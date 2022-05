Mohawk Industries annuncia i risultati del primo trimestre

German Italian

CALHOUN, Georgia, April 30, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) oggi ha annunciato gli utili netti del primo trimestre 2022, pari a 245 milioni di dollari e gli utili diluiti per azione (EPS), pari a 3,78 dollari. Gli utili netti rettificati sono stati di 246 milioni di dollari e l'EPS rettificato è stato di 3,78 dollari, esclusi i costi di ristrutturazione, acquisizione e altre spese. Le vendite nette per il primo trimestre del 2022 sono state di 3,0 miliardi di dollari, un aumento del 13,0% secondo quanto comunicato e del 17,3% a valuta e giorni costanti. Per il primo trimestre del 2021, le vendite nette sono state di 2,7 miliardi di dollari, gli utili netti di 237 milioni di dollari e l'EPS di 3,36 dollari. Gli utili netti rettificati sono stati di 246 milioni di dollari e l'EPS rettificato di 3,49 dollari, esclusi i costi di ristrutturazione, acquisizione e altre spese.



Il Presidente e CEO di Mohawk Industries, Jeffrey S. Lorberbaum, commentando la performance del primo trimestre, ha dichiarato: "I risultati di Mohawk hanno superato le nostre aspettative, in quanto le vendite del primo trimestre sono salite a un record storico, riflettendo l'aumento dei prezzi, la crescita delle nostre attività nel campo delle ceramiche, un miglioramento del settore commerciale e il beneficio delle nostre acquisizioni. Il reddito operativo ha superato le nostre previsioni perché la solidità delle nostre attività globali nel campo della ceramica ha compensato l'aumento dei costi energetici in Europa, le nuove strategie operative hanno migliorato i risultati della divisione Pavimentazioni Nord America e la nostra gestione delle pressioni del mercato europeo ha beneficiato la divisione Pavimentazioni Resto del Mondo".



Durante il trimestre, abbiamo gestito le nostre operazioni ad alti livelli nella maggior parte dei mercati per occuparci degli ordini arretrati e ricostituire le nostre scorte. Durante lo scorso anno, il rapido aumento dei costi ha richiesto molteplici interventi sui prezzi per far trasmettere l'inflazione. Abbiamo implementato questi aumenti senza precedenti in tutti i nostri mercati e abbiamo annunciato ulteriori aumenti in tutta l'azienda a causa del continuo aumento dell'inflazione. Stiamo anche controllando le spese SG&A, migliorando le efficienze operative e introducendo caratteristiche innovative dei nuovi prodotti. In alcuni mercati, la nostra crescita nel trimestre è stata limitata da vincoli di scorte e produzione. Stiamo realizzando diversi progetti di espansione in modo da poter soddisfare la domanda dei nostri prodotti a maggiore crescita, creare ulteriore innovazione e migliorare le efficienze operative. Le categorie che stiamo espandendo includono laminato statunitense, LVT e controsoffitti in quarzo; laminato europeo, lastre di porcellana di fascia alta e prodotti ceramici speciali e piastrelle di ceramica in Brasile e Messico. Le nostre recenti acquisizioni per incorporazione in Europa stanno consolidando la crescita delle nostre attività di isolamento e pannelli. Le vendite dei nostri prodotti rimangono sostenute e il design e le caratteristiche che stiamo portando sul mercato ci danno vantaggi competitivi in tutte le fasce di prezzo.



Le condizioni di mercato per la pavimentazione rimangono favorevoli, anche se le autorità aumentano i tassi d'interesse per combattere l'inflazione. L'occupazione è a livelli elevati e i salari stanno aumentando nella maggior parte dei nostri mercati. Milioni di millennial tra i 20 e i 30 anni stanno formando famiglie e desiderano acquistare una casa. A differenza dei cicli passati, la disponibilità di abitazioni negli Stati Uniti è storicamente bassa, sono in fase di costruzione più case unifamiliari e il deficit di case negli Stati Uniti richiederà anni per allineare l'offerta con la domanda. Il restyling dovrebbe mantenersi solido con l'aumento del valore netto delle case e gli acquirenti di case esistenti che stanno ancora completando progetti a lungo termine avviati negli ultimi anni. Le nuove costruzioni commerciali e il restyling continuano a rafforzarsi con il miglioramento delle condizioni commerciali e la partenza di progetti che erano stati rinviati a causa della pandemia.



