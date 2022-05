English Finnish





Marimekko Oyj, Pörssitiedote 2.5.2022 klo 12.00

Muutoksia Marimekon johdossa

Marimekon myyntijohtaja (CSO) ja johtoryhmän jäsen Dan Trapp jättää tehtävänsä henkilökohtaisista syistä aloittaakseen urheiluvälinealan konsultointitoimiston Bordeaux’ssa Ranskassa. Dan Trapp työskentelee Marimekon palveluksessa 2.8.2022 asti ja hänen seuraajansa rekrytointi on aloitettu.

Dan Trappin aikana Marimekko on ottanut tärkeitä askelia kansainvälistymisessään, ja näin yhtiöllä on hyvä asema vauhdittaa kannattavaa kansainvälistä kasvuaan tulevina vuosina.

