En mai, joignez-vous à la collectivité de la SP et sensibilisez la population à la SP

TORONTO, 02 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- En mai, la Société canadienne de la sclérose en plaques (Société de la SP) soulignera le Mois de la sensibilisation à la SP au moyen de multiples activités et événements. L’organisme a pour objectif d’amasser huit millions de dollars à cette occasion pour assurer le financement de travaux de recherche essentiels sur la SP et de programmes contribuant à l’amélioration de la qualité de vie des personnes touchées par la sclérose en plaques (SP).



D’un bout à l’autre du pays, les Canadiens et les Canadiennes uniront leurs efforts afin de faire connaître cette maladie et l’impact de celle-ci sur la vie des gens qui en sont atteints ou qui apportent du soutien à un proche aux prises avec la SP. Des gens s’inscrivent à la Marche SP, d’autres s’engagent dans des campagnes de défense des droits et des intérêts en vue de l’amélioration des systèmes en place, et des bénévoles des quatre coins du Canada incitent les membres de leur collectivité à passer à l’action.

« Cette année, je voudrais entamer le Mois de la sensibilisation à la SP en remerciant tous ceux et celles qui se dévouent corps et âme pour appuyer la collectivité de la SP et défendre les droits et les intérêts de ses membres. Je tiens aussi à souligner qu’il est impossible de quantifier les retombées du soutien que nous avons reçu des gens de notre pays, en particulier l’impact de l’aide que nous ont apportée au cours des deux dernières années les membres de nos collectivités ainsi que le personnel, les donateurs et donatrices et tous les autres sympathisants et sympathisantes de la Société de la SP », mentionne Pam Valentine, présidente et chef de la direction de la Société de la SP. « La recherche sur la SP a été marquée par de récentes avancées qui suscitent l’espoir et, comme jamais auparavant, nous pouvons avoir la certitude d’être sur le point d’assister à de nouvelles découvertes. Aujourd’hui, il importe plus que jamais de se mobiliser et de passer à l’action en vue de bâtir un avenir meilleur et de faire de l’éradication de la SP une réalité. »

La Société de la SP invite les Canadiens et les Canadiennes à souligner le Mois de la sensibilisation à la SP en prenant part aux activités suivantes :

Distribution virtuelle d’œillets dans les médias sociaux – le 4 mai.

Fin de semaine de la SP de M. Lube – 2 $ par vidange d’huile seront remis à la Société de la SP – du 6 au 8 mai.

Défi de la tour aux millions de dollars – les gens sont invités à aller voir les membres du personnel de KingSett Capital et de la collectivité de la SP qui oseront se lancer dans le vide et à faire un don pour encourager ceux-ci – du 9 au 11 mai, à Toronto.

Marche SP – tous et toutes peuvent s’inscrire à cet événement et amasser des fonds à l’occasion de celui-ci, qui se déroulera en personne ou de façon virtuelle – le 29 mai ou du début à la fin du mois.

Illumination de monuments et diffusion de proclamations en faveur de la collectivité de la SP durant la Journée mondiale de la SEP – 30 mai.

Campagne #stopponslaSP – possibilité de créer son propre événement de collecte de fonds à partir du site Mon défi pour stopper la SP – tout au long de l’année.

Signature des pétitions et des lettres ouvertes de la Société de la SP visant à inciter le gouvernement à prendre part au mouvement #prioriteSP.



De plus, du 2 au 4 mai, des représentants et des représentantes de la Société de la SP participeront à des rencontres virtuelles avec une soixantaine de membres de la classe politique à l’occasion de la Journée sur la Colline parlementaire afin d’amener le gouvernement à s’intéresser aux priorités de la collectivité de la SP : faire de la recherche sur la SP une priorité; investir dans des programmes de soins et des solutions d’hébergement; investir dans la sécurité de l’emploi et du revenu; faire de l’accessibilité des traitements une réalité pour les quelque 90 000 personnes de notre pays qui vivent avec la SP.

Pour être au fait des activités que la Société de la SP mènera durant le Mois de la sensibilisation à la SP et pour prendre part au mouvement #prioriteSP, rendez-vous à https://scleroseenplaques.ca/mois-sensibilisation-sp.

À propos de la sclérose en plaques et de la Société canadienne de la SP

Le Canada affiche l’un des taux de sclérose en plaques (SP) les plus élevés du monde. En moyenne, douze Canadiens et Canadiennes reçoivent un diagnostic de SP chaque jour. La SP est une maladie auto-immune chronique ciblant le système nerveux central (cerveau et moelle épinière). La SP est considérée comme une maladie épisodique, c’est-à-dire qu’elle se caractérise par la survenue de troubles invalidants dont la gravité et la durée varient et qui sont souvent suivis par des phases de rémission. Cette affection peut aussi se présenter sous une forme progressive. Elle se manifeste généralement chez des personnes âgées de 20 à 49 ans, qui en subiront les effets imprévisibles toute leur vie. La Société de la SP procure du soutien et de l’information aux personnes touchées par la SP et elle défend les droits et les intérêts de ces dernières. Elle subventionne par ailleurs la recherche sur la cause et le remède de la SP en vue de nous rapprocher d’un monde sans SP. Pour obtenir plus d’information sur la sclérose en plaques ou sur la Société de la SP, pour vous impliquer auprès de notre organisme ou pour faire un don afin de soutenir les personnes de notre pays touchées par la SP, rendez-vous à scleroseenplaques.ca ou composez le 1 800 268-7582.



Dialoguez en ligne en vous joignant à la collectivité de la SP. Retrouvez la Société de la SP sur Twitter et Instagram ou abonnez-vous à sa page Facebook.