In un contesto di tensioni geopolitiche e aumento dell'inflazione, Mohawk ha continuato a registrare una crescita delle vendite, a generare un consistente flusso di cassa e a mantenere basso il livello storico dell'indebitamento. In considerazione della sottovalutazione delle nostre azioni rispetto ai nostri utili, il nostro consiglio d'amministrazione ha approvato un ulteriore programma di riacquisto di azioni proprie per 500 milioni di dollari a febbraio. Abbiamo acquistato 2,1 milioni di azioni durante il primo trimestre per un totale di 307 milioni di dollari. Dall'inizio del 2020, abbiamo acquistato 8,5 milioni di azioni che rappresentano il 12% del circolante, riflettendo la nostra fiducia nella crescita e nella redditività a lungo termine di Mohawk.



Nel primo trimestre, le vendite del nostro Segmento Ceramica Globale sono aumentate del 14,5% secondo i dati riportati e del 18,5% a giorni e valuta costanti. Il margine operativo del segmento è stato del 9,4%, grazie ai miglioramenti dei prezzi e del mix, alla produttività e ai maggiori volumi, compensati dall'aumento dell'inflazione, inclusa la crisi del gas in Europa e una stagionalità più normale. La nostra attività di ceramica negli Stati Uniti continua a incrementare le vendite e i margini migliorando il suo mix di prodotti e attuando diversi aumenti di prezzo per coprire l'inflazione. Le nostre vendite negli Stati Uniti dovrebbero avere un impatto positivo fornendo alternative alle importazioni di piastrelle, che stanno aumentando di prezzo e subendo ritardi di spedizione. Le nostre vendite dei piani da cucina in quarzo stanno crescendo rapidamente e per soddisfare la domanda abbiamo iniziato le opere di ampliamento della capacità del nostro stabilimento di piani da cucina in Tennessee. I risultati delle nostre attività di ceramica in Messico e Brasile hanno continuato ad essere positivi, anche se le nostre vendite trimestrali sono state limitate da bassi livelli di scorte. Per attenuare i vincoli, abbiamo aumentato la capacità in Messico e stiamo negoziando con le agenzie governative per ottenere permessi e incentivi per costruire un nuovo stabilimento di piastrelle in porcellana in Brasile. Nel nostro business europeo della ceramica, le vendite nel primo trimestre sono cresciute grazie al rafforzamento della domanda dei consumatori e all'aumento dei livelli di scorte da parte dei nostri clienti in previsione dell'inflazione. La produzione dell'industria ceramica in Europa è stata interrotta quando le forniture di argilla ucraina all'Europa occidentale sono cessate. Abbiamo anticipato i problemi di fornitura ed aumentato i livelli delle scorte prima dell'invasione per evitare di interrompere la nostra produzione. I prezzi del gas naturale per il resto dell'anno sono aumentati rispetto alle stime precedenti, facendo aumentare i nostri costi futuri. Abbiamo migliorato i nostri risultati aumentando i prezzi più del previsto e migliorando il nostro mix di prodotti.



Per il trimestre, le vendite nette del nostro Segmento Pavimentazione Resto del Mondo sono aumentate del 14,2% secondo quanto riportato o di circa il 22,1% su base valutaria costante. Il margine operativo del segmento è stato del 15,3% secondo quanto riportato e del 15,5% su base rettificata, influenzato dall'inflazione, dalle interruzioni della catena di approvvigionamento e dall'impatto della valuta estera, parzialmente compensati da aumenti dei prezzi e dal mix durante il trimestre. In condizioni difficili, il team di leadership del segmento è intervenuto per gestire la crescita dei costi energetici, l'aumento dell'inflazione e l'instabilità delle catene di approvvigionamento. Nonostante numerosi aumenti di prezzo, rimaniamo indietro rispetto al rapido aumento dei costi in Europa e abbiamo annunciato ulteriori aumenti in risposta alle continue pressioni inflazionistiche. Sebbene la fornitura di materiale abbia limitato la produzione, le vendite di laminati sono aumentate nel trimestre e ci aspettiamo una crescita continua a lungo termine, grazie all'espansione della categoria dei laminati premium. Per sostenere un incremento delle vendite future, la nostra espansione di laminato in Belgio dovrebbe essere operativa entro la fine del 2023. Le vendite nei nostri business LVT e lastre di vinile hanno avuto un impatto negativo a causa di problemi di materiale e bassi livelli di scorte. La fornitura di materie prime per entrambe le categorie è stata particolarmente problematica, ma è migliorata nel corso del trimestre. Il nostro acquisto di un produttore di isolanti con stabilimenti in Irlanda e nel Regno Unito ha aumentato la nostra quota di mercato di prodotti isolanti in poliuretano. In uno degli stabilimenti di isolamento che abbiamo acquisito, una nuova linea di produzione con tecnologia all'avanguardia sta entrando in funzione. Le nostre vendite di pannelli sono cresciute significativamente nel trimestre e la nostra nuova linea di laminato ad alta pressione sta ampliando la nostra produzione in una nuova categoria di prodotti coordinata con gli altri nostri pannelli di legno. L'integrazione del nostro impianto MDF, acquisito di recente, sta procedendo con il miglioramento dell'efficienza e l'espansione della sua capacità. Il nostro business australiano ha registrato una domanda robusta nel trimestre in seguito all'allentamento delle restrizioni pandemiche, mentre la Nuova Zelanda rimane problematica a causa del persistere delle restrizioni.



