Dovre Group Oyj Lehdistötiedote 2.5.2022 klo 9.00

DOVRE GROUP ALLEKIRJOITTANUT PUITESOPIMUKSEN NORJALAISEN AIBELIN KANSSA

Dovre Group on yhdessä yhteistyökumppaneidensa Engineering Consultants Norwayn ja Future Technologyn kanssa solminut puitesopimuksen norjalaisen Aibel AS:n kanssa. Työn soveltamisala on Konsultointipalvelut, joka sisältää tilapäisen henkilöstön vuokraamisen projekti-/moniala-, rakentamis-, käyttöönotto-, toimitusketju-, talous-, ICT- ja hallintoaloilla. Puitesopimus on voimassa kaksi vuotta, ja siihen sisältyy optio jatkaa sopimusta kolme kertaa kahdella vuodella, eli sopimuksen enimmäispituus on kahdeksan vuotta.

”Olemme erittäin iloisia, että saimme tämän sopimuksen ja meidät valittiin yhdeksi Aibelin ensisijaisista toimittajista. Kun ostimme Tech4hiren vuonna 2019 (fuusioitui Dovreen vuonna 2020), Aibel oli heidän suurin asiakkaansa. Tämän uuden pitkän aikavälin puitesopimuksen voittaminen erittäin kilpailluilla markkinoilla antaa meille entistä vahvemman aseman Aibelin kanssa Norjassa. Odotamme innolla yhteistyön kehittämistä Aibelin kanssa”, toteaa Dovre Group Oyj:n toimitusjohtaja Arve Jensen.

Aibel on täyden valikoiman innovatiivisten ja kestävien ratkaisujen toimittaja. Yritys rakentaa ja ylläpitää kriittistä infrastruktuuria energiayhtiöille, ja se on yksi suurimmista toimittajista Norjan mannerjalustalla. Aibelilla on johtava asema offshore-öljy- ja kaasulaitosten ja onshore-käsittelylaitosten sähköistäjänä, ja se on merkittävä toimittaja Euroopan offshore-tuuliteollisuudelle. Yli 4 200 ammattitaitoista työntekijää työskentelee lähellä asiakkaita yhtiön toimipisteissä Norjassa, Thaimaassa ja Singaporessa. Lisäksi Aibel omistaa kaksi modernia telakkaa Haugesundissa Norjassa ja Laem Chabangissa Thaimaassa, joilla on merkittävä esivalmistus- ja rakennuskapasiteetti.

Dovre Group on kansainvälisesti toimiva projektihenkilöstön ja -johtamisen palvelutoimittaja. Dovre Group -konsernin liiketoimintaryhmät ovat Projektihenkilöstö, Konsultointi ja Uusiutuva energia. Konsernilla on toimipisteet Kanadassa, Norjassa, Singaporessa, Suomessa ja Yhdysvalloissa. Maailmanlaajuisesti konsernissa toimii yli 800 henkilöä. Dovre Group Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä (tunnus: DOV1V).

