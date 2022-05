Modalités de mise à disposition des documents préparatoires - Assemblée générale mixte du 19 mai 2022

English French

Communiqué de Presse

VELIZY-VILLACOUBLAY, France — le 2 mai 2022

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE

DU 19 MAI 2022

Modalités de mise à disposition des documents préparatoires

Dassault Systèmes (Euronext Paris : FR0014003TT8, DSY.PA) informe ses actionnaires que son Assemblée Générale Mixte se tiendra le jeudi 19 mai 2022, à 15 heures, à son siège social, 10 rue Marcel Dassault – 78140 Vélizy-Villacoublay.

L’avis de réunion comportant l’ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au BALO (Bulletin des Annonces Légales Obligatoires) du 11 avril 2022 et peut être consulté sur le site internet de Dassault Systèmes à l’adresse https://investor.3ds.com/fr/shareholders-meeting/home.

L’avis de convocation reprenant l’ordre du jour est publié au BALO du 2 mai 2022 et sera également disponible à l’adresse internet précitée.

Les documents et renseignements relatifs à cette assemblée, et notamment les renseignements mentionnés à l’article R.22-10-23 du Code de commerce, sont tenus à la disposition des actionnaires à l’adresse internet précitée. Les documents requis sont également disponibles au siège social de Dassault Systèmes.

Les actionnaires sont invités à consulter le Document d’enregistrement universel 2021 de Dassault Systèmes déposé auprès de l’AMF le 17 mars 2022 et consultable sur le site internet à l’adresse précitée, qui contient un grand nombre des renseignements mentionnés à l’article R.225-83 du Code de commerce et en particulier l’exposé des motifs des résolutions présentées.

Dassault Systèmes a publié un communiqué de presse le 27 avril 2022 concernant l’évolution de sa gouvernance. Les actionnaires sont invités à se reporter à ces informations pour le vote des des 10ème, 11ème et 12ème résolutions.

###