Nel trimestre, le vendite del nostro segmento Pavimentazione in Nord America sono aumentate del 10,6% secondo quanto riportato o del 12,3% a giorni costanti, e il nostro margine operativo è stato dell'8,9% in seguito ai miglioramenti dei prezzi e del mix e della produttività, parzialmente compensati dall'inflazione e da un ritorno a una stagionalità più normale. Il segmento sta gestendo il più alto livello di inflazione mai registrato e sta applicando ulteriori aumenti di prezzo. Le strategie che abbiamo attuato negli ultimi due anni hanno migliorato la nostra efficacia delle vendite, la struttura dei costi, i livelli di servizio e ci hanno permesso di affrontare questo difficile contesto. In tutto il segmento abbiamo avviato molti progetti per aumentare la produttività, migliorare l'efficienza e aggiornare le nostre attività per migliorare i nostri risultati. Mohawk detiene una quota leader del mercato dei laminati e le vendite delle nostre collezioni premium hanno continuato a crescere nel trimestre mentre la nostra nuova linea di produzione è entrata a regime. La crescente domanda del mercato in Nord America sta assorbendo la nostra produzione aggiuntiva man mano che entra in funzione, e per l'anno prossimo stiamo espandendo ulteriormente la nostra capacità negli Stati Uniti per sostenere una crescita continua. Le nostre vendite di LVT hanno continuato a crescere sostanzialmente nel primo trimestre poiché abbiamo beneficiato di un miglioramento dell'offerta in tutti i canali. I nostri margini di LVT sono stati colpiti da problemi di fornitura che hanno interrotto la produzione, ritardi nei prodotti acquistati ed un aumento dei costi di trasporto oceanico. Il nostro nuovo stabilimento LVT della Costa Occidentale sta iniziando la produzione e mettendo a punto i processi. Il servizio di moquette residenziale è migliorato sostanzialmente e i clienti stanno riducendo le scorte, con un impatto sulle vendite. Stiamo aumentando i prezzi per compensare ulteriormente l'aumento dei costi dei materiali e dell'energia. Attraverso la riduzione della complessità, la semplificazione delle operazioni e l'aumento dell'efficienza stiamo migliorando i costi. Le nostre vendite di pavimentazioni commerciali continuano a risalire, trainate dalla solidità nei canali governativo, ambienti di lavoro e assistenza sanitaria. Le vendite di entrambe le nostre collezioni di pavimentazione in moquette e LVT commerciale stanno crescendo, dato che vengono avviati i nuovi progetti e anche quelli precedentemente rinviati. Abbiamo introdotto una nuova pavimentazione in moquette che offre un'acustica e un comfort superiori, ottenendo al contempo il più alto livello di certificazioni di sostenibilità con metà dell'impronta di carbonio. Continuiamo a trovare soluzioni innovative per rafforzare la nostra performance ambientale e mantenere la nostra leadership nei prodotti ecologici.



