Equifax (MD) Canada passe à la dernière étape de sa transformation infonuagique en collaboration avec Borrowell

TORONTO, 02 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Equifax Canada a officiellement lancé la dernière étape de sa transformation infonuagique en procédant à la migration des produits et des services de son partenaire clé Borrowell inc. vers le nouveau nuage Equifax. Cette transformation de la technologie et de la sécurité de 1,5 milliard de dollars d’Equifax inc. permet au nuage Equifax d’offrir une infrastructure de classe mondiale adaptée au traitement des données fortement réglementé.



Borrowell, principale entreprise de technologie financière et de formation dans le marché du crédit au pays, est l’un des plus importants contributeurs de données et partenaires d’Equifax Canada. À ce jour, l’entreprise a traité plus de neuf millions de transactions dans le nuage Equifax, permettant ainsi d’offrir gratuitement un pointage de crédit d’Equifax à ses plus de deux millions de membres. Grâce à la puissance du nuage Equifax, les consommateurs canadiens qui souscrivent aux services de Borrowell recevront un pointage de crédit qui reflète les renseignements complets les plus à jour disponibles, les aidant ainsi à atteindre leurs objectifs financiers et à profiter de la meilleure situation financière possible.

« Borrowell donne accès à de la formation en matière de crédit, à des outils numériques novateurs et à des expériences personnalisées conçues pour permettre à tous les Canadiens de garder le contrôle et d’être confiants pour l’avenir, a déclaré Andrew Graham, cofondateur et PDG de Borrowell. Si le nuage présente de nombreux avantages, nous sommes également enthousiasmés par les nouveaux produits et les nouvelles caractéristiques que nous serons en mesure d’offrir à nos membres grâce à cette technologie. »

Le nuage Equifax est conçu à partir d’une technologie infonuagique de pointe qui vise à optimiser le rendement, la sécurité et la capacité d’innovation. Le nouvel environnement Data Fabric d’Equifax permettra aux clients de prendre des décisions plus éclairées en temps réel grâce à des analyses et à des aperçus plus agiles. Le nuage Equifax permet d’ingérer et d’analyser des données à grande échelle, grâce à une capacité accrue de convertir les données continues en aperçus exploitables, le tout conformément à des normes strictes de gouvernance et de sécurité. De plus, des capacités avancées d’application de clés de liaison permettront aux créanciers d’accéder à divers ensembles de données en temps réel, ce qui réduira considérablement le temps d’attente pour l’approbation des consommateurs et éliminera les irritants liés au processus de prêt.

« Nous façonnons la nouvelle Equifax grâce au nuage Equifax dans le but de stimuler de nouvelles innovations et solutions qui aident les gens à profiter de la meilleure situation financière possible, a déclaré Sue Hutchison, présidente d’Equifax Canada. Notre collaboration avec Borrowell a dépassé nos plus grandes attentes; elle s’est avérée un véritable partenariat avec l’objectif commun de tirer parti des capacités infonuagiques et de Data Fabric d’Equifax dans nos nouvelles offres de produits aux clients de Borrowell grâce à des composants provenant de multiples sources de données ».

La migration vers le nuage Equifax a permis d’offrir aux membres de Borrowell un service plus rapide et encore plus efficace lorsqu’ils présentent une demande de crédit. Les transactions de Borrowell sont traitées en quelques millisecondes au moyen de Data Fabric d’Equifax, permettant un accès sécurisé et en temps réel aux informations essentielles à la prise de décision en matière de crédit. Grâce à l’accès à un plus grand nombre de points de données et à des capacités avancées d’application de clés de liaison, la correspondance des recherches a augmenté de 50 points de base. Concrètement, cinq millions de demandes de crédit supplémentaires se verront attribuer un dossier de crédit de consommateur au Canada.

Equifax, inc. prévoit achever dans une large mesure les migrations nord-américaines vers le nuage en 2022. Pour de plus amples informations sur le nuage Equifax, veuillez visiter le site : www.consumer.equifax.ca/business/equifax-cloud/ .

À propos d’Equifax

Chez Equifax (NYSE : EFX), nous croyons que les connaissances entraînent le progrès. En tant que société internationale des secteurs des données, des analyses et des technologies, Equifax joue un rôle essentiel dans l’économie mondiale en aidant les institutions financières, les entreprises, les employeurs et les organismes gouvernementaux à prendre des décisions cruciales avec une assurance accrue. En s’appuyant sur son ensemble unique de données différenciées ainsi que sur des analyses et des solutions infonuagiques de pointe, elle offre des aperçus qui favorisent la croissance de ses clients et aident les gens à aller de l’avant. Ayant son siège social à Atlanta et comptant plus de 13 000 employés partout dans le monde, Equifax exploite ses activités ou possède des investissements dans 25 pays en Amérique du Nord, en Amérique Centrale, en Amérique du Sud, en Europe et dans la région d’Asie-Pacifique. Pour en savoir plus, visitez Equifax.ca.

À propos de Borrowell

Borrowell a pour mission de rendre la prospérité financière accessible à tous. La société, qui compte plus de deux millions de membres au Canada, offre gratuitement des pointages de crédit, une surveillance hebdomadaire du crédit, de la formation financière, des solutions pour bâtir un historique de crédit ainsi que des outils numériques tels que l’encadrement en matière de crédit et des recommandations personnalisées de produits financiers. Pour en savoir plus, visitez borrowell.com ou téléchargez l’application mobile pour Android ou iOS .

Personnes-ressources :

Relations avec les médias – Equifax Canada

MediaRelationsCanada@equifax.com