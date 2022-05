RBC iShares élargit sa gamme de FNB en lançant la gamme de FNB iShares Megatrends

English French

TORONTO, 02 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, RBC iShares élargit sa gamme de fonds négociés en bourse (les « FNB ») avec le lancement de quatre FNB iShares Megatrends.



Les quatre FNB (collectivement, les « FNB iShares ») sont énumérés dans le tableau ci-après et la négociation de leurs parts devrait commencer aujourd’hui à la Bourse de Toronto (la « TSX »); les nouveaux FNB iShares seront gérés par Gestion d’actifs BlackRock Canada Limitée (« BlackRock Canada »), filiale en propriété exclusive indirecte de BlackRock, Inc.

Nom du Fonds Symbole

boursier Frais de

gestion

annuels iShares Exponential Technologies Index ETF XEXP 0,39% iShares Global Clean Energy Index ETF XCLN 0,35 %1 iShares Genomics Immunology and Healthcare Index ETF XDNA 0,39% iShares Cybersecurity and Tech Index ETF XHAK 0,39%



Steven Leong, chef des produits iShares, BlackRock Canada :

« Avec le lancement de ces nouveaux FNB, RBC iShares continue de déployer des stratégies de haute qualité axées sur la croissance qui soutiennent la constitution de portefeuille tout en aidant les conseillers et les investisseurs à atteindre leurs objectifs de placement à long terme. Ces nouveaux FNB donnent aux investisseurs des outils supplémentaires leur permettant de diversifier leurs portefeuilles, leur font bénéficier d’un accès facile aux grandes tendances qui, à notre avis, constituent des moteurs puissants et porteurs de transformations qui sont susceptibles d'influencer la direction de l'économie mondiale en influant sur les priorités de sociétés, en stimulant l'innovation et en réinventant les modèles d'affaire. »

Mark Neill, chef des FNB, RBC Gestion mondiale d’actifs Inc. :

« Depuis le lancement de RBC iShares il y a trois ans, nous sommes déterminés à fournir aux investisseurs et aux conseillers canadiens une gamme incomparable de FNB qui leur permet de satisfaire leurs besoins en constante évolution, grâce au savoir-faire de deux gestionnaires d’actifs mondiaux de premier plan. L’ajout des FNB Megatrends est une autre étape qui illustre notre engagement, et démontre la robustesse de l’alliance stratégique de RBC iShares. »

1 S’il y a lieu, BlackRock Canada ou un membre du même groupe qu’elle a droit à une rémunération en contrepartie de ses services en qualité de gestionnaire de chaque FNB (un « FNB iShares ») dans lequel le FNB pourrait investir (une « rémunération relative à un produit sous-jacent » et, collectivement avec les frais de gestion devant être versés à BlackRock Canada, la « rémunération annuelle totale »). Comme la rémunération relative à un produit sous-jacent est incluse dans la valeur marchande des FNB iShares dans lesquels ce FNB pourrait investir, elle est prise en charge indirectement par ce FNB. BlackRock Canada rajustera les frais de gestion qui lui seront payables par le FNB en question pour s’assurer que la rémunération annuelle totale versée directement ou indirectement à BlackRock Canada et aux membres de son groupe par ce FNB n’excédera pas le pourcentage de la valeur liquidative indiquée dans le présent tableau. La rémunération annuelle totale ne comprend pas la TVH. La rémunération relative à un produit sous-jacent prise en charge indirectement par ce FNB est calculée et cumulée chaque jour et versée au moins une fois par année.







Exploitation des forces à long terme qui façonnent notre avenir

Le lancement des FNB RBC iShares Megatrends offre aux investisseurs canadiens un accès aux forces à long terme porteuses de transformation qui influencent l’avenir de l’économie mondiale et des sociétés. Ces expositions tentent de saisir les tendances porteuses de transformation qui n’ont pas encore atteint leur plein potentiel.

Le iShares Exponential Technologies Index ETF (XEXP) procure une exposition à des titres d’émetteurs qui créent ou utilisent des technologies exponentielles, ainsi que le détermine le fournisseur d’indices, qui stimulent le progrès dans le secteur des technologies, entre autres.

