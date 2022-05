HPQ annonce l’obtention de l’approbation conditionnelle de la bourse de croissance TSX pour son reclassement de sa classification de société minière de groupe 2 à un émetteur de technologie de groupe 1

English French

MONTRÉAL, 02 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources HPQ Silicium inc. (« HPQ » ou « la Société ») (TSX-V : HPQ) (OTCQX : HPQFF) (FWB : UGE), un fournisseur de solutions innovantes à base de silicium et une société de développement technologique, souhaite informer ses actionnaires qu’elle a reçu l’approbation conditionnelle pour changer sa classification d’émetteur Minier de groupe 2 à celui d’émetteur Industrie, Technologie ou Science de la vie de groupe 1 à la Bourse de croissance TSX.



Compte tenu de l’accent mis par la Société sur la commercialisation de ses solutions novatrices à base de silicium et le développement de technologies, y compris la technologie d’extraction d’hydrogène, la Société estime que le changement de sa classification et une mise à niveau en tant qu’émetteur de Groupe 1 à la Bourse de croissance TSX (« TSX-V ») reflète mieux les activités de base actuelles de la Société.

Le changement prévu de notre classification est conditionnel à ce que les étapes suivantes soient complétées d’ici le 1er août 2022:

Approbation par la TSX-V de la version finale de la demande de changement de classification d’affaire qui sera incorporée dans la circulaire d’information de la direction mise à la disposition des actionnaires pour approbation au calendrier des assemblées générales annuelles et extraordinaires de HPQ qui aura lieu le 30 juin 2022,



L’approbation des actionnaires de la Société de la demande de changement de classification d’affaire.

Bernard Tourillon, PDG de HPQ, a déclaré : « La proposition de valeur de HPQ découle de l’exploitation du potentiel de nos innovations en matière de matériaux silicium, de la fabrication et de la commercialisation de matériaux à base de silicium et de nanosilicium nécessaires pour offrir des matériaux conformes aux critères ESG nécessaires pour répondre à la demande émanent de la révolution des énergies renouvelables à venir, et c’est pourquoi nous croyons que le moment est venu que notre classification d’industrie passe émetteur technologique de groupe 1 pour faire avancer notre valeur actionnariale à l’avenir. »

PLACEMENT PRIVÉ SANS L’ENTREMISE D’UN COURTIER

Dans le but de maintenir un niveau de flux de trésorerie permettant à la Société de devenir un émetteur de groupe 1, HPQ est heureuse d’annoncer qu’elle clôture un placement privé sans l’entremise de courtier de 6 800 000 unités (« Unité ») à un prix de 0,53 $ par Unité pour un produit brut de 3 604 000 $ avec un seul souscripteur.

Modalités de placement : Chaque Unité sera composée d’une (1) action ordinaire et d’un (1) bon de souscription d’actions ordinaires (« Bon de souscription ») de la Société. Chaque bon de souscription permettra à son détenteur d’acheter une action ordinaire du capital-actions de la Société à un prix d’exercice de 0,60 $ pour une période de 24 mois à compter de la date de clôture du placement. Chaque action émise dans le cadre du placement aura une période de détention obligatoire de quatre (4) mois et un (1) jour à compter de la date de clôture du placement. Le placement est assujetti aux approbations réglementaires standard.

À propos de Ressources HPQ Silicium

Ressources HPQ Silicium inc. (TSX-V : HPQ) est une société québécoise qui propose des solutions innovantes à base de silicium (Si) et qui est en voie de développer un portefeuille unique de produits en silicium (si) à haute valeur ajoutée recherché par les fabricants de batteries et de véhicules électriques.

Le silicium (Si), aussi appelé silicium métal, est un élément stratégique de premier plan et essentiel dans la révolution vers les énergies renouvelables (« RÉR ») et la décarbonisation de l’économie qui est en cours. Toutefois, le silicium (Si) n’existe pas dans la nature. Il doit être extrait de quartz (SiO 2 ) à travers un procédé qui a toujours été coûteux et énergivore.

