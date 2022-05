Finnish English

Oma Säästöpankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2022: Kannattava kasvu jatkuu - vertailukelpoinen tulos ennen veroja kasvoi 100 %

Tämä tiedote on tiivistelmä Oma Säästöpankki Oyj:n (OmaSp) tammi-maaliskuun 2022 osavuosikatsauksesta, joka on luettavissa kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä olevasta pdf-tiedostosta ja yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.omasp.fi





Toimitusjohtaja Pasi Sydänlammi: Kannattava kasvu jatkuu - vertailukelpoinen tulos ennen veroja kasvoi 100 %

”OmaSp:n alkuvuoden tulos oli erinomainen ja voimme olla erittäin tyytyväisiä liiketoiminnan kehitykseen. Kysyntä kaikilla keskeisillä tuotealueilla on säilynyt hyvällä tasolla ja volyymikasvu on alkuvuoden osalta jatkunut voimakkaana. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana Eurajoen Säästöpankilta siirtynyt liiketoiminta on onnistuneesti integroitu osaksi OmaSp:n toimintaa.

Päätulonlähteet ovat jatkaneet vahvaa kehitystä, korkokate kasvoi 28 % ja palkkiotuotot 30 % edelliseen vuoteen verrattuna. Myös liiketoiminnan tehokkuus parani edelliseen tilikauteen nähden ja vertailukelpoinen kulu-tuottosuhde oli 51,9 %:ia.

Liiketoiminnan vahva kehitys näkyy oman pääoman tuotossa sekä osakekohtaisessa tuloksessa. Oman pääoman tuotto (ROE%) nousi 15,3 %:iin ja vertailukelpoinen oman pääoman tuotto (ROE%) peräti 16,8 %:iin, molemmat ylittäen selvästi yli 10 %:in tavoitetason. Osakekohtainen tulos parani 56 %:ia 0,49 euroon.

Tulos ennen veroja kasvoi 56 % ja oli 18,2 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen tulos ennen veroja tuplaantui ja oli 20,0 miljoonaa euroa.

Vuosi jatkuu erinomaisista lähtökohdista

Olemme jo pitkään valmistelleet IRB-menetelmän soveltamista vakavaraisuuslaskennassa ja jätimme lupahakemuksen Finanssivalvonnalle helmikuun alussa. IRB-menetelmän myötä OmaSp:n pääomakäyttö tehostuu entisestään tulevina vuosina. Meille on tärkeää, että IRB-menetelmän soveltaminen tuo uusia menetelmiä luottoriskinhallintaan ja nostaa OmaSp:n vertailukelpoiseen asetelmaan verrokkipankkien kanssa.

Teimme alkuvuodesta IT-palveluiden osalta pitkäaikaisen sopimuksen Kyndryl-Samlinkin kanssa. Heillä on vahva osaaminen finanssialan IT-palveluiden kehittämisestä ja tavoittelemme yhteistyöllä entistä modernimpaa ja kustannustehokkaampaa IT-ympäristöä.

Venäjän hyökkäyssodan suorat vaikutukset ovat olleet toistaiseksi vähäiset pankin toimintaan. Tilanne näkyy yleisesti taloudellisessa ympäristössä inflaation kiihtymisenä ja korkotason nousuna. Sota on korostanut kyberuhkien olemassaoloa ja olemme päivittäneet varautumistoimenpiteitä ja toimintaohjeitamme.

Jatkamme vahvaa panostusta asiakaspalvelun ja asiakaskokemuksen parantamiseen. Avaamme uuden täyden palvelun konttorin Espooseen kuluvan vuoden aikana, jolla vastaamme pääkaupunkiseudun lisääntyneeseen kysyntään. Olemme jatkaneet digitaalisten palveluiden kehittämistä ja tuoneet uusia ominaisuuksia mobiilipankkiin. Käynnistimme myös valtakunnallisen yhteistyön Suomen Yrittäjien kanssa. Yrittäjät ja heidän yrityksensä edustavat merkittävää osaa kasvavasta asiakaskunnastamme Suomessa.

Aloitus vuodelle 2022 on ollut menestyksekäs ja jatkamme kuluvaa tilikautta erinomaisista lähtökohdista. Tulosohjeistuksemme mukaisesti odotamme OmaSp:n kannattavan kasvun jatkuvan edelleen.”





Tammi- maalis kuu 20 2 2

• Korkokate kasvoi tammi-maaliskuussa 28,3 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

• Asuntoluottokanta kasvoi edellisen 12 kuukauden aikana 27,9 %. Samaan aikaan yritysluottokanta kasvoi 37,8 %.

