BEL : Le Groupe Bel rachète le solde du capital de MOM pour accélérer son développement sur le snacking sain

Suresnes, le 02 mai 2022

Le Groupe Bel rachète le solde du capital de MOM

pour accélérer son développement sur le snacking sain

Le Groupe Bel, déjà détenteur de 82,5% du capital de Mont Blanc-Materne (MOM) est heureux d’annoncer le rachat du solde du capital auprès de Michel Larroche et du management de MOM.

Conformément aux accords d’acquisition conclus les 20 octobre et 15 décembre 2016, Bel a exercé le 20 avril 2022 la Promesse de Vente (Call) consentie par les actionnaires minoritaires du Groupe MOM et a acquis le 29 avril 2022 les 17,44% restant des actions ordinaires (1). A l’issue de cette opération, Bel détient l’intégralité du capital et des droits de vote du Groupe MOM.

Fondé en 2006 par le rapprochement entre les sociétés Materne et Mont-Blanc, le Groupe MOM propose une offre diversifiée de produits fruitiers, laitiers et végétaux en parfait accord avec la volonté du Groupe Bel d’accélérer sur le segment du snacking sain.

L’acquisition de MOM offre à Bel une grande complémentarité de couverture sectorielle et géographique, avec pour finalité de conforter son positionnement en France et aux États-Unis. Les actionnaires de contrôle (famille Fiévet et Sauvin) se félicitent de cette opération qui s’inscrit dans la stratégie de long terme du Groupe Bel de devenir la référence dans le domaine du snacking sain laitier, fruitier et végétal, accessible à tous. Avec des marques populaires comme Mont-Blanc, Materne, Pom’Potes/GoGo SqueeZ, MOM vient renforcer le portefeuille de produits sur ces trois territoires complémentaires et permet au Groupe Bel d’accélérer le développement d’un modèle agro-industriel positif et rentable, au travers d’une croissance durable et responsable.

Dans le cadre de cette acquisition, Cécile Béliot, Directrice Générale adjointe de Bel, succédera à Michel Larroche à la tête du Groupe MOM. Elle aura la responsabilité de mettre en œuvre les orientations stratégiques permettant à la société de renforcer sa place sur le marché du snacking sain en ligne avec le modèle original du Groupe Bel fondé sur des marques fortes, innovantes, responsables et accessibles au plus grand nombre.

Antoine Fiévet, Président-Directeur Général de Bel, a déclaré : « L’acquisition du solde des actions MOM finalise une opération stratégique majeure entamée en 2016. Bel et MOM partagent le même ADN. Le groupe MOM est un nouvel atout qui permettra au groupe Bel de devenir acteur majeur du snacking sain en répondant aux besoins et aux attentes des consommateurs et en leur offrant une large variété de produits plus sains et plus durables. Je tiens à remercier Michel Larroche, auquel j’associe son équipe, pour son engagement total et pour la réussite de son parcours à la tête de MOM ».

Cécile Béliot, Directrice Générale adjointe de Bel, a rajouté : « Les groupes Bel et MOM partagent la même philosophie : une meilleure alimentation peut changer des vies. Grâce à des positions de leader sur les segments de marché les plus dynamiques, ce rapprochement servira notre ambition de transformer le modèle alimentaire en proposant des produits toujours plus responsables. Ce rapprochement avec MOM, qui a participé aux grandes réussites du snacking sain de ces dernières années, m'enthousiasme particulièrement et enrichit les développements stratégiques du Groupe Bel. Je souhaite la bienvenue au sein de la famille Bel aux équipes de MOM, des professionnels de talent dont l’expérience et la réputation sont de tout premier plan. »

A propos de Bel

Le Groupe Bel est un des leaders mondiaux du secteur des fromages de marque et un acteur majeur sur le segment du snacking sain. Son portefeuille de produits différenciés et d’envergure internationale tels que La Vache qui rit®, Kiri®, Babybel®, Boursin®, Nurishh®, Pom’Potes® ou GoGo squeeZ®, ainsi qu’une vingtaine d’autres marques locales, lui ont permis de réaliser en 2021 un chiffre d’affaires de 3,38 milliards d’euros.



11 800 collaborateurs répartis dans une quarantaine de filiales dans le monde contribuent à déployer la mission du Groupe : offrir une alimentation plus saine et responsable pour tous. Ses produits sont élaborés dans 29 sites de production et distribués dans près de 120 pays.

www.groupe-bel.com

