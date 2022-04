Kalera, wereldleider op het gebied van verticale landbouw binnen, slaat een nieuwe weg in met nieuwe brandingstrategie

German Italian Spanish Dutch French Russian

ORLANDO, Fla., April 30, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kalera , een van 's werelds toonaangevende verticale hydrocultuur landbouwbedrijven, kondigt zijn rebranding aan met minimalistische en frisse ontwerpelementen ter aanvulling op het premium, schone sla- en microgroenassortiment van het bedrijf. De rebranding omvat een nieuw logo en website-ontwerp dat de algemene wereldwijde consument zal aantrekken.



'Het minimalistische ontwerp van ons nieuwe logo is tijdloos en zal opvallen in de schappen', aldus Henner Schwarz, Chief Commercial Officer van Kalera. 'Het is herkenbaar en toch niet te schreeuwerig of opdringerig. Het biedt een podium voor de echte helden van ons verhaal: ons product en onze medewerkers.'

Kalera teelt het hele jaar door op duurzame wijze sla en microgroenten met geavanceerde gepatenteerde technologie en plant- en zaadwetenschap die minder impact hebben op het milieu dan de traditionele veldteelt.

‘Kalera begon met een duidelijk doel: op duurzame wijze schonere en gezondere groenten telen, toegankelijk voor iedereen. Onze nieuwe visuele identiteit geeft uiting aan onze missie om wereldwijd de meest verse groenten te leveren', aldus Aric Nissen, Kalera's Chief Marketing Officer. 'De nieuwe vorm van landbouw is hier, en Kalera leidt de weg met innovatie en creativiteit.'

De sla en microgroenten van Kalera zijn rijk aan voedingsstoffen en vrij van schadelijke chemicaliën of pesticiden. De rebranding geeft uiting aan deze producteigenschappen, met pure, frisse designkenmerken die duidelijk verwijzen naar het schone assortiment van Kalera.

'Hoewel onze landbouwactiviteiten lokaal zijn, vormen we een inspiratiebron voor de hele wereld.. Wij staan voor een schonere, groenere landbouw. Consumenten ondersteunen de ideeën en het doel achter het vernieuwde Kalera', aldus Schwarz. 'Een merk presenteren dat duidelijk onze missie van het leveren van schone producten weerspiegelt is essentieel. Net als duidelijk maken dat ons merk modern en universeel is, zeker aangezien Kalera haar activiteiten wereldwijd blijft uitbreiden.'

Naast een nieuw logo zal de rebranding de merkboodschap van Kalera opnieuw aan de man brengen via alle marketingkanalen en binnen haar portfolio van vijf grootschalige boerderijen wereldwijd. Het bedrijf zal op 1 juni 2022 een nieuwe merkverpakking en revolutionaire slogan introduceren. 'De eerste reacties van onze consumenten en detailhandelaren zijn nog beter dan verwacht, en we kunnen niet wachten om de resultaten van ons werk te tonen', aldus Nissen.

Naast een boerderij die momenteel in Koeweit operationeel is, opende Kalera onlangs zijn vierde grootschalige Amerikaanse boerderij in Denver. De eerste oogst is gepland voor mei. Het bedrijf heeft nog eens vijf grootschalige verticale boerderijen in aanbouw in Seattle; Columbus, Ohio; Honolulu; St. Paul, Minnesota; en Singapore.

Voor meer informatie over Kalera bezoekt u kalera.com

Over Kalera:

Kalera is een verticaal landbouwbedrijf met hoofdkantoor in Orlando, Florida. Kalera maakt gebruik van eigen technologie en plant- en zaadwetenschap om het hele jaar door op duurzame wijze lokale, niet genetisch gemodificeerde bladgroenten te verbouwen die rijk zijn aan voedingsstoffen en vrij zijn van schadelijke chemicaliën of pesticiden. Het bedrijf heeft meerdere jaren besteed aan het optimaliseren van formules voor plantenvoeding en het ontwikkelen van een geavanceerd automatiserings- en data-acquisitiesysteem met behulp van de Internet of Things, cloud, big data analytics en artificiële intelligentie. Kalera exploiteert momenteel boerderijen in de VS (Orlando, Atlanta, Houston en Denver), evenals in München en Koeweit. Bijkomende boerderijen zijn in opbouw Meer informatie is beschikbaar op www.kalera.com.

Contactpersoon:

Kathleen Komarzec

kkomarzec@lambert.com

(616) 916-4092