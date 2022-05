English French

Coface nomme Hugh Burke à la tête de la région Asie-Pacifique

Paris, le 2 mai 2022 – 08h45

Coface annonce la nomination de Hugh Burke en tant que directeur général de la région Asie-Pacifique, à compter du vendredi 1er avril 2022. Hugh rejoint le comité exécutif du Groupe et est rattaché à Xavier Durand, directeur général de Coface. Il succède à Bhupesh Gupta qui a significativement contribué à transformer la culture d’entreprise ces six dernières années et a su gérer les activités dans la région avec courage et responsabilité pendant la crise sanitaire. Bhupesh a également bâti une solide équipe de direction et d'experts qui continuera à soutenir le développement de Coface sur les marchés Asie-Pacifique.

Hugh a rejoint Coface en 2016 comme directeur commercial de la région Asie Pacifique. Basé à Hong Kong, il a piloté avec succès la transformation commerciale de la région, qui enregistre une croissance record depuis 2018. Coface est désormais reconnu par ses clients et partenaires comme un leader du marché de l’assurance-crédit en Asie-Pacifique.

Hugh dispose de plus de 20 ans d'expérience au sein du secteur de l'assurance-crédit. Il a occupé divers postes de direction au sein de cabinets de courtage spécialisés de premier plan. Avant de rejoindre Coface, il était en charge de l'activité d’assurance-crédit d’Aon en Asie.

Hugh est titulaire d'un master en administration des affaires (MBA) d’Alliance Manchester Business School.

Sa précieuse expertise en matière de service client et de développement commercial sera un atout majeur pour la région dans les années à venir.

