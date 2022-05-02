FLEURY MICHON : Déclaration des opérations de rachat d'actions du 25 avril 2022 au 29 avril 2022

| Source: FLEURY MICHON FLEURY MICHON

Pouzauges, FRANCE

PROGRAMME DE RACHAT

DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

SOCIETE FLEURY MICHON

Présentation agrégée par jour et par marché

Période : 25/04/2022 au 29/04/2022

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier
(en nombre d'actions)		Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2725/04/2022FR0000074759 432 22,1213XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2726/04/2022FR0000074759 433 22,46582XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2727/04/2022FR0000074759 362 22,63757XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2728/04/2022FR0000074759 548 22,98942XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2729/04/2022FR0000074759 809 23,2XPAR

Détail transaction par transaction

Nom de l'émetteurCode IdentifiantNom du PSICode Identifiant PSIJour/Heure de la transactionCode identifiant de l'instrument financierPrix unitaire (unité)DeviseQuantite achetéeCode identifiant MarchéNuméro de référence de la transactionObjectif du rachat
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3925/04/2022 09:00:23FR0000074759 22,EUR 39XPAR1110447-513b115FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
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FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3925/04/2022 09:53:58FR0000074759 22,EUR 50XPAR1110447-3841b115FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3925/04/2022 12:15:53FR0000074759 22,EUR 1XPAR1110447-4865b115FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3925/04/2022 14:19:33FR0000074759 22,1EUR 7XPAR1110447-5377b115FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3925/04/2022 14:19:33FR0000074759 22,1EUR 43XPAR1110447-5633b115FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
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FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3925/04/2022 14:50:36FR0000074759 22,1EUR 43XPAR1110447-6145b115FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
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FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3925/04/2022 16:28:34FR0000074759 22,2EUR 32XPAR1110447-7681b115FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
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FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3929/04/2022 09:55:16FR0000074759 23,2EUR 26XPAR1110447-769b119FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3929/04/2022 13:00:31FR0000074759 23,2EUR 16XPAR1110447-1025b119FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3929/04/2022 15:46:50FR0000074759 23,2EUR 709XPARact20220429-134650-861-00FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3929/04/2022 16:37:52FR0000074759 23,2EUR 58XPAR1110447-1281b119FLEURY MICHON STOCK OPTIONS

Pièce jointe


Attachments

Déclaration Transactions du 25 au 29 avril 2022