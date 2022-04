Kalera, leader mondiale nel settore dell'agricoltura verticale indoor volta pagina con un nuovo branding

German Italian Spanish Dutch French Russian

ORLANDO, Florida, April 30, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kalera , uno dei principali agricoltori verticali idroponici al mondo ha annunciato il suo rebranding con elementi di design minimalisti e innovativi per le varietà micro-green e la lattuga pulita premium. Il rebranding prevede anche un nuovo logo e un sito web rivisitato che attirerà i consumatori in tutto il mondo.



"Il design minimalista e atemporale del nuovo logo lo distinguerà sugli scaffali", spiega Henner Schwarz, Direttore commerciale di Kalera. "È riconoscibile senza essere troppo vistoso o invadente. Rappresenta il podio dei grandi eroi della nostra storia: i nostri prodotti e le nostre persone".

Kalera coltiva in modo sostenibile le varietà di lattuga e micro-green tutto l'anno avvalendosi di avanzate tecnologie brevettate e della scienza di piante e sementi che ha un minore impatto ambientale rispetto all'agricoltura tradizionale.

"La storia di Kalera è iniziata con un obiettivo chiaro: coltivare in modo sostenibile verdure più pulite e più sane, accessibili a tutti. La nuova identità visiva riflette perfettamente la nostra missione di portare verdure più fresche in tutto il mondo", ha aggiunto Aric Nissen, Direttore di marketing di Kalera. "Il nuovo modello di agricoltura è una realtà e Kalera guida il cammino di innovazione e creatività".

Le nostre varietà di lattuga e micro-green sono ricche di nutrienti e prive di sostanze chimiche o pesticidi nocivi. Il rebranding riflette questi attributi di prodotto con un design puro e innovativo che mette in evidenza i prodotti puliti di Kalera.

"Coltiviamo a livello locale ispirando cambiamenti a livello globale. Rappresentiamo un modo di coltivare più pulito ed ecologico e i clienti condividono i nostri stessi valori e le finalità del nuovo marchio Kalera", ha continuato Schwarz. "Offrire un marchio che incarni la nostra missione di fornire prodotti puliti è fondamentale; un marchio che deve anche essere moderno e universale, soprattutto perché Kalera continua a espandere la sua presenza mondiale".

Oltre al nuovo logo, il rebranding rinnoverà la messaggistica del marchio su tutti i canali di marketing e nel suo portafoglio di cinque aziende agricole di larga scala. L'azienda introdurrà un nuovo packaging con marchio e uno slogan rivoluzionario a partire dal 1° giugno 2022. "La prima reazione di consumatori e rivenditori è stata eccezionale e siamo desiderosi di rendere pubblico il nostro lavoro", ha affermato Nissen.

Oltre a una fattoria operativa in Kuwait, Kalera ha aperto recentemente la sua quarta fattoria statunitense di larga scala a Denver, con il primo raccolto previsto per maggio. La società conta cinque altre aziende agricole verticali in costruzione a Seattle, Columbus (Ohio), Honolulu, St. Paul (Minnesota) e Singapore.

Per ulteriori informazioni su Kalera, visitare kalera.com

Informazioni su Kalera:

Kalera è un'azienda agricola verticale con sede a Orlando, Florida. Kalera utilizza una tecnologia brevettata e la scienza delle piante e delle sementi per coltivare in modo sostenibile tutto l'anno verdure a foglia locali e non-OGM che sono ricche di nutrienti e prive di sostanze chimiche nocive o pesticidi. Ha trascorso diversi anni ottimizzando le formule di nutrienti vegetali e sviluppando un sistema avanzato di automazione e acquisizione dati con Internet delle cose, cloud, big data analytics e funzionalità di intelligenza artificiale. Kalera attualmente gestisce aziende agricole negli Stati Uniti (Orlando, Atlanta, Houston e Denver), nonché a Monaco (Germania) e in Kuwait. Altre aziende agricole sono in fase di sviluppo. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.kalera.com.

