Converge Technology Solutions Corp. Achève l'acquisition d'Interdynamix Systems

TORONTO et GATINEAU, Québec, 02 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Converge Technology Solutions Corp. («Converge» ou « la Société ») (TSX:CTS) (FSE:0ZB) (OTCQX:CTSDF), fournisseur de solutions TI et infonuagiques pilotées par logiciel, a le plaisir d'annoncer la la clôture de l'acquisition, précédemment signée, de DX Systems Corp (« Interdynamix »). Converge a annoncé la signature de l'acquisition d'Interdynamix le 28 mars 2022.



Interdynamix a été fondée en 1995 dans le but de combler une lacune importante dans le secteur de la technologie des ressources d'ingénierie d'élite. L'organisation est connue dans le secteur des technologies de l'information en tant que leader mondial dans la résolution des problèmes commerciaux avec des solutions et des services innovants, allant du domaine infonuagique et de l'infrastructure à celui du Conseil en Code source accessible. Abritant des laboratoires IDX, Interdynamix propose également des tests fonctionnels, techniques et de performance pour valider les systèmes d'architecture et assurer des migrations transparentes.

Interdynamix rejoint le portefeuille de sociétés annoncé par Converge ou ses filiales depuis octobre 2017. La famille de sociétés de Converge comprend également Corus Group, LLC; Northern Micro, Inc.; 10084182 Canada Inc. opérant sous le nom de Becker-Carroll; Key Information Systems, Inc.; BlueChip Tek, Inc.; Lighthouse Computer Systems, Inc.; Software Information Systems LLC.; Nordisk Systems, Inc.; Essex Technology Group, Inc.; Datatrend Technologies, Inc.; VSS, LLC; Solutions PCD, Inc.; Unique Digital, Inc.; Workgroup Connections, Inc.; Vivvo Application Studios LTD.; Vicom Computer Services, Inc.; CarpeDatum LLC; Accudata Systems, Inc.; Dasher Technologies, Inc.; ExactlyIT, Inc.; REDNET AG; Vicom Infinity, Inc.; Infinity Systems Software, Inc.; LPA Software Solutions, LLC; OPIN Digital, Inc; Paragon Development Systems, Inc.; Visucom GmbH; 1CRM Systems Corp.; et Creative Breakthroughs, Inc.

À propos d'Interdynamix

Interdynamix (IDX) assure à parts égales l'ingénierie de solutions et le conseil commercial. Pour résoudre les problèmes de nos clients, Interdynamix combine une compréhension approfondie des écosystèmes commerciaux et technologiques de nos clients avec une équipe d'ingénieurs d'élite qui se concentrent sans relâche sur la réalisation des objectifs économiques et commerciaux de nos clients. Fondée en 1995 à Edmonton, en Alberta, au Canada, pour combler une lacune importante en ressources d'ingénierie d'élite, Interdynamix est désormais composée de plus de 50 chefs de file, architectes, ingénieurs, professionnels des ventes et au soutien, et est connue dans l'industrie des technologies de l'information comme chef de file mondial dans la résolution des problèmes commerciaux avec des solutions technologiques innovantes.

À propos de Converge

Converge Technology Solutions Corp. est un fournisseur de solutions TI et infonuagiques pilotées par logiciel spécialisé dans la prestation de solutions et de services de pointe. L'approche globale de Converge en matière de solutions permet de proposer des offres en matière d'analyses avancées, de modernisation des applications, de nuage, de cybersécurité, d'infrastructure numérique et de lieu de travail numérique à des clients de divers secteurs. La société appuie ces solutions en proposant son savoir-faire en matière de conseil, de mise en œuvre et de gestion auprès des principaux fournisseurs informatiques du marché. Cette approche à plusieurs facettes permet à Converge de répondre aux exigences commerciales et technologiques uniques de tous les clients des secteurs public et privé. Pour en savoir plus, visitez convergetp.com.

