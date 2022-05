Alerte des médias : les travailleurs du secteur nucléaire de l'Ontario se rejoindront au rassemblement du jour du 1er mai au Queen's Park

TORONTO, 02 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Des canadiens pour l'énergie nucléaire (C4NE) ont annoncé aujourd'hui qu'ils organiseront un groupe de travailleurs et d'alliés du secteur nucléaire pour participer au rassemblement dimanche le 1er mai au Queen's Park dimanche le 1er mai à 13 h 45. Nous célèbrerons les travailleurs du secteur de l'énergie nucléaire en tant que héros de l'air pur et du climat, et de l'énergie nucléaire en tant quenorme d'or pour une Transition juste.



QUOI : rassemblement des travailleurs et alliés du secteur nucléaire lors du rassemblement du 1er mai au Queen's Park

: rassemblement des travailleurs et alliés du secteur nucléaire lors du rassemblement du 1er mai au Queen's Park OÙ : Queens Park, South Lawn, Toronto, ON

: Queens Park, South Lawn, Toronto, ON QUAND : le 1er mai de 13 h 45 à 16 h 00



Nous avons accompli une Transition juste ici, en Ontario, de 2005 à 2014, lorsque le secteur nucléaire a fourni 90 % de l'énergie nécessaire pour éliminer progressivement le charbon. Cela a entraîné la plus grande réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’Amérique du Nord. Les travailleurs du charbon ont bénéficié d'une transition fluide vers des emplois encore meilleurs dans des centrales nucléaires fournissant de l'énergie sans carbone . Cela a entraîné des journées de fumée de 54 jours par an à zéro, et a sauvé des milliers de vies qui auraient été perdues à cause de la pollution atmosphérique.

Le Canada est bien placé pour établir une politique industrielle nette-zéro centrant l'énergie nucléaire. C'est une bonne nouvelle pour les travailleurs des combustibles fossiles qui sont nerveux à l'idée de perdre des emplois bien rémunérés et la base économique de leurs communautés. L'énergie nucléaire leur offre un emploi permanent dans les métiers qualifiés, avec une densité syndicale inégalée et un bon salaire.

Atteindre le niveau Net-zéro nécessitera une énorme quantité de production d'énergie sans carbone. Pour alimenter nos véhicules électriques et chauffer nos habitations, l'équivalent de 113 grands barrages hydroélectriques ou 96 grands réacteurs à CANDU seront nécessaire. L'énergie nucléaire, avec ses 96 % chaînes d'approvisionnement faites du Canada, peut saisir la valeur de cet investissement historique dans les poches des canadiens qui travaillent, offrant aux travailleurs des combustibles fossiles une Transition vraiment juste.

Nous sommes impatients de célébrer les travailleurs nucléaires et leur énorme contribution à rendre Ontario un chef de file en matière d'Air pur et de climat, ainsi qu'un modèle pour les autres provinces qui utilisent encore du charbon. L'énergie nucléaire est la Transition juste!