Avec PyroGenesis Canada Inc. (TSX : PYR) (NASDAQ : PYR), HPQ développe :

Le réacteur de réduction de quartz (« RRQ ») PUREVAP™, un processus novateur (breveté aux États Unis et en cours de brevet dans d’autre juridictions), qui permettra la transformation de quartz (SiO2) en silicium (Si) de haute pureté, en une seule étape, réduisant ses coûts de fabrication, sa demande énergétique et son empreinte carbone, lesquels sont les éléments qui populariseront son potentiel pour les énergies renouvelables.



Par l’entremise de sa filiale en propriété exclusive, HPQ Nano poudres de Silicium inc. (« HPQ NANO »), le Réacteur de Silicium Nano (« RSiN ») PUREVAP™ est un nouveau procédé exclusif qui permettra de transformer du silicium (Si) de différents niveaux de pureté en un large éventail de nano/micropoudres sphériques de taille variable et contrôlée, et en nanofils de silicium.



Par l’entremise de sa filiale en propriété exclusive, HPQ Silica Polvere Inc., HPQ met actuellement au point un nouveau procédé à base de plasma qui permettra de transformer directement le quartz en silice pyrogénique, en supprimant l’utilisation de produits chimiques dangereux dans la fabrication de la silice pyrogénique et en éliminant le chlorure d’hydrogène gazeux (HCI) associé à sa fabrication.



HPQ est également une société de développement technologique intéressée par le développement d’entreprises basées sur l’hydrogène, qui pourraient être complémentaires aux efforts du RRQ. Actuellement, HPQ évalue deux approches différentes pour atteindre cet objectif, à savoir :

Travailler avec l’entreprise suisse EBH 2 Systems SAS en ce qui concerne son processus exclusif de fabrication d’hydrogène vert par électrolyse, et



Développer nos propres processus de fabrication d’hydrogène par hydrolyse de matériaux en nanosilicium fabriqués par notre PUREVAP™ (RSiN).

Pour en savoir davantage, veuillez consulter le site www.hpqsilicon.com.

Décharges de responsabilité :

L’intérêt de la société pour le développement du RRQ PUREVAP™ et toute économie de capital ou de frais d’exploitation prévue liée à son développement ne doivent pas être interprétés comme étant liés à l’établissement de la viabilité économique ou de la faisabilité technique de l’un des projets de quartz de la société.

Ce communiqué de presse contient certains énoncés prospectifs, y compris, sans s’y limiter, les énoncés contenant les mots « pourrait », « plan », « volonté », « estimation », « continuer », « anticiper », « prévoir », « s’attendre », « Dans le processus » et d’autres expressions similaires qui constituent des « informations prospectives » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs reflètent les attentes et les hypothèses actuelles de la Société et sont assujettis à un certain nombre de risques et d’incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus. Ces énoncés prospectifs impliquent des risques et des incertitudes, y compris, mais sans s’y limiter, nos attentes en ce qui concerne l’acceptation de nos produits par le marché, notre stratégie pour développer de nouveaux produits et améliorer les capacités des produits existants, notre stratégie de recherche et développement, l’impact des produits et des prix concurrentiels, le développement de nouveaux produits et les incertitudes liées au processus d’approbation réglementaire. Ces énoncés reflètent les points de vue actuels de la Société à l’égard des évènements futurs et sont assujettis à certains risques et incertitudes et à d’autres risques détaillés de temps en temps dans les dépôts en cours de la Société auprès des autorités en valeurs mobilières, lesquels documents peuvent être trouvés à www.sedar.com. Les résultats réels, les évènements et les performances futures peuvent différer considérablement des attentes décrites. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs. La Société n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les énoncés prospectifs, à la suite de nouvelles informations, d’évènements futurs ou autrement, sauf dans les cas prévus par les lois sur les valeurs mobilières applicables.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Ce communiqué est disponible sur le forum « CEO Verified Discussion Forum », une plate-forme de médias sociaux, sous la direction d’un modérateur, qui permet une discussion civilisée et des questions et réponses entre la direction et les actionnaires.

