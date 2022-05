Neeiliniame visuotiniame LITGRID AB akcininkų susirinkime priimti sprendimai

English Lithuanian

2022 m. gegužės 2 d. įvykusiame neeiliniame visuotiniame LITGRID AB (įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius) akcininkų susirinkime buvo priimtas sprendimas:

Dėl pritarimo LITGRID AB 2022 m. balandžio 8 d. valdybos sprendimui (sprendimo Nr. 9)

Pritarta ilgalaikio turto sukūrimui sudarant 330 kV EPL Vilnius-Neris projektavimo ir rangos darbų sutartį su „Žilinskis ir Co“, UAB, juridinio asmens kodas 304317232, kurios registruota buveinė yra Ateities pl. 31, Kaunas, Patvirtintos esmines 330 kV EPL Vilnius-Neris projektavimo ir rangos darbų sutarties sąlygos:

2.1. Sutarties šalys - LITGRID AB, juridinio asmens kodas 302564383, registruota buveinė Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius, ir „Žilinskis ir Co“, UAB, juridinio asmens kodas 304317232, registruota buveinė Ateities pl. 31, Kaunas;

2.2. Sutarties objektas: 330 kV oro linijos Vilnius-Neris projektavimo ir rangos darbai (pagal Tarptautinės inžinierių konsultantų federacijos (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conceils, FIDIC) išleistos Rangovo projektuojamų statybos ir inžinerinių darbų, elektros ir mechanikos įrenginių projektavimo ir statybos bei įrangos sutarties sąlygos (Geltonoji knyga), pirmas leidimas 1999 m.).

2.3. Sutarties galiojimo terminas - Darbai turi būti atlikti pilna apimtimi ir tinkamai užbaigti iki 2025-06-01. Sutartis galioja iki visiško šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo arba sutarties nutraukimo. Darbų atlikimo terminas Šalių raštišku susitarimu gali būti pratęstas dėl Nenugalimos jėgos aplinkybių arba Pakeitimų atlikimo Sutartyje nurodyta tvarka.

2.4. Sutarties kaina ir kainodara, atsiskaitymo tvarka, rezervas:

2.4.1. Sutarties kaina – 31 900 000 € be PVM;

2.4.2. Kainodara - taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuota kaina su peržiūra.

2.4.3. Sutarties kainos pataisymai dėl pasikeitusių Išlaidų kainų - Rangovui mokėtinos sumos už Rangos darbus gali būti perskaičiuojamos tik tuo atveju, jeigu LR statistikos departamento skelbiamo mėnesinio statybos sąnaudų kainų indekso „Inžineriniai statiniai“ (Indeksas) reikšmė pakinta: (A) daugiau kaip 10% per bet kurį 12 mėnesių laikotarpį, arba (B) daugiau kaip 15% per bet kurį laikotarpį po statybą leidžiančio dokumento išdavimo, jeigu tuo laikotarpiu metinis indeksavimas nebuvo atliekamas. Sutarties kainos perskaičiavimu suinteresuota Šalis parengia Rangovui mokėtinų sumų perskaičiavimo aktą. Sutarties kainos pakeitimas turi būti įforminamas rašytiniu susitarimu dėl Sutarties keitimo.

2.4.4. Sutarties Konkrečiųjų sąlygų 13.1 p. suteikia teisę keisti sutartį, jeigu kyla objektyvus poreikis dėl Pirkimų įstatymo 97 str. arba kitame Įstatyme nustatytų priežasčių (nenumatytų aplinkybių). Rangovas, manydamas pagal sutartį jam turi būti suteikta teisė gauti papildomą mokėjimą, privalo pranešti Inžinieriui, aprašydamas įvykį ar aplinkybes, dėl kurių kyla pretenzijos. Tokį pranešimą Rangovas privalo pateikti per 28 dienas nuo tada, kai apie įvykį ir aplinkybes tapo žinoma Rangovui (Sutarties 20.1 p.).

2.4.5. Sutarties kainos pataisymai dėl Įstatymų pakeitimo - Sutarties kaina bus perskaičiuojama, jeigu po Sutarties sudarymo pasikeis Įstatymai arba jų aiškinimas ir dėl to padidės arba sumažės Rangovo Išlaidos (Sutarties vykdymo kaštai). Rangovas neturės teisės į pelną nuo padidėjusių Išlaidų. Sutarties kaina bus perskaičiuojama, atsižvelgiant į PVM padidėjimus ar sumažėjimus dėl Įstatymų, susijusių su PVM. Kitus mokesčius (išskyrus PVM) reglamentuojančių teisės aktų pakeitimai neturės įtakos Sutarties kainai.

2.4.6. Rezervas – netaikomas.

2.5. Įsipareigojimų užtikrinimo priemonės - Sutarties įvykdymas bus užtikrinamas Užsakovui priimtina pirmo pareikalavimo, besąlygine ir neatšaukiama banko garantija. Užtikrinimo dydis - 10 proc. nuo pradinės Sutarties kainos (be PVM).

3. LITGRID AB generalinis direktorius įgaliotas be atskiro LITGRID AB valdybos sprendimo priimti sprendimus dėl sutarties esminių sąlygų – sutarties kainos – pakeitimo mažinant kainą be jokių apribojimų arba didinant kainą sudarant susitarimus dėl papildomų darbų įsigijimo ir / ar pagrįsto medžiagų / įrangos kainų padidėjimo, jeigu bendra visų susitarimų dėl papildomų darbų kainų suma neviršija 10% (t.y. 3 190 000 EUR be PVM) nuo pradinės sutarties kainos.

4. LITGRID AB generalinis direktorius įpareigotas apie šio sprendimo 3 p. priimtus sprendimus dėl sutarties esminės sąlygos pakeitimo informuoti valdybą prieš priimant tokį sprendimą el. laišku.