En mai, c’est le Mois du vélo au Québec!

MONTRÉAL, 01 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Du 1er au 31 mai, Vélo Québec invite la population à célébrer le début de la belle saison et la 7e édition du Mois du vélo, qui se déploiera en mai à travers le Québec. Peu importe la raison — cyclocafé, cycloemplettes, cyclopique-nique, cyclobalade — Vélo Québec encourage tous les Québécois et Québécoises à sortir leur vélo et prendre part à la compétition amicale du Défi du Mois du vélo, ainsi qu’à participer aux différentes cycloactivités organisées dans leur région.



Le Défi du Mois du vélo : plus de 11 000 $ en prix à gagner!

Célébrez le début de la belle saison en relevant le Défi du mois du vélo. Pour participer, c’est simple et gratuit! Pédalez 10 minutes, enregistrez vos déplacements du 1er au 31 mai et courez la chance de gagner l’un des nombreux prix, dont un vélo cargo électrique Solution Longtail du fabricant québécois Cargone d'une valeur de 8 500$. Invitez famille et amis à participer pour augmenter vos chances de gagner. Bon vélo! Participez pour gagner : https://www.lovetoride.net/quebec

Pour amorcer la saison en toute sécurité et mieux partager la route!

Même si le Québec compte de plus en plus de cyclistes quatre saisons, le mois de mai constitue pour plusieurs un retour en selle ou le moment de l’année pour apprendre à rouler à vélo. Consultez le site du Mois du vélo pour obtenir des trucs et conseils, incluant une méthode efficace pour les enfants et les adultes voulant s’initier au vélo, la méthode de la draisienne.

Vélo Québec désire également profiter du lancement du Mois du vélo pour rappeler aux cyclistes l’importance d’adopter de bonnes pratiques à vélo et respecter les règles pour rouler en sécurité et mieux partager la route.

À propos de Vélo Québec

Fondé en 1967, Vélo Québec a pour mission de développer et promouvoir la pratique du vélo. Son expertise est aujourd’hui reconnue à travers la communauté cycliste internationale. www.velo.qc.ca

À propos du Mois du vélo

Le Mois du vélo au Québec est une campagne de Vélo Québec. Le projet est réalisé grâce aux collectivités, organisations et partenaires qui s’impliquent dans la promotion de la campagne du Mois du vélo ou en réalisant des activités dans leur milieu. Pour suivre le Mois du vélo sur les médias sociaux #moisduvelo.

