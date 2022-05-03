LeddarTech宣布赞助2022年EcoMotion，并将于5月9日至12日在以色列特拉维夫展示L2-5原始数据融合和感知技术

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魁北克, May 03, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech ®是一家提供最灵活、最稳健和最准确ADAS和AD传感技术的全球领先企业，该公司很高兴地宣布将为2022年EcoMotion周活动提供“黄金赞助”。公司将在此展示其技术，LeddarTech总裁兼首席运营官Frantz Saintellemy将作主旨演讲。



LeddarTech首席执行官Charles Boulanger表示：“EcoMotion是每年在以色列举办一次的重要出行活动，LeddarTech为能够成为主要赞助商而感到自豪。” “该活动对创新技术公司给予认可，并得到了LeddarTech、以色列创新研究所、以色列总理办公室智能出行举措和经济部等行业赞助商的支持。我们的以色列传感器融合和感知开发中心团队和LeddarTech总裁兼首席运营官Frantz Saintellemy对于参加这次活动感到非常兴奋，他们将展示我们独特的传感器融合和感知平台和数字光束控制技术，”Boulanger先生总结道。

LeddarTech将参加以下活动：

主要阶段：5月11日下午12:15

LeddarTech总裁兼首席运营官Frantz Saintellemy的主旨演讲—— “传感和感知技术—ADAS和AD的关键挑战和解决方案”

LeddarTech技术中心：5月11日上午9:00-下午6:00

LeddarTech将展示其开创性创新：

LeddarVision™是汽车和越野工业车辆ADAS和自动驾驶应用的传感器融合和感知解决方案，面向汽车1-2级供应商和OEM开发而成。

LeddarSteer™是一种面向LiDAR制造商、1-2级供应商和视觉系统开发人员的新型汽车级可定制固态光束控制技术。

关于LeddarTech

LeddarTech成立于2007年，是一家综合性端到端环境感应技术公司，帮助客户解决整个价值链上的关键感应、融合与感知技术挑战。LeddarTech提供经济高效的感知解决方案，可通过LeddarVision™从2级ADAS扩展到5级全程自主，LeddarVision™是一款原始数据传感器融合与感知平台，可利用多种传感器类型和配置生成全面的3D环境模型。LeddarTech还通过LeddarSteer™数字光束控制和LeddarEngine™等关键技术构建模块为LiDAR制造商和1-2级汽车供应商提供支持。LeddarEngine™基于LeddarTech的Leddar™技术，采用获得专利的信号采集和处理技术，以较低成本生成更丰富和更清洁的回波信号。LeddarEngine由高度集成的可扩展LiDAR SoC和软件组合组成，帮助LiDAR开发人员和1-2级汽车供应商能够设计自己的LiDAR解决方案。公司为尖端汽车和移动出行遥感应用程序提供了多项创新，已获授权或正在申请中的旨在提升ADAS及自主驾驶性能的专利技术超过120项。

如需了解有关LeddarTech的更多信息，请访问 www.leddartech.com ，也可关注公司 LinkedIn 、 Twitter 、 Facebook 和 YouTube 账号。

联系人：

Daniel Aitken，LeddarTech Inc.全球营销、传播和投资者关系副总裁

电话：+ 1-418-653-9000转分机232 daniel.aitken@leddartech.com

投资者关系联系人： InvestorRelations@leddartech.com

https://investors.leddartech.com/

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