DERICHEBOURG Aeronautics Services renforce sa présence en Allemagne

DERICHEBOURG Aeronautics Services Gmbh, filiale allemande du Groupe DERICHEBOURG spécialisée dans l’aéronautique, annonce le rachat de la société YLIPSON GmbH, spécialisée dans les métiers de l’Engineering aéronautique depuis plus de 50 ans. Basée à Hambourg, YLIPSON GmbH enregistre un chiffre d’affaires de plus de 5,8 millions d’euros en 2021 et emploie 91 personnes.

Cette acquisition apporte une expertise complémentaire visant à se positionner comme un partenaire incontournable auprès d’Airbus notamment sur les prestations EMES3.

À propos de DERICHEBOURG AERONAUTICS SERVICES GmbH :

Créée en 2008, la filiale allemande de DERICHEBOURG aeronautics services est devenue en quelques années un acteur majeur de la sous-traitance industrielle en Allemagne.

Attestée par de nombreux agréments & certifications et par la fidélité de ses clients, la qualité des prestations de DERICHEBOURG Aeronautics Services repose en premier lieu sur l’expertise de ses équipes et sur une parfaite connaissance de tous les programmes Airbus. Elles interviennent sur les métiers du Manufacturing Engineering, de l’Inspection & Support qualité mais aussi de la production ou de la logistique.

DERICHEBOURG aeronautics services Gmbh compte aujourd’hui 106 collaborateurs et présente un chiffre d’affaires en 2021 de 7,1 millions d’euros.

A propos de YLIPSON GmbH :

Créée en 1965, l’entreprise YLIPSON est reconnue comme un sous-traitant fiable sur les métiers de l’engineering cabine, la structure avion, les systèmes cabine et l’ingénierie de production.

Dotée de la certification EN 9100 et de la norme ISO 9001, YLIPSON déploie ses compétences pour les certifications, les matières, les cabines & les systèmes, la customisation, retrofit entre autres.

Son expertise est reconnue dans de nombreux secteurs industriels de l’aéronautique à l’automobile, dans un souci permanent de performance technologique, énergétique et écologique.

Contact presse Derichebourg Aeronautics Services :

elodie.escaig@derichebourg.com

