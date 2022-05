Heeros Oyj - Johdon liiketoimet

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Henri Liuska

Asema: Muu ylin johto

Liikkeeseenlaskija: Heeros Oyj

LEI: 74370092UP9X8KFLS074

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 13680/7/6

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2022-04-27

Kauppapaikka: FIRST NORTH GROWTH MARKET FINLAND (FSME)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000127527

Liiketoimen luonne: MERKINTÄ

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 2000 Yksikköhinta: 2.2 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(1): Volyymi: 2000 Keskihinta: 2.2 EUR

Heeros Oyj - Transaktioner utförda av personer i ledande ställning

____________________________________________

Den anmälningsskyldiga

Nam: Henri Liuska

Befattning: Annan person i högsta ledningen

Emittent: Heeros Oyj

LEI: 74370092UP9X8KFLS074

Anmälans karaktär: FÖRSTA ANMÄLAN

Referensnummer: 13680/7/6

____________________________________________

Transaktionens datum: 2022-04-27

Handelsplats: FIRST NORTH GROWTH MARKET FINLAND (FSME)

Typ av instrument: AKTIE

ISIN: FI4000127527

Transaktionens karaktär: TECKNING

Detaljer om transaktionerna

(1): Volym: 2000 Enhetspris: 2.2 EUR

Aggregerad information om transaktionerna

(1): Volym: 2000 Medelpris: 2.2 EUR

Heeros Oyj - Managers' Transactions

____________________________________________

Person subject to the notification requirement

Name: Henri Liuska

Position: Other senior manager

Issuer: Heeros Oyj

LEI: 74370092UP9X8KFLS074

Notification type: INITIAL NOTIFICATION

Reference number: 13680/7/6

____________________________________________

Transaction date: 2022-04-27

Venue: FIRST NORTH GROWTH MARKET FINLAND (FSME)

Instrument type: SHARE

ISIN: FI4000127527

Nature of the transaction: SUBSCRIPTION

Transaction details

(1): Volume: 2000 Unit price: 2.2 EUR

Aggregated transactions

(1): Volume: 2000 Volume weighted average price: 2.2 EUR