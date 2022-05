Equinors generalforsamling – Energiomstillingsplan

English Norwegian

Equinor ASAs (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) generalforsamling finner sted 11. mai 2022, klokken 16.00. Innkalling med aksjonærforslag og svar fra styret ble publisert 19. april 2022.

Equinor har lagt frem selskapets Energiomstillingsplan for rådgivende votering på generalforsamlingen.

Vi har mottatt spørsmål fra enkelte aksjonærer i forbindelse med at to fullmaktsrådgivere anbefalte å stemme mot planen. Vi viser derfor til et sammendrag av energiomstillingsplanen og selskapets svar på www.equinor.com/no/om-oss/generalforsamling-2022 under «nedlastinger og filer».

Svaret er også lagt ved denne meldingen. Vi imøteser spørsmål og klargjøringer som investorer måtte ha for å kunne vurdere og støtte Energiomstillingsplanen.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Vedlegg