Dopo quattro mesi dall'inizio del 2022, rimaniamo cautamente ottimisti sulla crescita del settore per quest'anno, nonostante le pressioni dell'inflazione e dei tassi d'interesse. Abbiamo annunciato ulteriori aumenti di prezzo nella maggior parte dei nostri prodotti e mercati, in quanto l'inflazione continua a salire. L'offerta di abitazioni è storicamente bassa e l'aumento dei tassi sui mutui sta spingendo le famiglie ad anticipare l'acquisto di case. Il restyling dovrebbe essere sostenuto dalle continue vendite di abitazioni esistenti, dall'aumento del valore netto delle case e dall'ammodernamento delle case acquistate negli ultimi due o tre anni. Ci aspettiamo che il settore commerciale prosegua la sua ripresa mano a mano che le persone tornano alla routine pre-pandemica. Prevediamo miglioramenti nella fornitura di materiali soggetti a restrizioni che dovrebbero aumentare i nostri livelli di produzione. Anche se stiamo aumentando i prezzi, la crescita storica dei costi energetici in Europa continua ad avere un impatto sulla nostra attività. I nostri investimenti di capitale, una volta completati, alleggeriranno i nostri vincoli specifici di capacità e aumenteranno la nostra offerta. Quest'anno ci concentriamo sull'ottimizzazione del nostro mix e dei margini, sul controllo delle spese e sull'avvio di ulteriori azioni di produttività. Alla luce di questi fattori, prevediamo che il nostro EPS rettificato del secondo trimestre sarà compreso tra 4,25 e 4,35 dollari, escludendo qualsiasi costo di ristrutturazione.



"Abbiamo fiducia nel futuro a lungo termine della nostra attività nonostante le incertezze a breve termine. A livello globale, esiste un deficit strutturale di abitazioni che richiederà anni per essere soddisfatto, e dovremmo beneficiare di forti tendenze a lungo termine nella costruzione di nuove case, nel restyling residenziale e nei progetti commerciali. I nostri marchi sono i più apprezzati nella pavimentazione e offrono un portafoglio prodotti completo che include la collezione di prodotti sostenibili migliore del settore. Per i nostri clienti, stiamo semplificando la crescita dei loro business attraverso strumenti digitali leader che generano contatti con i clienti, agevolano gli ordini e accelerano le consegne. Attraverso l'innovazione del nostro team di talenti, continuiamo a guidare l'industria nel design, nella performance e nel valore. La solidità del nostro bilancio ci permette di perseguire sia acquisizioni trasformative che per incorporazione a complemento della nostra azienda. Nei prossimi tre-cinque anni, questi vantaggi dovrebbero aumentare le vendite e l'espansione dei margini di Mohawk".

INFORMAZIONI SU MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries è il principale produttore globale di pavimenti che crea prodotti per migliorare gli spazi residenziali e commerciali in tutto il mondo. I processi di produzione e distribuzione verticalmente integrati di Mohawk offrono vantaggi competitivi nella produzione di moquette, tappeti, piastrelle di ceramica, laminato, legno, pietra e pavimenti in vinile. La nostra innovazione leader nel settore ha generato prodotti e tecnologie che differenziano i nostri marchi sul mercato e soddisfano tutti i requisiti di restyling e nuove costruzioni. I nostri marchi sono tra i più apprezzati nel settore e includono American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Feltex, Godfrey Hirst, IVC, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step e Unilin. Nell'ultimo decennio, Mohawk ha trasformato la sua attività da produttore americano di moquette nella più grande azienda di pavimenti del mondo con sedi in tutto il mondo.



Alcune delle dichiarazioni nei paragrafi immediatamente precedenti, in particolare quelle che anticipano prestazioni future, prospettive aziendali, strategie di crescita e operative e argomenti simili e quelle che includono le parole "potrebbe", "dovrebbe", "ritiene", "anticipa", "si aspetta", e "stima" o espressioni simili costituiscono "dichiarazioni previsionali" per le quali Mohawk si avvale della protezione del principio di safe harbor per le dichiarazioni previsionali contenuto nel Private Securities Litigation Reform Act del 1995. Non si può garantire che le dichiarazioni previsionali siano accurate perché si basano su molte ipotesi, che comportano rischi e incertezze. I seguenti importanti fattori potrebbero determinare una differenza nei risultati futuri: cambiamenti nelle condizioni economiche o industriali; concorrenza; inflazione e deflazione nei trasporti, prezzi delle materie prime e altri costi di fattori produttivi; inflazione e deflazione nei mercati di consumo; oscillazioni valutarie; costi e fornitura di energia; tempi e livello delle spese di capitale; tempi e attuazione degli aumenti di prezzo dei prodotti dell'azienda; costi di svalutazione; integrazione delle acquisizioni; operazioni internazionali; introduzione di nuovi prodotti; razionalizzazione delle operazioni; tasse e riforma fiscale, reclami sui prodotti e di altro tipo; controversie; rischi e incertezze legati alla pandemia di COVID-19 e alle azioni militari russe in Ucraina o ad altri eventi geopolitici; cambiamenti normativi e politici nelle giurisdizioni in cui l'azienda svolge la propria attività e altri rischi identificati nei rapporti SEC e negli annunci pubblici di Mohawk.

