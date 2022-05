Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou : avis financier du 1er trimestre 2022

DES RESULTATS SOLIDES EN SOUTIEN DE L’ACTIVITE

Arrêté du 31 mars 2022 (Communiqué diffusé le 2 mai 2022)





DES ENCOURS EN CROISSANCE POUR ACCOMPAGNER LES TRANSITIONS ENERGETIQUES ET SOCIETALES EN INDRE ET LOIRE ET EN VIENNE





Au premier trimestre, 309 m€ de nouveaux crédits habitat ont été décaissés, portant l’encours à 7,3 md€ (+6,9% sur un an) et la part de marché à 36%. En parallèle, 53 m€ de nouveaux crédits à la consommation ont porté l’encours à 590 m€ et 37,4 % de parts de marché (en hausse de 0,7 pt sur un an), grâce notamment à la diffusion de la pré-attribution qui permet au client de connaitre par avance le montant et le taux du financement à la consommation déblocable en agence ou en ligne.

(en m€) Mars. 2021 Mars. 2022 Évol. Encours de crédits (réintégration de 223 M€ de crédits titrisés et auto-souscrits) 11 448 11 994 + 4,8 % Encours de collecte globale

(Bilan, assurance vie et titres)

Encours de collecte bilan (dépôts, épargne) 15 947







10 515 16 671







11 253 + 4,7%







+ 7,4%

La relation client s’intensifie sur l’ensemble des marchés avec, sur le premier trimestre, plus de 200 000 contacts et 70 000 rendez-vous faisant progresser l’Indice de Recommandation.

L’activité des professionnels, agriculteurs, entreprises et collectivités publiques a été soutenue par plus de 190 m€ de réalisations (+19% par rapport au premier trimestre 2021), grâce à la pré-attribution, à des accords avec des distributeurs locaux pour le financement sur le lieu de vente et surtout en s’appuyant sur un réseau spécifique de plus de 300 salariés.

Le financement en circuit court de l’économie du territoire est assuré par la hausse de 7,4% de la collecte bilan pour un encours à 11,3 md€. La collecte globale, qui inclut l’assurance vie et les titres, s’élève désormais à 16,7 md€ (+4,7% sur un an).

Enfin, 300 nouvelles associations, acteurs clés du développement et des liens sociaux du territoire, ont rejoint les plus de 13 500 associations qui continuent d’être accompagnées comme en 2021 où plus de 1,6 m€ de subventions aux partenaires avaient été mobilisées.

Par ailleurs, les assurances atteignent 324 000 contrats (+2,4% sur un an pour l’ensemble des marchés particuliers, agriculteurs et professionnels), et seront renforcées par de nouvelles offres automobiles et climatiques.





DES RESULTATS ET UNE STRUCTURE FINANCIERE SOLIDES POUR POURSUIVRE L’ACCOMPAGNEMENT DE TOUS LES CLIENTS





Le Produit Net Bancaire s’élève à 71,1 m€, en progression de +4,2%. Il bénéficie de la bonne tenue de l’activité commerciale, et intègre un produit exceptionnel lié à un ajustement de modèle de couverture de taux ainsi que l’impact du recul des marchés financiers.

Les charges générales d’exploitation, qui s’élèvent à 45,7 m€, en hausse de +2,2%, sont maitrisées tout en poursuivant la politique de recrutement et l’investissement dans le réseau d’agences et le digital.

Comptes individuels en normes françaises (en m€) Mars. 2021 Mars. 2022 Évol. Produit Net Bancaire 68,2 71,1 +4,2% Charges Générales d’Exploitation -44,7 -45,7 +2,2% Résultat Brut d’Exploitation 23,6 25,4 +8,0% Résultat Net Social 15,6 16,0 +2,1% Comptes consolidés en normes IFRS

(en m€) Mars. 2021 Mars. 2022 Évol. Résultat net consolidé part du Groupe 12,5 9,5 -24,6% Capitaux propres 2 230 2 495 +11,9% Total bilan 16 402 16 165 -1,5%

Les encours contentieux et en défaut baissent sur un an à 1,52% (-0,23 pt), pour un coût du risque net de 3,1 m€ sur le trimestre avec un renforcement des provisions d’anticipation. Par ailleurs, le dispositif a été renforcé par une équipe d’accompagnement des professionnels pour les aléas climatiques ou économiques.

Le résultat net social s’établit à 16,0 m€, en croissance de +2,1%. Le résultat net consolidé (en normes IFRS) est de 9,5 m€, en recul de 24,6%, sous l’effet de l’étalement de produits et de l’affectation pour leur montant annuel de charges (+1,2 m€ sur le FRU et FGDR), impact qui s’amortira au cours de l’exercice.

Le ratio de solvabilité à 27,9% (pour une exigence réglementaire de 10,5%), est gage de solidité financière et de capacité à accompagner les projets du territoire. Le ratio de liquidité (LCR) s'élève à 181% pour un seuil réglementaire à 100%.





VERS UN NOUVEAU PROJET D’ENTREPRISE POUR AGIR CHAQUE JOUR POUR LA TOURAINE ET LE POITOU





Les plus de 1 500 salariés et 800 administrateurs du Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou élaborent depuis un an, malgré les contraintes de la pandémie, un nouveau Projet d’Entreprise.

Il s’appuiera sur les réussites du précédent projet TEAM 2021 : un réseau densifié de 142 points de vente, une formation représentant plus de 7 % de la masse salariale, 45% de cadres femmes et des résultats sociétaux comme l’intégration de 7% de travailleurs handicapés ou l’accompagnement de la transition énergétique, avec plus de 700 m€ d’encours conservés ou originés.

Ce nouveau projet, Ensemble 2025, sera présenté au mois de juin pour continuer à Agir chaque jour pour l’Indre et Loire, la Vienne et leurs habitants.

Résultats arrêtés par le Conseil d’Administration en date du 29 avril 2022.