• Talletuskanta kasvoi edellisen 12 kuukauden aikana 25,0 %.

• Palkkiotuottojen ja -kulujen nettoerä kasvoi tammi-maaliskuussa volyymikasvun myötä 29,7 %.

• Liiketoiminnan tuotot yhteensä kasvoivat 18,5 % ensimmäisellä neljänneksellä ja olivat yhteensä 34,5 milj. euroa.

• Rahoitusvarojen arvonalentumistappiot, netto laskivat vertailukauteen nähden ja olivat tammi-maaliskuussa 2,5 (-2,8) milj. euroa.

• Ensimmäisen neljänneksen kulu-tuottosuhde nousi ja oli 54,6 (49,9) %. Vertailukelpoinen kulu-tuottosuhde laski ollen 51,9 (52,4) %.

• Tammi-maaliskuun tulos ennen veroja kasvoi edellisen vuoden vertailukauteen nähden merkittävästi ja oli 18,2 (11,7) milj. euroa.

• Alkuvuoden vertailukelpoinen tulos ennen veroja kasvoi merkittävästi vertailukauteen nähden ja oli 20,0 (10,0) milj. euroa.





Konsernin tunnusluvut

(1 000 euroa) 1-3/2022 1-3/2021 Δ % 1-12/2021 Korkokate 23 086 17 999 28 % 80 130 Palkkiotuotot ja -kulut, netto 10 251 7 902 30 % 33 686 Liiketoiminnan kulut yhteensä -18 903 -14 412 31 % -65 294 Rahoitusvarojen arvonalentumistappiot, netto 2 498 -2 791 -190 % -7 294 Tulos ennen veroja 18 227 11 672 56 % 83 271 Kulu-tuottosuhde, % 54,6 % 49,9 % 9 % 41,9 % Taseen loppusumma 5 518 011 4 459 307 24 % 5 372 633 Oma pääoma 371 118 353 859 5 % 401 294 Kokonaispääoman tuotto, ROA % 1,1 % 0,8 % 36 % 1,4 % Oman pääoman tuotto, ROE % 15,3 % 10,5 % 46 % 17,6 % Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 0,49 0,32 56 % 2,22 Ydinpääomasuhde (CET1), % 14,6 % 15,0 % -3 % 15,5 % Vertailukelpoinen tulos ennen veroja 20 013 10 043 99 % 53 142 Vertailukelpoinen kulu-tuottosuhde, % 51,9 % 52,4 % -1 % 48,0 % Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto, ROE % 16,8 % 9,0 % 87 % 11,2 %





Näkymät tilikaudelle 2022 (ennallaan)

Yhtiö arvioi, että kannattava kasvu jatkuu edelleen vahvana. Konsernin vuoden 2022 vertailukelpoinen tulos ennen veroja kasvaa edelliseen tilikauteen verrattuna.





Lisätietoja:

Pasi Sydänlammi, toimitusjohtaja, puh +358 45 657 5506, pasi.sydanlammi@omasp.fi

Sarianna Liiri, talousjohtaja, puh. +358 40 835 6712, sarianna.liiri@omasp.fi

Minna Sillanpää, viestintäjohtaja, puh. +358 50 66592, minna.sillanpaa@omasp.fi

OmaSp on kasvava suomalainen pankki ja taseen loppusummalla mitattuna Suomen suurin säästöpankki. OmaSp palvelee ympäri Suomen 35 konttorissa ja digitaalisten palvelukanavien kautta yli 150 000 henkilö- ja yritysasiakasta noin 330 asiantuntijan voimin. OmaSp keskittyy pääasiassa vähittäispankkitoimintaan ja tarjoaa asiakkailleen monipuolisia pankkipalveluja sekä oman taseensa kautta, että välittäen yhteistyökumppaneidensa tuotteita. Välitetyt tuotteet käsittävät luotto-, sijoitus- ja lainaturvatuotteita. OmaSp harjoittaa myös kiinnitysluottopankkitoimintaa.

OmaSp:n keskeisenä tavoitteena on palvella asiakkaita henkilökohtaisesti ja olla lähellä ja läsnä sekä digitaalisissa että perinteisissä kanavissa. OmaSp pyrkii ensiluokkaiseen asiakaskokemukseen henkilökohtaisen palvelun ja helpon saavutettavuuden kautta. Myös toiminnan ja palvelujen kehittäminen tapahtuu asiakaslähtöisesti. Henkilöstö on sitoutunutta, ja sen urakehitystä pyritään tukemaan monipuolisten tehtävien ja jatkuvan kehittymisen avulla. Merkittävä osa henkilöstöstä omistaa myös OmaSp:n osakkeita.