Conference call venerdì 29 aprile 2022, ore 11:00 della costa orientale degli Stati Uniti

Il numero di telefono è 1-800-603-9255 per Stati Uniti e Canada e 1-706-634-2294 per Internazionale/Locale. ID conferenza n. 2649466. Sarà disponibile una registrazione fino al 29 maggio 2022, componendo il numero 1-855-859-2056 per le chiamate dagli Stati Uniti/locali e 1-404-537-3406 per le chiamate internazionali/locali e inserendo l'ID conferenza n. 2649466.

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES (Unaudited) Condensed Consolidated Statement of Operations Data Three Months Ended (Amounts in thousands, except per share data) April 2,2022 April 3, 2021 Net sales $ 3,015,663 2,669,026 Cost of sales 2,213,535 1,877,257 Gross profit 802,128 791,769 Selling, general and administrative expenses 481,327 474,254 Operating income 320,801 317,515 Interest expense 11,481 15,241 Other (income) expense, net 2,438 (2,227 ) Earnings before income taxes 306,882 304,501 Income tax expense 61,448 67,690 Net earnings including noncontrolling interests 245,434 236,811 Net earnings attributable to noncontrolling interests 105 4 Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 245,329 236,807 Basic earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. Basic earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 3.79 3.37 Weighted-average common shares outstanding - basic 64,686 70,179 Diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. Diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 3.78 3.36 Weighted-average common shares outstanding - diluted 64,970 70,474 Other Financial Information (Amounts in thousands) Net cash provided by operating activities $ 54,954 259,605 Less: Capital expenditures 129,470 114,735 Free cash flow $ (74,516 ) 144,870 Depreciation and amortization $ 141,415 151,216 Condensed Consolidated Balance Sheet Data (Amounts in thousands) April 2,2022 April 3, 2021 ASSETS Current assets: Cash and cash equivalents $ 230,559 557,262 Short-term investments 310,000 782,267 Receivables, net 2,044,698 1,813,858 Inventories 2,513,244 1,996,628 Prepaid expenses and other current assets 466,238 415,997 Total current assets 5,564,739 5,566,012 Property, plant and equipment, net 4,552,612 4,432,110 Right of use operating lease assets 384,740 337,767 Goodwill 2,579,385 2,594,727 Intangible assets, net 883,527 921,846 Deferred income taxes and other non-current assets 421,716 437,611 Total assets $ 14,386,719 14,290,073 LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY Current liabilities: Short-term debt and current portion of long-term debt $ 1,546,463 953,913 Accounts payable and accrued expenses 2,220,347 1,954,396 Current operating lease liabilities 104,823 98,982 Total current liabilities 3,871,633 3,007,291 Long-term debt, less current portion 1,088,401 1,719,115 Non-current operating lease liabilities 293,239 248,022 Deferred income taxes and other long-term liabilities 845,843 816,613 Total liabilities 6,099,116 5,791,041 Total stockholders' equity 8,287,603 8,499,032 Total liabilities and stockholders' equity $ 14,386,719 14,290,073 Segment Information As of or for the Three Months Ended (Amounts in thousands) April 2,2022 April 3, 2021 Net sales: Global Ceramic $ 1,064,757 929,871 Flooring NA 1,071,910 969,250 Flooring ROW 878,996 769,905 Consolidated net sales $ 3,015,663 2,669,026 Operating income (loss): Global Ceramic $ 100,338 87,804 Flooring NA 95,324 81,298 Flooring ROW 134,650 159,306 Corporate and intersegment eliminations (9,511 ) (10,893 ) Consolidated operating income $ 320,801 317,515 Assets: Global Ceramic $ 5,240,214 5,161,660 Flooring NA 4,220,757 3,731,032 Flooring ROW 4,413,013 4,120,381 Corporate and intersegment eliminations 512,735 1,277,000 Consolidated assets $ 14,386,719 14,290,073





