Les travailleurs saluent les avancées dans la Loi sur le budget

Bruske : Les syndicats du Canada saluent les progrès sur les questions clés, mais il reste encore du travail pour mettre en œuvre le congé de maladie payé de 10 jours

OTTAWA, 02 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les syndicats du Canada saluent les progrès réalisés dans la Loi d’exécution du budget sur un certain nombre de questions essentielles que le mouvement syndical réclame depuis longtemps, mais sont déçus par de nouveaux retards et restrictions dans la mise en œuvre de la nouvelle politique sur les congés de maladie payés pour tous les travailleurs et travailleuses sous réglementation fédérale.

« Nous sommes heureux que le gouvernement ait écouté et pris des mesures concernant des questions critiques pour lesquelles le mouvement syndical du Canada lutte depuis longtemps. Nous accueillons les mesures qui profiteront aux travailleurs, comme la déduction pour la mobilité de la main-d’œuvre pour soutenir les gens de métier, la possibilité pour les syndicats de déposer des plaintes de commerce déloyal et la modification de la Loi sur la concurrence pour interdire la collusion salariale par les employeurs », déclare Bea Bruske, présidente du Congrès du travail du Canada. « Nous sommes également heureux que le gouvernement instaure une taxe sur les biens de luxe, un pas de plus qui permet de veiller à ce que tout le monde paie sa juste part. »

Madame Bruske a déclaré que le projet de loi d’exécution du budget du gouvernement, le projet de loi C-19, comprenait également des progrès importants en matière de formation et d'assurance-emploi, et a encouragé les députés à travailler ensemble pour adopter le projet de loi.

« Bien qu’il reste encore du travail à accomplir pour réformer de manière permanente l’AE, l’annonce sur l’établissement d’une nouvelle commission d’appel de l’AE est un progrès acquis après une longue lutte », indique Madame Bruske. « Et l’engagement du gouvernement à travailler avec les syndicats pour créer de meilleurs soutiens à l’emploi et de meilleures possibilités de formation constitue une excellente nouvelle pour les travailleuses et travailleurs du Canada. »

Madame Bruske a ajouté que les syndicats du Canada s’inquiétaient de l’exclusion des travailleurs lors de la mise en œuvre des nouvelles règles sur les congés de maladie payés, qui ne s’appliqueront maintenant dans un premier temps qu’aux entreprises sous réglementation fédérale comptant plus de 100 employés.

« Des milliers de travailleurs de petites et moyennes entreprises se font maintenant dire qu’ils doivent attendre plus longtemps pour cette politique d’importance critique, y compris les personnes du secteur du camionnage et d’autres travailleurs de première ligne qui pourraient notamment en bénéficier », conclut Madame Bruske. « Nous allons maintenir la pression sur le gouvernement et les députés pour qu’ils travaillent avec nous à corriger ce problème et faire en sorte que ces travailleurs obtiennent les 10 jours de congé de maladie payé qu’ils ont promis de mettre en œuvre, dès que possible. »

