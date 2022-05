レダーテック(LeddarTech)が、エコモーション2022(EcoMotion 2022)のスポンサーシップを発表。イスラエルのテルアビブで5月9日から12日にL2-5生データフュージョンおよび認識技術のプレゼンテーションを行う

May 03, 2022 00:07 ET | Source: LeddarTech inc. LeddarTech inc.

Quebec, Quebec, CANADA