Reconciliation of Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. to Adjusted Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. and Adjusted Diluted Earnings Per Share Attributable to Mohawk Industries, Inc. (Amounts in thousands, except per share data) Three Months Ended April 2,2022 April 3, 2021 Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 245,329 236,807 Adjusting items: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 1,918 11,574 Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up - 303 Release of indemnification asset 7,263 - Income taxes - reversal of uncertain tax position (7,263 ) - Income taxes (1,684 ) (2,735 ) Adjusted net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 245,563 245,949 Adjusted diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 3.78 3.49 Weighted-average common shares outstanding - diluted 64,970 70,474 Reconciliation of Total Debt to Net Debt Less Short-Term Investments (Amounts in thousands) April 2,2022 Short-term debt and current portion of long-term debt $ 1,546,463 Long-term debt, less current portion 1,088,401 Total debt 2,634,864 Less: Cash and cash equivalents 230,559 Net Debt 2,404,305 Less: Short-term investments 310,000 Net debt less short-term investments $ 2,094,305 Reconciliation of Operating Income to Adjusted EBITDA (Amounts in thousands) Trailing Twelve Three Months Ended Months Ended July 3,2021 October 2,2021 December 31,2021 April 2,2022 April 2,2022 Operating income $ 404,424 359,974 253,098 320,801 1,338,297 Other income (expense) 11,168 (21 ) (1,140 ) (2,438 ) 7,569 Net income attributable to noncontrolling interests (168 ) (206 ) (11 ) (105 ) (490 ) Depreciation and amortization (1) 148,466 148,618 143,411 141,415 581,910 EBITDA 563,890 508,365 395,358 459,673 1,927,286 Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 3,321 982 4,641 1,918 10,862 Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up 153 226 1,067 - 1,446 Resolution of foreign non-income tax contingencies (6,211 ) - - - (6,211 ) Release of indemnification asset - - - 7,263 7,263 Adjusted EBITDA $ 561,153 509,573 401,066 468,854 1,940,646 Net Debt less short-term investments to adjusted EBITDA 1.1 (1) Includes $8,417 of accelerated depreciation recorded for the trailing twelve months ended April 2, 2022. Reconciliation of Net Sales to Net Sales on a Constant Exchange Rate and on Constant Shipping Days (Amounts in thousands) Three Months Ended April 2,2022 April 3, 2021 Net sales $ 3,015,663 2,669,026 Adjustment to net sales on constant shipping days 21,018 - Adjustment to net sales on a constant exchange rate 93,781 - Net sales on a constant exchange rate and constant shipping days $ 3,130,462 2,669,026 Reconciliation of Segment Net Sales to Segment Net Sales on a Constant Exchange Rate and on Constant Shipping Days (Amounts in thousands) Three Months Ended Global Ceramic April 2,2022 April 3, 2021 Net sales $ 1,064,757 929,871 Adjustment to segment net sales on constant shipping days 4,269 - Adjustment to segment net sales on a constant exchange rate 32,423 - Segment net sales on a constant exchange rate and constant shipping days $ 1,101,449 929,871 Reconciliation of Segment Net Sales to Segment Net Sales on Constant Shipping Days (Amounts in thousands) Three Months Ended Flooring NA April 2,2022 April 3, 2021 Net sales $ 1,071,910 969,250 Adjustment to segment net sales on constant shipping days 16,749 - Segment net sales on constant shipping days $ 1,088,659 969,250 Reconciliation of Segment Net Sales to Segment Net Sales on a Constant Exchange Rate (Amounts in thousands) Three Months Ended Flooring ROW April 2,2022 April 3, 2021 Net sales $ 878,996 769,905 Adjustment to segment net sales on a constant exchange rate 61,358 - Segment net sales on a constant exchange rate $ 940,354 769,905 Reconciliation of Gross Profit to Adjusted Gross Profit (Amounts in thousands) Three Months Ended April 2,2022 April 3, 2021 Gross Profit $ 802,128 791,769 Adjustments to gross profit: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 938 10,182 Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up - 303 Adjusted gross profit $ 803,066 802,254 Reconciliation of Selling, General and Administrative Expenses to Adjusted Selling, General and Administrative Expenses (Amounts in thousands) Three Months Ended April 2,2022 April 3, 2021 Selling, general and administrative expenses $ 481,327 474,254 Adjustments to selling, general and administrative expenses: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs (980 ) (1,002 ) Adjusted selling, general and administrative expenses $ 480,347 473,252 Reconciliation of Operating Income to Adjusted Operating Income on a Constant Exchange Rate (Amounts in thousands) Three