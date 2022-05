Nicox: Présentation au congrès de l’ARVO 2022 de résultats de l’étude de phase 2 sur le NCX 4251 et de nouvelles données non cliniques de l'amélioration des effets hémodynamiques et de la physiologie des cellules rétiniennes avec le NCX 470

Communiqué de presse

Nicox : Présentation au congrès de l’ARVO 2022 de résultats de l’étude clinique de phase 2 sur le NCX 4251 et de nouvelles données non cliniques de l'amélioration des effets hémodynamiques et de la physiologie des cellules rétiniennes avec le NCX 470

2 mai 2022 - diffusion à 7h30

Sophia Antipolis, France



Nicox SA (Euronext Paris : FR0013018124, COX, éligible PEA-PME), société internationale spécialisée en ophtalmologie, annonce aujourd’hui la présentation de posters soulignant l'effet du NCX 4251 chez des patients atteints de sécheresse oculaire ainsi que de nouvelles données non cliniques de l'activité neuroprotectrice du NCX 470 au congrès annuel 2022 de l'Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO), l'un des congrès scientifiques de référence dans la recherche sur la vue, qui se tient physiquement du 1er au 4 mai 2022 à Denver, Colorado, Etats-Unis et virtuellement du 11 au 12 mai.







Informations sur les présentations (heures locales aux Etats-Unis)

· P

Titre : Eyelid application of NCX 4251 for treatment of signs and symptoms of dry eye disease

Titre de la session : Dry Eye, Clinical

Date : 2 mai 2022 de 12:30 à 14:30

Numéro de la présentation number : 1542 – A0267

Présentation : Gary Foulks MD, Emeritus Professor, University of Louisville Department of Ophthalmology and Vision Sciences, Louisville, KY, United States.







NCX 4251 est une suspension ophtalmique innovante, brevetée, de nanocristaux de propionate de fluticasone, en cours de développement clinique de phase 2 aux Etats-Unis pour des patients atteints de sécheresse oculaire.







Titre : NCX 470, a nitric oxide (NO)-donating prostaglandin analog, restores ocular hemodynamic and photoreceptor function after endothelin-1-induced ischemia/reperfusion injury in rabbits

Titre de la session : Neuroprotection and Neuroregeneration

Date : 2 mai 2022 de 12:30 à 14h30

Numéro de la présentation : 1606 – A0429

Présentation : Francesco Impagnatiello, PhD., Institut de recherche Nicox, Milan Italie







Titre : NCX 470, a nitric oxide (NO)-donating prostaglandin analog, elicits sustained IOP-lowering and modifies aqueous humor dynamic in non-human primates

Titre de la session : Pharmacology/cellular Mechanisms

Date : 3 mai 2022 de 13h00 à 15h00

Numéro de la présentation : 2839 – A0362

Présentation : Elena Bastia, PhD., Institut de recherche Nicox, Milan, Italie



NCX 470, principal candidat médicament de Nicox, est un nouvel analogue de prostaglandine donneur d’oxyde nitrique (NO) qui fait l'objet de deux cliniques de phase 3 internationales, Mont Blanc et Denali, pour la réduction de la pression Intraoculaire chez des patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d'hypertension oculaire.

A propos de Nicox





Nicox S.A. est une société internationale spécialisée en ophtalmologie développant des solutions innovantes visant au maintien de la vision et à l’amélioration de la santé oculaire. Le principal programme en développement clinique de la Société est le NCX 470, un nouvel analogue de prostaglandine donneur d’oxyde nitrique, pour la réduction de la pression intraoculaire chez les patients atteints de glaucome ou d’hypertension oculaire. Nicox développe également le NCX 4251, une formulation brevetée de la fluticasone, pour la sécheresse oculaire. Nicox génère des revenus provenant de VYZULTA® dans le glaucome, licencié exclusivement au niveau mondial à Bausch + Lomb et de ZERVIATE® dans la conjonctivite allergique. ZERVIATE est licencié dans plusieurs territoires, notamment à Eyevance Pharmaceuticals, LLC, pour les Etats-Unis et à Ocumension Therapeutics pour le marché chinois et de la majorité des pays d’Asie du Sud-Est.







Nicox, dont le siège social est à Sophia Antipolis (France), est cotée sur Euronext Paris (Compartiment C : Mid Caps ; Mnémo : COX) et fait partie des indices CAC Healthcare, CAC Pharma & Bio et Next 150.



Pour plus d’informations sur Nicox, ses produits ou son portefeuille : www.nicox.com

