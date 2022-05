LeddarTech gibt Sponsoring der EcoMotion 2022 und Präsentation von L2-5-Rohdatenfusions- und Wahrnehmungstechnologie vom 9. bis 12. Mai in Tel Aviv, Israel, bekannt

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

QUEBEC (Kanada), May 03, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech ®, ein weltweit führender Anbieter der flexibelsten, robustesten und genauesten ADAS- und AD-Sensortechnologie, freut sich, sein Gold-Sponsoring der EcoMotion Week 2022 bekanntzugeben, bei der das Unternehmen seine Technologie demonstrieren und Frantz Saintellemy, President und COO von LeddarTech, eine Keynote-Präsentation halten wird.



„EcoMotion ist eine bedeutende Veranstaltung für die Mobilitätsbranche, die jährlich in Israel stattfindet, und LeddarTech ist stolz darauf, einen wichtigen Beitrag leisten zu können“, so Charles Boulanger, CEO von LeddarTech. „Die Veranstaltung zeichnet innovative Technologieunternehmen aus und wird von Branchensponsoren wie LeddarTech, dem Israel Innovation Institute, der Smart Mobility Initiative des Büros des israelischen Premierministers und dem Wirtschaftsministerium Israels unterstützt. Unser in Israel ansässiges Team des Sensorfusions- und Wahrnehmungsentwicklungszentrums und Frantz Saintellemy, President und COO von LeddarTech, freuen sich, an dieser Veranstaltung teilnehmen zu dürfen und unsere einzigartige Sensorfusions- und Wahrnehmungsplattform und digitale Strahlsteuerungstechnologie vorzustellen“, schloss Herr Boulanger.

LeddarTech wird an den folgenden Veranstaltungen teilnehmen:

Hauptbühne: 11. Mai, 12:15 Uhr

Keynote-Präsentation von Frantz Saintellemy, President und COO von LeddarTech – „Sensing and Perception Technology – Critical Challenges and Solutions for ADAS and AD“ (Sensor- und Wahrnehmungstechnologie – Kritische Herausforderungen und Lösungen für ADAS und AD)

Der LeddarTech Tech-Hub: 11. Mai, 9:00-18:00 Uhr

LeddarTech wird seine bahnbrechenden Innovationen präsentieren:

LeddarVision™, die Sensorfusions- und Wahrnehmungslösung für ADAS in Automobilen und Offroad-Industriefahrzeugen und Anwendungen im Bereich des autonomen Fahrens, die für Tier-1-2-Automobilzulieferer und OEMs entwickelt wurden.

LeddarSteer™, eine neue anpassbare Solid-State-Strahllenkungstechnologie in Automobilqualität für LiDAR-Hersteller, Tier-1-2-Zulieferer und Entwickler von Bildverarbeitungssystemen.

Über LeddarTech

LeddarTech wurde 2007 gegründet und ist ein umfassendes End-to-End-Unternehmen für Umweltsensorik, das es Kunden ermöglicht, kritische Sensor-, Fusions- und Wahrnehmungsherausforderungen über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg zu lösen. LeddarTech bietet kosteneffektive Wahrnehmungslösungen, die von Level 2-ADAS bis hin zu voller Autonomie (Level 5) mit LeddarVision™ skalierbar sind, einer Sensorfusions- und Wahrnehmungsplattform für Rohdaten, die ein umfassendes 3D-Umgebungsmodell aus einer Vielzahl von Sensortypen und -konfigurationen generiert. LeddarTech unterstützt auch LiDAR-Hersteller und Tier-1-2-Automobilzulieferer mit wichtigen Technologiebausteinen wie der digitalen Strahllenkung LeddarSteer™ und der LeddarEngine™, die auf der Leddar™-Technologie von LeddarTech aufbaut und patentierte Signalerfassungs- und -verarbeitungstechniken einsetzt, um ein reichhaltigeres und saubereres Rücksignal zu geringeren Kosten zu erzeugen. Die LeddarEngine umfasst eine hochintegrierte, skalierbare LiDAR-SoC- und Software-Kombination, die es LiDAR-Entwicklern und Tier-1-2-Automobilzulieferern ermöglicht, ihre eigenen LiDAR-Lösungen zu entwerfen. Das Unternehmen ist für mehrere Innovationen in hochmodernen Fernerkundungsanwendungen im Automobil- und Mobilitätsbereich verantwortlich, mit über 120 patentierten Technologien (erteilt oder angemeldet), die ADAS und autonome Fahrfähigkeiten verbessern.

Kontakt:

Daniel Aitken, Vice-President, Global Marketing, Communications and Investor Relations, LeddarTech Inc.

Tel.: +1-418-653-9000, Durchwahl 232 daniel.aitken@leddartech.com

Kontakt für Anlegerbeziehungen: InvestorRelations@leddartech.com

