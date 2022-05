TELUS, la marque de télécommunication la plus digne de confiance au Canada

English French

Selon l’indice de confiance Gustavson envers les marques, TELUS devance ses concurrents au pays et se classe au premier rang des marques de confiance dans le secteur des télécommunications.



TELUS figure aussi pour la toute première fois au classement général des 20 marques les plus authentiques, se hissant au 12e rang parmi 402 entreprises.



VANCOUVER, Colombie-Britannique, 02 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS est fière d’annoncer qu’elle a été nommée, pour une quatrième année consécutive, marque de télécommunication la plus digne de confiance au pays dans le huitième rapport annuel sur l’ indice de confiance Gustavson envers les marques (GBTI) . Les consommateurs canadiens ont souligné sa responsabilité sociale, son intégrité et la confiance globale qu’ils portent à la marque. TELUS figure aussi pour la toute première fois au classement Gustavson général des 20 marques les plus authentiques au Canada, se hissant au 12e rang parmi 402 entreprises.

Cette reconnaissance de la Peter B. Gustavson School of Business de l’Université de Victoria s’ajoute aux nombreuses récompenses qu’a récemment reçues TELUS pour l’excellence de sa réputation et son engagement à accorder la priorité aux clients et aux collectivités. De plus, Brand Finance a désigné TELUS comme étant la marque de télécommunication affichant la valeur la plus élevée au Canada , avec une valorisation totale de la marque établie à 10,1 milliards de dollars en 2022. Une première dans l’histoire de l’entreprise! Le public canadien a aussi récemment nommé TELUS comme fournisseur de services mobiles le plus respecté au pays pour l’excellence de son service à la clientèle et de son engagement communautaire. TELUS figure aussi au classement des marques de l’année 2021 selon la revue Strategy et a été reconnue par le Globe and Mail comme l’une des meilleures marques interentreprises pour son leadership en sociocapitalisme.

« À TELUS, nous croyons fondamentalement que la réussite en affaires et l’action sociale vont de pair. Depuis plus de 22 ans, nous sommes à l’avant-garde mondiale du sociocapitalisme. Nous plaçons notre vocation sociale au cœur de tout ce que nous faisons et veillons à la croissance de l’entreprise ainsi qu’à notre influence positive », affirme Jill Schnarr, chef de l’innovation sociale et des communications à TELUS. « C’est un honneur d’être reconnue une fois de plus comme la marque de télécommunication la plus digne de confiance et la plus authentique au pays, et de savoir que nous avons gagné la confiance et la fidélité des consommateurs canadiens. Maintenant plus que jamais, les clients, les membres de l’équipe et les actionnaires veulent faire affaire avec des entreprises qui partagent leurs valeurs. Cette reconnaissance prestigieuse est le reflet direct de l’incroyable pouvoir de notre vocation sociale. Elle démontre que notre engagement inébranlable à prioriser le mieux-être de nos clients, des collectivités et de la planète donne d’excellents résultats et trouve écho auprès des citoyens. »

L’étude sur l’indice GBTI, réalisée en janvier 2022, s’appuie sur l’opinion de 9 189 consommateurs canadiens à propos de 402 marques nationales et mondiales réparties dans 26 secteurs. La confiance portée envers une marque repose sur l’évaluation de cinq critères qui influencent les consommateurs à recommander une marque à leur réseau : authenticité de la marque, capacité de la marque, notoriété de la marque, promotion de la marque et confiance globale envers la marque.

Pour en savoir plus sur l’engagement de TELUS qui consiste à accorder la priorité aux clients et aux collectivités, visitez telus.com/impactsocial.

