logo le rend intemporel par la nature et il se démarquera dans les rayons », a déclaré Henner Schwarz, directeur commercial de Kalera. « Il est reconnaissable sans pour autant être trop voyant ni envahissant.Il fournit un podium aux vrais héros de notre histoire : notre produit et notre personnel. »

Kalera cultive de manière durable des variétés de laitue et de graines germées tout au long de l'année grâce à une technologie brevetée avancée et à une science des plantes et des semences qui a moins d'impact environnemental que l'agriculture traditionnelle dans les champs.

« Kalera a commencé avec un objectif clair : développer durablement des légumes verts plus propres et plus sains, accessibles à tous. Notre nouvelle identité visuelle reflète avec précision notre mission visant à fournir les légumes verts les plus frais au monde », a ajouté Aric Nissen, directeur marketing de Kalera. « Nous sommes entrés dans une nouvelle ère de l'agriculture, et Kalera ouvre la voie à l'innovation et à la créativité. »

Les variétés de laitues et de graines germées de Kalera sont riches en nutriments et exemptes de produits chimiques ou pesticides nocifs. Le changement d'image de marque reflète les attributs des produits, avec des caractéristiques de conception fraîches et pures qui confèrent aux produits de Kalera une image plus propre.

« Tout en cultivant localement, nous inspirons le changement à l'échelle mondiale. Nous représentons un mode d'agriculture plus propre et plus écologique, et les consommateurs adhèrent aux idées et aux objectifs de la nouvelle marque Kalera », a déclaré M. Schwarz. « Proposer une marque qui reflète clairement notre mission de fournir des produits propres est impératif, mais aussi de la présenter comme une marque moderne et universelle, notamment au moment où Kalera continue d'étendre ses opérations à l'échelle mondiale. »

Au-delà d'un nouveau logo, la nouvelle image renouvellera le message de la marque Kalera sur tous les canaux marketing et au sein de son portefeuille de cinq grandes exploitations agricoles mondiales. La société lancera un nouvel emballage de marque et un slogan révolutionnaire le 1er juin 2022. « Les premières réactions de nos clients et détaillants sont véritablement fantastiques et nous sommes impatients de présenter ce travail au public », a déclaré M. Nissen.

Outre une ferme actuellement exploitée au Koweït, Kalera a récemment ouvert sa quatrième plus grande ferme aux États-Unis à Denver, dont la première récolte est prévue pour le mois de mai. La société possède cinq autres grandes exploitations verticales en construction à Seattle, à Columbus dans l'Ohio, à Honolulu, à St. Paul dans le Minnesota et à Singapour.

Pour tout complément d'information sur Kalera, veuillez consulter le site kalera.com

À propos de Kalera :

Kalera est une société d'agriculture verticale basée à Orlando, en Floride. Kalera utilise une technologie brevetée et une science des plantes et des semences pour cultiver de manière durable et locale, tout au long de l'année, des légumes verts à feuilles sans OGM, qui sont riches en nutriments et exempts de produits chimiques ou pesticides nocifs. Elle a passé plusieurs années à optimiser les formules nutritives des plantes et à développer un système avancé d'automatisation et d'acquisition de données avec l'Internet des objets, le cloud, l'analyse des mégadonnées et les capacités de l'intelligence artificielle. Kalera exploite actuellement des fermes aux États-Unis (à Orlando, à Atlanta, à Houston et à Denver au Colorado), ainsi qu'à Munich et au Koweït. D'autres exploitations sont en cours de développement. De plus amples informations sont disponibles sur le site www.kalera.com.

Contact :

Kathleen Komarzec

kkomarzec@lambert.com

(616) 916-4092