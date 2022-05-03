LeddarTech 宣佈贊助 EcoMotion 2022，並於 5 月 9 日至 12 日在以色列特拉維夫推出 L2-5 原始數據融合和感知技術

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魁北克, May 03, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 提供最靈活、穩健和準確的先進駕駛輔助系統 (ADAS) 及無人駕駛 (AD) 感應技術的 LeddarTech ® 欣然地宣布獲得 EcoMotion Week 2022 的金牌贊助，該公司將在此展示其技術，LeddarTech 的總裁兼營運總監 Frantz Saintellemy 將發表主題演講。

LeddarTech 行政總裁 Charles Boulanger 表示：「 EcoMotion 是以色列一年一度的重要流動性活動， LeddarTech 很自豪成為其主要貢獻者。」 Boulanger 先生總結道：「該活動認可表揚創新技術公司，並得到行業贊助商如 LeddarTech、以色列創新研究所、以色列總理辦公室智能流動計劃及政府經濟部門的支持。我們位於以色列的感應器融合與感知開發中心團隊和 LeddarTech 主席兼營運總監 Frantz Saintellemy 很高興能參與此次活動，並展示我們獨特的感應器融合和感知平台及數碼光束轉向技術。」

LeddarTech 將參與以下活動：

主舞台：5 月 11 日下午 12:15 時

LeddarTech 主席兼營運總監 Frantz Saintellemy 的主題演講為「 感應與感知技術 – 先進駕駛輔助系統 (ADAS) 及無人駕駛 (AD)的關鍵挑戰和解決方案」

LeddarTech 技術中心：5 月 11 日上午 9:00 時至下午 6:00 時

LeddarTech 將展示其突破性的創新：

LeddarVision™，用於汽車和越野工業車輛先進駕駛輔助系統及無人駕駛應用的感應器融合與感知解決方案，專為汽車 1-2 級供應商和代工生產商而開發。

LeddarSteer™ 是一項全新的汽車級、可定制固態光束轉向技術，適用於 LiDAR 製造商、1-2 級供應商和視覺系統開發商。

關於 LeddarTech

LeddarTech 成立於 2007 年，是一家全面的端到端環境感應公司，其客戶可以解決汽車及流動市場整個價值鏈中關鍵的感應、融合以及感知挑戰。LeddarTech 透過 LeddarVision™ 提供具符合成本效益的感應解決方案，可從 2+ ADAS 擴展到 5 級完全自主，這是一個原始數據感應器融合和感知平台，可從各種感應器類型和配置產生全面的 3D 環境模型。LeddarTech 還為 LiDAR 製造商和 1-2 級汽車供應商提供關鍵的技術構建模塊，例如 LeddarSteer™ 數字波束控制和 LeddarEngine™，它建立在 LeddarTech 的 Leddar™ 技術之上，採用專利信號採集及處理技術，以更低的成本產生更豐富、更清晰的返回信號。LeddarEngine 由高度整合的可擴展 LiDAR SoC 和軟件組合組成，讓 LiDAR 開發人員和 1-2 級汽車供應商能夠設計自己的 LiDAR 解決方案。該公司推出了多項尖端的汽車及流動遙控感應應用創新，其超過 120 項的專利技術（已授予或申請中）提高先進駕駛輔助系統及無人駕駛能力。

欲知更多關於 LeddarTech 的資訊，請瀏覽 www.leddartech.com ，以及 LinkedIn 、 Twitter 、 Facebook 及 YouTube 。

聯絡人：

Daniel Aitken－LeddarTech Inc.的全球行銷、傳訊及投資者關係副總裁

電話：+ 1-418-653-9000 (內線 232) ｜電郵：daniel.aitken@leddartech.com

投資者關係聯絡 ： InvestorRelations@leddartech.com

https://investors.leddartech.com/

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