Le iShares Global Clean Energy Index ETF (XCLN) procure une exposition à des titres d’émetteurs qui participent au secteur de l’énergie propre ou qui produisent de l’énergie propre, ainsi que le détermine le fournisseur d’indices.

Le iShares Genomics Immunology and Healthcare Index ETF (XDNA) procure une exposition à des titres d’émetteurs qui pourraient profiter de la croissance à long terme et de l’innovation dans les domaines de la génomique, de l’immunologie et de la bio-ingénierie, ainsi que le détermine le fournisseur d’indices.

Le iShares Cybersecurity and Tech Index ETF (XHAK) procure une exposition à des titres d’émetteurs qui participent aux secteurs de la cybersécurité et de la technologie, ainsi que le détermine le fournisseur d’indices applicable.

RBC iShares cherche à aider ses clients à atteindre leurs objectifs de placement en leur donnant le pouvoir de constituer des portefeuilles efficients et de prendre en main leur avenir financier. RBC iShares est déterminée à procurer à ses clients une expérience réellement différenciée avec les FNB et des résultats positifs.

Pour de plus amples renseignements sur RBC iShares, allez au https://www.rbcishares.com.

À propos de BlackRock

BlackRock vise à aider de plus en plus de gens à savourer un confort financier. À titre de fiduciaire pour le compte d’investisseurs et de fournisseur de premier plan de technologies financières et en rendant l’investissement plus facile et plus abordable, nous aidons des millions de gens à accumuler des épargnes qui leur serviront toute leur vie. Pour de plus amples renseignements sur BlackRock, veuillez visiter www.blackrock.com/corporate (en anglais seulement) | Twitter : @BlackRockCA.

À propos d’iShares

iShares tire parti des possibilités qu’offrent les marchés pour combler les besoins en constante évolution des investisseurs. Grâce à plus de 20 ans d’expérience, à une gamme de plus de 900 fonds négociés en bourse (FNB) de calibre mondial et à un actif sous gestion de plus de 3,15 billions de dollars américains au 31 mars 2022, iShares continue d’ouvrir la voie au secteur des finances. Les fonds iShares sont pourvus par l’équipe d’experts en gestion de portefeuille et du risque de BlackRock.

Les FNB iShares sont gérés par Gestion d’actifs BlackRock Canada Limitée.



À propos de RBC Gestion mondiale d’actifs

RBC Gestion mondiale d’actifs (RBC GMA), division de gestion d’actifs de Banque Royale du Canada (RBC), regroupe les gestionnaires de fonds BlueBay Asset Management et Phillips, Hager & North gestion de placements. RBC GMA est un fournisseur mondial de services et de solutions de gestion de placements pour les investisseurs institutionnels, la clientèle fortunée et les particuliers. La société offre des comptes distincts, des fonds en gestion commune, des fonds communs de placement, des fonds de couverture, des fonds négociés en bourse et des stratégies de placement spécialisées. Le groupe de sociétés de RBC GMA gère un actif d’environ 580 milliards de dollars et compte quelque 1 500 employés au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie.

Les FNB RBC iShares comprennent des FNB RBC gérés par RBC Gestion mondiale d’actifs Inc. et des FNB iShares gérés par Gestion d’actifs BlackRock Canada Limitée. Les placements dans des FNB peuvent entraîner des commissions, des frais de suivi et des frais et dépenses de gestion. Veuillez lire le prospectus pertinent avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs ne se répètent pas nécessairement. Les décisions concernant la fiscalité, les placements ou d’autres matières devraient seulement être prises, le cas échéant, à la lumière des conseils d’un professionnel qualifié.

®/MC Marque(s) de commerce de la Banque Royale du Canada. Utilisée sous licence. iSHARES est une marque déposée de BlackRock, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et ailleurs. Utilisée sous licence. © Gestion d’actifs BlackRock Canada Limitée et RBC Gestion mondiale d’actifs Inc. 2022. Tous droits réservés.

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec :

Reem Jazar, BlackRock Communications, 1 416 919-9347