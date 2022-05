English French Dutch

Umicore - Déclaration de transparence par Norges Bank

Conformément à l’article 14. § 1 de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité de participations importantes, Norges Bank a informé Umicore le 29 avril 2022 qu’au 25 avril 2022, elle avait franchi à la hausse le seuil réglementaire de 5% pour les droits de vote directs. Au total (droits de vote directs + instruments financiers assimilés) Norges Bank détient 5,15% des actions et des droits de vote de la société Umicore.





Résumé des transactions :

Date de franchissement du seuil Date de la notification Droits de vote directs après la transaction Instruments financiers assimilés après la transaction Total 25 april 2022 29 april 2022 5,06% 0,09% 5,15%





Détails de la notification:

Date de la notification: 29 avril 2022

Date de dépassement du seuil: 25 avril 2022

Seuil des droits de vote directs franchi à la hausse: 5%

Notification par: Norges Bank

Dénominateur: 246.400.000

Détails de la notification:

La chaîne de traçabilité est disponible à la fin de cette déclaration et vous pouvez la retrouver ici .





Pour tout complément d'information

Investor Relations

Eva Behaeghe +32 2 227 70 68 eva.behaeghe@umicore.com

Adrien Raicher +32 2 227 70 68 adrien.raicher@umicore.com





