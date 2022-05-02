FLEURY MICHON : Déclaration des opérations de rachat d'actions du 25 avril 2022 au 29 avril 2022

PROGRAMME DE RACHAT
DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES
SOCIETE FLEURY MICHON
Présentation agrégée par jour et par marché
Période : 25/04/2022 au 29/04/2022
|Nom de l'émetteur
|Code Identifiant de l'émetteur
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier
(en nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions
|Marché
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|25/04/2022
|FR0000074759
|432
|22,1213
|XPAR
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|26/04/2022
|FR0000074759
|433
|22,46582
|XPAR
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|27/04/2022
|FR0000074759
|362
|22,63757
|XPAR
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|28/04/2022
|FR0000074759
|548
|22,98942
|XPAR
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|29/04/2022
|FR0000074759
|809
|23,2
|XPAR
Détail transaction par transaction
|Nom de l'émetteur
|Code Identifiant
|Nom du PSI
|Code Identifiant PSI
|Jour/Heure de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Prix unitaire (unité)
|Devise
|Quantite achetée
|Code identifiant Marché
|Numéro de référence de la transaction
|Objectif du rachat
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|25/04/2022 09:00:23
|FR0000074759
|22,
|EUR
|39
|XPAR
|1110447-513b115
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|25/04/2022 09:00:23
|FR0000074759
|22,
|EUR
|30
|XPAR
|1110447-769b115
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|25/04/2022 09:53:58
|FR0000074759
|22,
|EUR
|50
|XPAR
|1110447-3841b115
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|25/04/2022 12:15:53
|FR0000074759
|22,
|EUR
|1
|XPAR
|1110447-4865b115
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|25/04/2022 14:19:33
|FR0000074759
|22,1
|EUR
|7
|XPAR
|1110447-5377b115
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|25/04/2022 14:19:33
|FR0000074759
|22,1
|EUR
|43
|XPAR
|1110447-5633b115
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|25/04/2022 14:19:52
|FR0000074759
|22,1
|EUR
|7
|XPAR
|1110447-5889b115
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|25/04/2022 14:50:36
|FR0000074759
|22,1
|EUR
|43
|XPAR
|1110447-6145b115
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|25/04/2022 16:28:24
|FR0000074759
|22,2
|EUR
|50
|XPAR
|1110447-7425b115
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|25/04/2022 16:28:34
|FR0000074759
|22,2
|EUR
|32
|XPAR
|1110447-7681b115
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|25/04/2022 16:28:34
|FR0000074759
|22,2
|EUR
|18
|XPAR
|1110447-7937b115
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|25/04/2022 16:28:54
|FR0000074759
|22,2
|EUR
|50
|XPAR
|1110447-8193b115
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|25/04/2022 16:50:12
|FR0000074759
|22,2
|EUR
|62
|XPAR
|1110447-8449b115
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|26/04/2022 09:07:27
|FR0000074759
|22,3
|EUR
|9
|XPAR
|1110447-1025b116
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|26/04/2022 09:41:42
|FR0000074759
|22,4
|EUR
|15
|XPAR
|1110447-1537b116
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|26/04/2022 12:28:19
|FR0000074759
|22,5
|EUR
|200
|XPAR
|1110447-2561b116
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|26/04/2022 12:28:33
|FR0000074759
|22,5
|EUR
|50
|XPAR
|1110447-2817b116
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|26/04/2022 12:29:39
|FR0000074759
|22,5
|EUR
|50
|XPAR
|1110447-3073b116
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|26/04/2022 13:14:12
|FR0000074759
|22,4
|EUR
|44
|XPAR
|1110447-3329b116
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|26/04/2022 13:44:35
|FR0000074759
|22,4
|EUR
|9
|XPAR
|1110447-3585b116
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|26/04/2022 14:57:05
|FR0000074759
|22,4
|EUR
|50
|XPAR
|1110447-3841b116
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|26/04/2022 15:46:14
|FR0000074759
|22,3
|EUR
|6
|XPAR
|1110447-4097b116