Months Ended April 2,2022 April 3, 2021 Operating income $ 320,801 317,515 Adjustments to operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 1,918 11,184 Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up - 303 Adjustment to operating income on a constant exchange rate 11,210 - Adjusted operating income on a constant exchange rate $ 333,929 329,002 Reconciliation of Segment Operating Income to Adjusted Segment Operating Income on a Constant Exchange Rate (Amounts in thousands) Three Months Ended Global Ceramic April 2,2022 April 3, 2021 Operating income $ 100,338 87,804 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs - 1,273 Adjustment to segment operating income on a constant exchange rate 2,989 - Adjusted segment operating income on a constant exchange rate $ 103,327 89,077 Reconciliation of Segment Operating Income to Adjusted Segment Operating Income (Amounts in thousands) Three Months Ended Flooring NA April 2,2022 April 3, 2021 Operating income $ 95,324 81,298 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 105 8,859 Adjusted segment operating income $ 95,429 90,157 Reconciliation of Segment Operating Income to Adjusted Segment Operating Income on a Constant Exchange Rate (Amounts in thousands) Three Months Ended Flooring ROW April 2,2022 April 3, 2021 Operating income $ 134,650 159,306 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 1,813 1,054 Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up - 303 Adjustment to segment operating income on a constant exchange rate 8,221 - Adjusted segment operating income on a constant exchange rate $ 144,684 160,663 Reconciliation of Earnings Including Noncontrolling Interests Before Income Taxes to Adjusted Earnings Including Noncontrolling Interests Before Income Taxes (Amounts in thousands) Three Months Ended April 2,2022 April 3, 2021 Earnings before income taxes $ 306,882 304,501 Net earnings attributable to noncontrolling interests (105 ) (4 ) Adjustments to earnings including noncontrolling interests before income taxes: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 1,918 11,574 Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up - 303 Release of indemnification asset 7,263 - Adjusted earnings including noncontrolling interests before income taxes $ 315,958 316,374 Reconciliation of Income Tax Expense to Adjusted Income Tax Expense (Amounts in thousands) Three Months Ended April 2,2022 April 3, 2021 Income tax expense $ 61,448 67,690 Income taxes - reversal of uncertain tax position 7,263 - Income tax effect of adjusting items 1,684 2,735 Adjusted income tax expense $ 70,395 70,425 Adjusted income tax rate 22.3 % 22.3 % La Società integra i suoi bilanci consolidati sintetici, che sono redatti e presentati in conformità con GAAP statunitensi, con alcuni parametri finanziari non-GAAP. Come richiesto dalle regole della Securities and Exchange Commission, le tabelle sopra riportate presentano una riconciliazione dei parametri finanziari non-GAAP della Società con i parametri GAAP statunitensi più direttamente confrontabili. Ognuno dei parametri non-GAAP riportati sopra deve essere considerato in aggiunta al parametro comparabile dei GAAP statunitensi e potrebbe non essere paragonabile a parametri con denominazione simile riportati da altre aziende. La Società ritiene che questi parametri non-GAAP, una volta riconciliati con il corrispondente parametro GAAP statunitense, aiutino i suoi investitori nel modo seguente: I parametri dei ricavi non-GAAP permettono di identificare le tendenze di crescita e di confrontare i ricavi con i periodi precedenti e futuri. I parametri di redditività non-GAAP permettono di capire le tendenze di redditività a lungo termine dell'attività della Società e di confrontare i suoi profitti con i periodi precedenti e futuri. La Società esclude alcune voci dai suoi parametri di ricavi non-GAAP perché tali voci possono variare notevolmente da un periodo all'altro e possono distorcere le tendenze commerciali sottostanti. Le voci escluse dai parametri di ricavi non-GAAP della Società includono: le transazioni e le conversioni in valuta estera e l'impatto delle acquisizioni. La Società esclude alcune voci dai suoi parametri di redditività non-GAAP perché tali voci potrebbero non essere indicative o non essere collegate alla performance operativa principale della Società. Le voci escluse dalle misure di redditività non-GAAP dell'azienda includono: costi di ristrutturazione, di acquisizione e di integrazione e altri costi, contabilità di acquisto delle acquisizioni, incluso l'incremento delle scorte, lo svincolo di attività di indennizzo e lo storno di posizioni fiscali incerte.



Contatto: James Brunk, Chief Financial Officer (706) 624-2239