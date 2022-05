Suresnes, le 02 mai 2022 – 8h45

UNIBEL : Bel acquiert le solde du capital de MOM

Conformément aux accords conclus les 20 octobre et 15 décembre 2016, Bel a exercé le 20 avril 2022 la Promesse de Vente (Call) consentie par les actionnaires minoritaires du Groupe MOM et a acquis le 29 avril 2022 les 17,44% restant des actions ordinaires (1).

A l’issue de cette opération, Bel détient 100% des actions ordinaires du Groupe MOM et de fait l’intégralité du capital du Groupe MOM.

Pour mémoire, Bel avait acquis 65% des actions ordinaires du Groupe MOM le 15 décembre 2016 auxquels s’étaient ajoutés 17,56% des actions ordinaires à l’issue de l’exercice partiel de la Promesse de Vente (Call) intervenu le 30 avril 2021.

Cette opération permettra à Bel d’accélérer le développement dans le domaine du snacking sain laitier, fruitier et végétal, accessible à tous, et dans les pays en croissance, notamment aux États-Unis.

Florian Sauvin, Président du Conseil de Surveillance d’Unibel, a déclaré : « L’acquisition de la totalité du capital de MOM est naturelle. Elle témoigne de la volonté d’inscrire pleinement MOM dans le projet stratégique du Groupe Bel et de construire le leader de référence du snacking sain. Je suis très heureux que cette opération ait pu être finalisée. »

Antoine Fiévet, Président-Directeur Général de Bel, a déclaré : « L’acquisition du solde des actions MOM finalise une opération stratégique majeure entamée en 2016. Bel et MOM partagent le même ADN. Le groupe MOM est un nouvel atout qui permettra au groupe Bel de devenir acteur majeur du snacking sain en répondant aux besoins et aux attentes des consommateurs et en leur offrant une large variété de produits plus sains et plus durables. Je tiens à remercier Michel Larroche, auquel j’associe son équipe, pour son engagement total et pour la réussite de son parcours à la tête de MOM ».

A propos d’Unibel

Unibel, entreprise patrimoniale, est la société holding animatrice du Groupe Bel, un des leaders mondiaux du secteur des fromages de marque et un acteur majeur sur le segment du snacking sain. Son portefeuille de produits différenciés et d’envergure internationale tels que La Vache qui rit®, Kiri®, Babybel®, Boursin®, Nurishh®, Pom’Potes® ou GoGoSqueeZ®, ainsi qu’une vingtaine d’autres marques locales, lui ont permis de réaliser en 2021 un chiffre d’affaires de 3,38 milliards d’euros.



11 800 collaborateurs répartis dans une quarantaine de filiales dans le monde contribuent à déployer la mission du Groupe : offrir une alimentation plus saine et responsable pour tous. Ses produits sont élaborés dans 29 sites de production et distribués dans près de 120 pays.

http://www.unibel.fr .

(1) Pour un rappel des termes et conditions de la promesse, voir le Document d’enregistrement universel déposé auprès de l’AMF le 04 avril 2022