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|27/04/2022 09:32:28
|FR0000074759
|22,3
|EUR
|85
|XPAR
|1110447-257b117
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|27/04/2022 16:42:42
|FR0000074759
|22,4
|EUR
|22
|XPAR
|1110447-2305b117
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|27/04/2022 17:03:58
|FR0000074759
|22,5
|EUR
|24
|XPAR
|1110447-2817b117
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|27/04/2022 17:22:42
|FR0000074759
|22,7
|EUR
|3
|XPAR
|1110447-4353b117
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|27/04/2022 17:35:23
|FR0000074759
|22,8
|EUR
|33
|XPAR
|1110447-4865b117
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|27/04/2022 17:35:23
|FR0000074759
|22,8
|EUR
|53
|XPAR
|1110447-5121b117
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|27/04/2022 17:35:23
|FR0000074759
|22,8
|EUR
|12
|XPAR
|1110447-5377b117
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|27/04/2022 17:35:23
|FR0000074759
|22,8
|EUR
|43
|XPAR
|1110447-5633b117
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|27/04/2022 17:35:23
|FR0000074759
|22,8
|EUR
|9
|XPAR
|1110447-5889b117
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|27/04/2022 17:35:37
|FR0000074759
|22,8
|EUR
|34
|XPAR
|1110447-6145b117
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|27/04/2022 17:36:05
|FR0000074759
|22,8
|EUR
|44
|XPAR
|1110447-6401b117
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|28/04/2022 09:02:50
|FR0000074759
|22,8
|EUR
|12
|XPAR
|1110447-1025b118
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|28/04/2022 09:44:37
|FR0000074759
|22,8
|EUR
|42
|XPAR
|1110447-1281b118
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|28/04/2022 09:49:47
|FR0000074759
|23,
|EUR
|28
|XPAR
|1110447-2049b118
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|28/04/2022 09:49:47
|FR0000074759
|23,
|EUR
|29
|XPAR
|1110447-2305b118
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|28/04/2022 09:49:47
|FR0000074759
|23,
|EUR
|43
|XPAR
|1110447-2561b118
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|28/04/2022 09:50:03
|FR0000074759
|23,
|EUR
|40
|XPAR
|1110447-2817b118
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|28/04/2022 09:51:43
|FR0000074759
|23,
|EUR
|10
|XPAR
|1110447-3073b118
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|28/04/2022 11:12:06
|FR0000074759
|22,8
|EUR
|10
|XPAR
|1110447-3841b118
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|28/04/2022 12:35:27
|FR0000074759
|22,9
|EUR
|93
|XPAR
|1110447-4609b118
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|28/04/2022 12:35:27
|FR0000074759
|22,9
|EUR
|7
|XPAR
|1110447-4865b118
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|28/04/2022 12:35:39
|FR0000074759
|22,9
|EUR
|32
|XPAR
|1110447-5121b118
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|28/04/2022 15:06:56
|FR0000074759
|23,1
|EUR
|26
|XPAR
|1110447-6657b118
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|28/04/2022 15:06:56
|FR0000074759
|23,1
|EUR
|55
|XPAR
|1110447-6913b118
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|28/04/2022 15:06:56
|FR0000074759
|23,1
|EUR
|19
|XPAR
|1110447-7169b118
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|28/04/2022 17:25:03
|FR0000074759
|23,1
|EUR
|2
|XPAR
|1110447-8705b118
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|28/04/2022 17:29:38
|FR0000074759
|23,1
|EUR
|98
|XPAR
|1110447-9217b118
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|28/04/2022 17:29:38
|FR0000074759
|23,1
|EUR
|2
|XPAR
|1110447-9473b118
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|29/04/2022 09:55:16
|FR0000074759
|23,2
|EUR
|26
|XPAR
|1110447-769b119
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|29/04/2022 13:00:31
|FR0000074759
|23,2
|EUR
|16
|XPAR
|1110447-1025b119
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|29/04/2022 15:46:50
|FR0000074759
|23,2
|EUR
|709
|XPAR
|act20220429-134650-861-00
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|29/04/2022 16:37:52
|FR0000074759
|23,2
|EUR
|58
|XPAR
|1110447-1281b119
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
Pièce jointe