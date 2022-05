Le solde Célébrons les bons moments de Sunwing est en cours, alors que c’est maintenant l’occasion idéale pour planifier une escapade tropicale

English French

MONTRÉAL, 02 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Avec tant d’occasions de célébrer cet été, le bon moment pour planifier une escapade tropicale est maintenant. Les clients de Sunwing peuvent célébrer les grands moments de la vie dans des destinations soleil populaires au Mexique, en République dominicaine et à travers les Caraïbes orientales grâce à des économies allant jusqu’à 1 400 $ par couple sur les forfaits vacances tout compris pendant le solde Célébrons les bons moments du voyagiste. Avec une gamme d’hôtels modernes conçus pour les célébrations, les clients peuvent profiter d’excellentes aubaines lorsqu’ils réservent d’ici le 8 mai 2022.



« Avec tant de raisons de se réjouir, nous sommes ravis d’offrir à nos clients davantage d’occasions de s’envoler vers le Sud et de célébrer les moments importants avec style, au prix qui leur convient », a dit Lyne Chayer, Directrice générale, Vacances Sunwing Québec. Les restrictions à l’entrée au Canada ayant été levées, le moment est venu pour les clients de réserver leurs forfaits vacances tout compris et de faire la fête sous les tropiques. Grâce à un éventail de destinations et à des prix compétitifs sur les hôtels les mieux cotés, les clients de Sunwing peuvent continuer à passer du temps de qualité avec leurs êtres chers sous notre aile. »

Le Royalton CHIC Punta Cana An Autograph Collection All Inclusive Resort and Casino Adults Only, propriété idéale pour des vacances sociales en République dominicaine, convient parfaitement aux fêtes pour les récents diplômés et aux enterrements de vie de garçon et de jeune fille. Les vacanciers ne s’ennuieront pas un instant grâce aux nombreux divertissements et commodités de l’hôtel : piscine de sirène, cabine de DJ extérieure, fêtes thématiques à la piscine et à la plage, restaurants à la carte, boîte de nuit et casino sur place. Pour des célébrations encore plus grandioses, le CHIC Mansion, une maison privée de 1 068 mètres carrés comprenant six chambres de luxe, une piscine privée et une gamme de commodités haut de gamme, propose des inclusions Diamond Club™, une expérience gastronomique personnalisée à la table du chef et plus encore.

Que ce soit pour célébrer un nouvel emploi, une promotion ou un accomplissement personnel, le Riu Palace Tropical Bay offre aux clients tout ce dont ils ont besoin pour célébrer leur succès dans l’élégance. Niché sur le sable blanc de la plage Bloody Bay à Negril, en Jamaïque, cette propriété propose des piscines étincelantes au bord de mer avec des chaises longues et un bar à l’intérieur, des restaurants internationaux, dont une hutte jerk, de la cuisine japonaise et un salon à cappuccino, une gamme d’activités et de sports nautiques ainsi qu’un sauna et un bain à remous réservés pour adultes. Les vacanciers peuvent également profiter d’inclusions en prime, notamment de somptueuses chambres, un déjeuner quotidien au champagne et un partage de services avec d’autres propriétés RIU à proximité.

Pour une durée limitée, les clients peuvent profiter de cette offre incroyable sur leur voyage entre le 15 mai et le 31 octobre 2022 dans une destination desservie par Sunwing. En souscrivant une assurance voyage avec Sunwing, ils peuvent partir en vacances en toute confiance grâce à une plus grande couverture qui comprend notamment les soins médicaux d’urgence et des garanties en cas d’interruption du voyage.

De plus, les clients qui souhaitent souligner de grandes occasions, que ce soit la fête d’un membre de la famille, une remise de diplôme ou un anniversaire spécial, peuvent offrir le précieux cadeau du voyage avec une carte-cadeau Sunwing. Parfaites pour toutes les occasions, les cartes-cadeaux Sunwing peuvent être utilisées pour des vols à bord de Sunwing Airlines, des excursions avec Expériences Sunwing, des surclassements de chambres, des transferts privés et plus encore.

Sunwing, le plus grand voyagiste intégré en Amérique du Nord, offre plus de vols vers le Sud que tout autre voyagiste avec un service direct et convivial à partir de nombreux aéroports à travers le Canada, vers des destinations soleil populaires aux États-Unis, dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale. Cela permet à Sunwing d’offrir à ses clients des aubaines exclusives dans des hôtels parmi les mieux cotés dans les destinations vacances les plus populaires, ainsi que des forfaits croisières et un service saisonnier de vols intérieurs. Les clients de Sunwing bénéficient des services de représentants chevronnés de la compagnie à destination. Ceux-ci se feront un plaisir d’accueillir les vacanciers et de les aider pendant tout leur séjour. Sunwing soutient les communautés des régions où se déroulent ses opérations grâce à la Fondation Sunwing, une œuvre caritative axée sur le soutien et le développement des jeunes et des projets d’aide humanitaire.

