HUHTAMÄKI OYJ MANAGERS' TRANSACTIONS 2.5.2022 AT 09:30

Person subject to the notification requirement

Name: Charles Héaulmé

Position: Chief Executive Officer

Issuer: Huhtamäki Oyj

LEI: 5493007050SJVMXN6L29

Notification type: INITIAL NOTIFICATION

Reference number: 13702/9/6

Transaction date: 2022-04-28

Venue: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrument type: SHARE

ISIN: FI0009000459

Nature of the transaction: ACQUISITION

Transaction details

(1): Volume: 41 Unit price: 34.98 EUR

(2): Volume: 55 Unit price: 34.98 EUR

(3): Volume: 125 Unit price: 34.98 EUR

(4): Volume: 125 Unit price: 35 EUR

(5): Volume: 125 Unit price: 35 EUR

(6): Volume: 38 Unit price: 35 EUR

(7): Volume: 32 Unit price: 35.01 EUR

(8): Volume: 37 Unit price: 35.01 EUR

(9): Volume: 28 Unit price: 35.02 EUR

(10): Volume: 57 Unit price: 35.02 EUR

(11): Volume: 36 Unit price: 35.04 EUR

(12): Volume: 86 Unit price: 35.04 EUR

(13): Volume: 100 Unit price: 35.05 EUR

(14): Volume: 6 Unit price: 35.05 EUR

(15): Volume: 56 Unit price: 35.07 EUR

(16): Volume: 11 Unit price: 35.07 EUR

(17): Volume: 250 Unit price: 35.07 EUR

(18): Volume: 39 Unit price: 35.07 EUR

(19): Volume: 51 Unit price: 35.12 EUR

(20): Volume: 125 Unit price: 35.12 EUR

(21): Volume: 125 Unit price: 35.14 EUR

(22): Volume: 125 Unit price: 35.15 EUR

(23): Volume: 109 Unit price: 35.155 EUR

(24): Volume: 72 Unit price: 35.155 EUR

(25): Volume: 53 Unit price: 35.155 EUR

(26): Volume: 72 Unit price: 35.155 EUR

(27): Volume: 5 Unit price: 35.16 EUR

(28): Volume: 205 Unit price: 35.17 EUR

(29): Volume: 142 Unit price: 35.17 EUR

(30): Volume: 142 Unit price: 35.165 EUR

(31): Volume: 199 Unit price: 35.19 EUR

(32): Volume: 233 Unit price: 35.19 EUR

(33): Volume: 69 Unit price: 35.14 EUR

(34): Volume: 119 Unit price: 35.16 EUR

(35): Volume: 214 Unit price: 35.17 EUR

(36): Volume: 128 Unit price: 35.17 EUR

(37): Volume: 230 Unit price: 35.17 EUR

(38): Volume: 3 Unit price: 35.17 EUR

(39): Volume: 131 Unit price: 35.19 EUR

(40): Volume: 162 Unit price: 35.185 EUR

(41): Volume: 94 Unit price: 35.185 EUR

(42): Volume: 163 Unit price: 35.25 EUR

(43): Volume: 233 Unit price: 35.27 EUR

(44): Volume: 191 Unit price: 35.28 EUR

(45): Volume: 236 Unit price: 35.27 EUR

Aggregated transactions

(46): Volume: 5000 Volume weighted average price: 35.15187 EUR





