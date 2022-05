Brianna Blaney et Aria Hahn, cofondatrices de Pocketed, remportent la finale 2021-2022 du concours de présentation Odlum Brown du Forum et une bourse de 25 000 $

English French

VANCOUVER (Colombie-Britannique), 02 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Forum , un organisme canadien à but non lucratif dont la mission est d’encadrer, d’éduquer et d’outiller les entrepreneures qui s’identifient en tant que femmes, est ravi d’annoncer que Brianna Blaney et Aria Hahn, cofondatrices de Pocketed , ont remporté la finale du concours de présentation Odlum Brown du Forum et une bourse de 25 000 $ pour soutenir leur vision et la prospérité de leur entreprise.



« C’est un honneur d’avoir été sélectionné comme lauréate de cette année de la finale du concours de présentation Odlum Brown du Forum », déclare Brianna Blaney, PDG et cofondatrice de Pocketed. « La somme de 25 000 dollars qui nous a été octroyée contribuera de manière importante à la croissance de notre plateforme pour aider davantage d’entreprises à accéder à des subventions et à des crédits d’impôt. Qu’il s’agisse d’une entreprise en démarrage, d’une petite entreprise ou d’une activité parallèle, il existe des sources de financement pour vous aider à développer vos affaires. »

« Le mentorat fourni par Ali Pejman tout au long de ce processus a été d’une valeur inestimable. Mille mercis au Forum pour avoir mis à notre disposition du mentorat, une communauté et des possibilités d’accès à du capital », mentionne Aria Hahn, directrice de la technologie et cofondatrice de Pocketed.

La finale, qui a eu lieu à l’hôtel Fairmont de Vancouver le 28 avril 2022 et a été diffusée en continu à des publics de tout le pays, a permis cette année à plus de 2000 participants et téléspectateurs d’entendre certaines des entrepreneures les plus prometteuses du Canada, issues de divers secteurs émergents, présenter leur vision d’entreprise dans l’espoir de repartir avec une bourse pour appuyer leurs projets d’affaires. L’événement a également permis d’amasser 657 000 $ pour soutenir les programmes continus du Forum qui souligne cette année son 20e anniversaire.

« Nous félicitons les finalistes de cette année, qui ont toutes changé la donne dans leurs secteurs respectifs », a déclaré Paulina Cameron, directrice générale du Forum. « À mesure que de plus en plus de femmes au Canada fondent leur propre entreprise, le Forum continue d’élaborer et d’étendre des programmes visant à soutenir et à mettre en relation des entrepreneures à l’instar des finalistes de cette année. »

Les finalistes en question étaient les suivantes : Ashwaq Al-Hashedi, cofondatrice et directrice générale d’ INViCARE de Montréal (Québec); Brianna Blaney et Aria Hahn, cofondatrices de Pocketed de Vancouver (Colombie-Britannique); et Yasemin Emory et Whitney Geller, cofondatrices de Jems de Toronto (Ontario).

Au cours des trois derniers mois, ces finalistes ont travaillé avec leurs mentors, notamment Amielle Lake , cofondatrice et directrice commerciale de CarboNet, Ali Pejman , associé directeur à Fort Capital Partners, et Leah Nguyen , agente des investissements principale à InBC Investment Corp, afin de se préparer pour la finale du concours de présentation Odlum Brown du Forum et de gagner en clarté et en visibilité pour leurs entreprises.

La soirée a été animée par la personnalité de la télévision Sonia Mangat, avec la participation spéciale de l’auteur-compositeur-interprète Jill Barber, en nomination à trois reprises aux Prix Juno. Le groupe musical M’Girl a également interprété un accueil musical autochtone. La production de l’événement a été rendue possible grâce à de nombreux partenaires extraordinaires, dont CountDown Events, une entreprise appartenant à des femmes.

Pour voir la finale, visitez le site https://youtu.be/zu7hwgSsIHE.

Le concours de présentation du Forum ou « Forum Pitch » est un programme national qui vise à éliminer les obstacles qui empêchent les entrepreneures d’accéder à des capitaux et à les aider à naviguer et à accélérer leur parcours de financement. Depuis son lancement en 2016, le concours a accueilli 1 284 demandes de participation. Odlum Brown Limited, qui soutient depuis longtemps le Forum, est revenue à titre de commanditaire principale de l’événement. Cette année, la bourse de 25 000 $ a été généreusement offerte par Wheaton Precious Metals, qui est revenue à titre de commanditaire financière du concours.

À propos du Forum

Le Forum est un organisme de bienfaisance canadien qui a pour mission de donner aux entrepreneures l’accès aux ressources et à la communauté dont elles ont besoin pour prospérer dans le monde des affaires. Alors que le Forum célèbre son 20e anniversaire cette année, l’organisme constate toujours une augmentation du besoin de programmes dans tout le pays pour appuyer les femmes de plus en plus nombreuses qui se lancent en affaires. Au cours des trois dernières années, le nombre de participantes aux programmes a fait un bond de 345 %. Par son action, le Forum vient en aide à plus de 1 900 femmes issues de 193 communautés uniques dans 11 provinces tous les ans.

À ce jour, le Forum a soutenu plus de 10 000 entrepreneures au Canada en proposant des programmes et des événements, notamment le concours de présentation , le programme de mentorat et le programme Série E. Visitez theforum.ca pour obtenir de plus amples renseignements.

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/46a8086d-1d5b-456f-95e8-cbed4752635c/fr